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Фіцо каже, що "був змушений поїхати до Путіна" через припинення транзиту російського газу Україною

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відмова України продовжувати транзит російського газу в Європу змусила його поїхати на зустріч до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Словацький прем'єр знову звинуватив українського президента Володимира Зеленського у "саботуванні фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.

Він також додав, що в четвер, 9 січня, зустрінеться в Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном і зробить "все можливе, щоб розбудити його від солодкого сну".

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"Ні Словаччина, ні ЄС не перебувають у стані війни, у нас немає причин терпіти авантюри Зеленського, особливо зважаючи на допомогу, яку Словаччина і ЄС надають Україні", – сказав Фіцо.

Крім того, він згадав про свою скандальну поїздку до Москви та зустріч з Владіміром Путіним, заявивши, що був змушений поїхати саме через рішення України щодо транзиту.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, що 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їздив до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Читайте: Україна спростовує заяви Словаччини про зрив переговорів щодо транзиту газу, - Ченцов

Автор: 

путін володимир (23878) Фіцо Роберт (207) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+16
Поц поїхав до п.дара.
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08.01.2025 23:07
+13
Змушений? І що, фуло дало газу?
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08.01.2025 23:03
+13
Через деякий час ця фіця до тюряги загримить. Побачите. За статтею "взяв хабаря у особливо великих розмірах від міжнародної терористичної організації".

P.S. З вітьком орбаном те саме буде.
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08.01.2025 23:07
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Змушений? І що, фуло дало газу?
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08.01.2025 23:03 Відповісти
Поц поїхав до п.дара.
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08.01.2025 23:07 Відповісти
Пишуть шо тому роцi ЕС закупило у рф рекордну кiлькiсть сжиженого газу у рашки.
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08.01.2025 23:23 Відповісти
Вирішив якось доктор Ватсон відучити Шерлока Холмса курити люльку! Покрутив він у тихаря мундштуком у себе в дупі і поклав назад. Але Шерлок Холмс узяв і без проблем покурив свою люльку. Так тривало дуже довго, але Шерлок Холмс так і не розучився курити, а лікар Ватсон без люльки вже не міг!
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09.01.2025 00:47 Відповісти
А чим йому ****о в цього допоможе? От дурило той Фіцо
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08.01.2025 23:03 Відповісти
Пожалівся
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08.01.2025 23:06 Відповісти
Шавка поіхала поплакатися своєму босу
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08.01.2025 23:06 Відповісти
Через деякий час ця фіця до тюряги загримить. Побачите. За статтею "взяв хабаря у особливо великих розмірах від міжнародної терористичної організації".

P.S. З вітьком орбаном те саме буде.
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08.01.2025 23:07 Відповісти
словацький троляка лиже дупу за компромат що на нього має гебня та сфери впливу які остання і дає…
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08.01.2025 23:16 Відповісти
Це якби не новина.
А тепер дивимся карту - шо ху-йло могло зробити?
Правильно - лише обстріляти Україну, що воно й зробило через пару днів після твоєї поїздки. І, очевидно, на твоє прохання...
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08.01.2025 23:18 Відповісти
Мені хочеться задать Фіцо тривіальне, "мемне", питання - "Дядя, ты дурак?". Відмовилася від пролонгації договору Україна, але він, з дурного розумку, помчався до Путіна...
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08.01.2025 23:48 Відповісти
Фіцо - брудна , недобита повія
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08.01.2025 23:24 Відповісти
Поїхав, і шо? Чмокнув ***** чи ***** його чпокнув та і все?
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09.01.2025 00:07 Відповісти
И шо, говнарь, помог тебе путька?
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09.01.2025 00:27 Відповісти
Ну і?
Думав труба зламалась і вирішив кусок нової випросити?
Чувак, там не у трубі діло...
Там зламались оті п*дараси, шо по обидва боки тої труби!
А веньтіль, на щастя, десь посередині...
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09.01.2025 00:33 Відповісти
Від Словаччини до Балтійського або Адріатичного узбережжя 300 км. А до Москви 1500 км. Не в газі тут справа, а у боротьбі транснаціональних угруповань.
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09.01.2025 00:37 Відповісти
Так і запаси Газа , говорять, у Словаччині великі. І опозиція вроді готується відправити кабінет Фіцо у відставку. Короче, ходять різні чутки .
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09.01.2025 01:38 Відповісти
Був змушений??? ого.. то в мацкві хкуйло тобі дав балон з газом, який воно наперділо за ніч і подарував тобі на память???
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09.01.2025 09:43 Відповісти
А що його змусило поїхати у В'єтнам?
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09.01.2025 10:11 Відповісти
Та ладно тобі сракою виляти. Ну соснув разок у хазяїна, теж мені проблема. Раз - не підарас... Правда марно, але то таке. Головне, що по голові погладили.
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09.01.2025 11:22 Відповісти
 
 