Фіцо каже, що "був змушений поїхати до Путіна" через припинення транзиту російського газу Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відмова України продовжувати транзит російського газу в Європу змусила його поїхати на зустріч до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Словацький прем'єр знову звинуватив українського президента Володимира Зеленського у "саботуванні фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.

Він також додав, що в четвер, 9 січня, зустрінеться в Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном і зробить "все можливе, щоб розбудити його від солодкого сну".

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"Ні Словаччина, ні ЄС не перебувають у стані війни, у нас немає причин терпіти авантюри Зеленського, особливо зважаючи на допомогу, яку Словаччина і ЄС надають Україні", – сказав Фіцо.

Крім того, він згадав про свою скандальну поїздку до Москви та зустріч з Владіміром Путіним, заявивши, що був змушений поїхати саме через рішення України щодо транзиту.

"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, що 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їздив до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

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