Ворог зруйнував позиції українських захисників на Лиманському напрямку. На Покровському - намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця"

На сході ворог штурмував позиції українських захисників на Куп'янському, Харківському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Харківському напрямку протягом минулої доби противник безуспішно атакував наші позиції у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку. В результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ - пошкоджено.

На Лиманському напрямку противник штурмував наші позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах, а на Сіверському напрямку – були атаковані наші укріплення в Білогорівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Краматорському і Торецькому напрямках противник зосередив свої наступальні зусилля в районах Диліївки та Торецька. Успіху не мав.

На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, в Лисівці, Даченському, Шевченко та Ясеновому. Сили оборони стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.

На Времівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Новосілки, Костянтинопольського та в напрямку Костянтинополя: успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

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