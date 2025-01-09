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Новини
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Ворог зруйнував позиції українських захисників на Лиманському напрямку. На Покровському - намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця"

Ворог щодня відправляє до сотні піхотинців на штурми позицій ЗСУ на Харківщині

На сході ворог штурмував позиції українських захисників на Куп'янському, Харківському,  Лиманському,  Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському  та Времівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Харківському напрямку протягом минулої доби противник безуспішно атакував наші позиції у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку. В результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ - пошкоджено.

На Лиманському напрямку противник штурмував наші позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах, а на Сіверському напрямку – були атаковані наші укріплення в Білогорівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Краматорському і Торецькому напрямках противник зосередив свої наступальні зусилля в районах Диліївки та Торецька. Успіху не мав.

На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, в Лисівці, Даченському, Шевченко та Ясеновому. Сили оборони стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.

На Времівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Новосілки, Костянтинопольського та в напрямку Костянтинополя: успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кураховому важкі бої, деякі наші позиції на Краматорському та Торецькому напрямках знищено, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (395) бойові дії (3886) війна в Україні (4168)


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Та там ломати нема чого - окопи укріплені шпоном та застелені чорною плівкою.
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09.01.2025 07:51 Відповісти
інфа з циклу "майстри рефреймінгу".
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09.01.2025 07:56 Відповісти
Ну-ну. "Всьо идет по плану"
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09.01.2025 08:20 Відповісти
тому і зруйновов що фортифікацій не було зелені пацюки усе розікрали...
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09.01.2025 08:59 Відповісти
На папері фортифікації побудовані,гроші витрачено недарма,але кацапи все зруйнували... тема закрита ... поки що.
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09.01.2025 11:13 Відповісти
 
 