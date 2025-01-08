Фіцо каже, що "був змушений поїхати до Путіна" через припинення транзиту російського газу Україною
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відмова України продовжувати транзит російського газу в Європу змусила його поїхати на зустріч до кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Словацький прем'єр знову звинуватив українського президента Володимира Зеленського у "саботуванні фінансових інтересів Словаччини та ЄС" через відмову продовжити транзит російського газу.
Він також додав, що в четвер, 9 січня, зустрінеться в Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном і зробить "все можливе, щоб розбудити його від солодкого сну".
"Ні Словаччина, ні ЄС не перебувають у стані війни, у нас немає причин терпіти авантюри Зеленського, особливо зважаючи на допомогу, яку Словаччина і ЄС надають Україні", – сказав Фіцо.
Крім того, він згадав про свою скандальну поїздку до Москви та зустріч з Владіміром Путіним, заявивши, що був змушений поїхати саме через рішення України щодо транзиту.
"Мені потрібно було забезпечити принаймні газ для внутрішнього споживання Словаччини, що ми і зробили, навіть без підвищення цін на газ", – пояснив прем'єр.
Нагадаємо, що 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їздив до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.
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P.S. З вітьком орбаном те саме буде.
А тепер дивимся карту - шо ху-йло могло зробити?
Правильно - лише обстріляти Україну, що воно й зробило через пару днів після твоєї поїздки. І, очевидно, на твоє прохання...
Думав труба зламалась і вирішив кусок нової випросити?
Чувак, там не у трубі діло...
Там зламались оті п*дараси, шо по обидва боки тої труби!
А веньтіль, на щастя, десь посередині...