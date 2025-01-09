Рада не звільнятиме від штрафів тих, хто провалив поставки зброї. Йдеться про усунення потрійного штрафу, - "слуга народу" Янченко

Верховна Рада не звільнятиме від штрафів за провали поставки зброї. Йдеться лише про усунення потрійного штрафу за одне порушення і заміна його на єдиний.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що Рада збирається "законодавчо пробачити всіх, хто провалив постачання зброї на фронт".

"В порядку денному Ради стоять законопроєкти №12202 та №6013 (правка №502), якими від штрафу (7% вартості контракту) звільняються постачальники, що затримали поставки зброї на фронт (на понад 30 днів)", - зазначив він.

Натомість Янченко заявила, що ця інформація є "маніпуляцією".

"Йдеться про усунення ПОТРІЙНОГО штрафу за одне порушення і заміна його на єдиний, найбільш ефективний штраф, а конкретно прогресивну пеню, яка складає 3% за кожен місяць прострочки", - пояснила парламентарка.

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За словами нардепки, за порушення строків поставки сьогодні є три штраф:

1) 7% - разовий штраф за місяць прострочки;

2) 3% - щомісяця плата за користування грошима;

3) 3% - щомісячна пеня, а саме 0,1% за кожен день прострочки.

"Державні замовники обмежили прибуток виробників української зброї - в середньому в 5-7%. А сума штрафів за перший же місяць затримки разом становить 13% і вдвічі перевищує дозволений державою прибуток. За таких умов виробники української зброї не просто мають безкоштовно поставити товар, а ще й дістати власні гроші з кишені і доплатити державі.

Чи це можливо? Чи захоче хтось за таких умов виробляти зброю для наших захисників? Навряд! Тому штраф має бути! Але він має бути ефективний і має стимулювати виконання контракту.

P.S.: за неякісні товари (типу недавніх мін) є окремий штафу, а за непоставку – взагалі кримінал", - підсумувала Янченко.

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