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Рада не звільнятиме від штрафів тих, хто провалив поставки зброї. Йдеться про усунення потрійного штрафу, - "слуга народу" Янченко

Рада не звільнятиме від штрафів тих, хто провалив поставки зброї

Верховна Рада не звільнятиме від штрафів за провали поставки зброї. Йдеться лише про усунення потрійного штрафу за одне порушення і заміна його на єдиний.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що Рада збирається "законодавчо пробачити всіх, хто провалив постачання зброї на фронт".

"В порядку денному Ради стоять законопроєкти №12202 та №6013 (правка №502), якими від штрафу (7% вартості контракту) звільняються постачальники, що затримали поставки зброї на фронт (на понад 30 днів)", - зазначив він.

Натомість Янченко заявила, що ця інформація є "маніпуляцією".

"Йдеться про усунення ПОТРІЙНОГО штрафу за одне порушення і заміна його на єдиний, найбільш ефективний штраф, а конкретно прогресивну пеню, яка складає 3% за кожен місяць прострочки", - пояснила парламентарка.

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За словами нардепки, за порушення строків поставки сьогодні є три штраф:

1) 7% - разовий штраф за місяць прострочки;
2) 3% - щомісяця плата за користування грошима;
3) 3% - щомісячна пеня, а саме 0,1% за кожен день прострочки.

"Державні замовники обмежили прибуток виробників української зброї - в середньому в 5-7%. А сума штрафів за перший же місяць затримки разом становить 13% і вдвічі перевищує дозволений державою прибуток. За таких умов виробники української зброї не просто мають безкоштовно поставити товар, а ще й дістати власні гроші з кишені і доплатити державі.

Чи це можливо? Чи захоче хтось за таких умов виробляти зброю для наших захисників? Навряд! Тому штраф має бути! Але він має бути ефективний і має стимулювати виконання контракту.

P.S.: за неякісні товари (типу недавніх мін) є окремий штафу, а за непоставку – взагалі кримінал", - підсумувала Янченко.

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Рада не звільнятиме від штрафів тих, хто провалив поставки зброї

Автор: 

Шабунін Віталій (534) штраф (1869) Янченко Галина (71)


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09.01.2025 12:25 Відповісти
Від шлюхи урода іншої відповіді годі й чекати...
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09.01.2025 12:38 Відповісти
"А сума штрафів за перший же місяць затримки разом становить 13% і вдвічі перевищує дозволений державою прибуток".

То хай не підписують контрактів, яких не спроможні вчасно виконати.
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09.01.2025 12:56 Відповісти
Не правда. Не 3% в місяць, а за рік. Так прописано в Цивільному Кодексі. При цьому це стосується відповідальності за прострочення грошового зобов'язання, а не щодо недопоставки продукції (товарів).
Це по-перше. А по-друге - пеня згідно законодавства не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, яка наразі становить 13,5% річних. Тобто місячна пеня обмежена 2.25% за місяць. І то лише у разі, якщо така санкція передбачена контрактом! А блатні зебіли підписують контракти без такої.
Тож, залишається лише твердий штраф, який не залежить від волі сторін контракту - це 7% штраф, який і хочуть зебіли скасувати. Звісно, на свою користь. Тоді можна затягувати поставки на рік-два або на довше.
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09.01.2025 13:10 Відповісти
Все робиться, щоб ніхто не виробляв зброю в Україні.
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09.01.2025 13:32 Відповісти
Ну чього ця потвора не каже,що в цій законопроект всунули приватізацію комунальних підпиємств.Для пикладу водоканал в невеликому містечку.Керується представниками громади.Після приватізаціі буде господар.А так,як такі водоканали в маленьких містечках по одному,то конкуренціі ніякої.Виставляй ціну,яку завгодно.Я вже не кажу про стратегічні.Дебільний скот,голосувавший за "слуг",опзж(за руський язік і дружбу з расієй) і шкурний "голос" зробив себе рабами ділків.
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09.01.2025 18:07 Відповісти
 
 