Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу для підтримки програми протезування

Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю презентували нову онлайн-платформу для підтримки програми протезування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мінсоцполітики.

Вона містить інформацію про державну програму протезування, зокрема покроковий алгоритм дій для громадян, які потребують протезів або інших засобів реабілітації.

У рамках програми українці мають змогу:

Безкоштовно отримати високоякісні протези та допоміжні засоби реабілітації.

високоякісні протези та допоміжні засоби реабілітації. Скористатися послугами ремонту, заміни та обслуговування засобів реабілітації.

засобів реабілітації. Одержати компенсацію за самостійно придбані вироби.

За словами представників міністерства, нова платформа полегшить доступ до послуг і сприятиме зручному користуванню програмою. У 2024 році понад 11,5 тисяч громадян вже отримали протези, а 4,5 тисячі - компенсацію за самостійно придбані вироби.

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На платформі розміщено:

Інформацію про види доступних засобів реабілітації.

Умови отримання компенсацій.

Покрокову інструкцію щодо подання заяви.

Деталі ремонту й обслуговування протезів.

"Ресурс постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть, враховуючи зміни в державній програмі та нові запити користувачів", - додали в міністерстві.

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