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Переговори України та РФ можуть відбутися в першій половині 2025 року, - CNN

У СNN розповіли, коли пройдуть переговори України з Росією

Переговори між Києвом та Москвою планувалися на першу половину цього року навіть у разі перемоги Камали Гарріс на виборах у листопаді 2024-го.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє CNN з посиланням на українських та американських чиновників.

"Чиновники адміністрації Байдена стверджують, що і адміністрація США, і адміністрація України очікували, що переговори з Москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року, незалежно від того, хто переможе на виборах у США", – йдеться в повідомленні.

Тож метою допомоги США було подальше розширення прав і можливостей України перед потенційними переговорами.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція Сил оборони України на Курщині буде важливою для будь-яких переговорів про завершення війни.

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Автор: 

росія (65379) США (23054) Україна (5921) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+5
Це було очевидно з поведінкии блазня - саміт миру 2 з раісєй, план переміг, несіть рояль!
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09.01.2025 13:36
+2
Оце цікаво. Тобто і деми теж були за завершення війни? То це не позиція особисто Трампа, це позиція взагалі політикума Америки?
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09.01.2025 13:38
+2
А можуть не відбутися... Є життя на марсі, нема життя на марсі- невідомо
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09.01.2025 13:39
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Це було очевидно з поведінкии блазня - саміт миру 2 з раісєй, план переміг, несіть рояль!
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09.01.2025 13:36 Відповісти
не спромоглися навіть на толкові санкції за стільки років російської агресії і жахливої війни - "надопомагали"
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09.01.2025 13:37 Відповісти
show must go on
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09.01.2025 13:38 Відповісти
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09.01.2025 13:37 Відповісти
Оце цікаво. Тобто і деми теж були за завершення війни? То це не позиція особисто Трампа, це позиція взагалі політикума Америки?
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09.01.2025 13:38 Відповісти
А хитрожопий Трамп на ній просто виїхав, коли окучував своїх виборців "закінченням війнив Україні".
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09.01.2025 13:39 Відповісти
Всі за заморозку, тому що це все безперспективна возня яка лише зжирає ресурси і людей.
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09.01.2025 13:41 Відповісти
Навіщо тоді нам морочили голову 3 роки, якщо в них не було мети перемоги України? Могли б заморозити ще у 22 році, чи це ми не "виправдали сподівань" і не змогли в контрнаступ?
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09.01.2025 13:49 Відповісти
Огромные совок выше запасы бронетехники рф сами себя не уничтожат. А также попутно решили Карабах Сирию и ряд других вопросов вплоть до того на что делать упор при планировании оборонных закупок ( на беспилотники и РЭБ)
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09.01.2025 14:09 Відповісти
***** навіть зараз не дуже хоче заморозки а у 22-му році тим паче.
Зараз лише можливі меньш ганебні умови капітуляції які за задумом ***** теж повинні призвести до повної ліквідації України як держави а згодом і українців як нації.
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09.01.2025 14:42 Відповісти
А можуть не відбутися... Є життя на марсі, нема життя на марсі- невідомо
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09.01.2025 13:39 Відповісти
Переговори про що? Всі з ким ***** вело переговори вже мертві. Чи ви млять всі зовсім дебіли
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09.01.2025 13:55 Відповісти
Если кто помнит год назад примерно была статья большое интервью Скибицкого (зам. Буданова) западной прессе. Он тоже самое говорил что настоящие переговоры с рф начнутся во второй половине 2025 , это было еще до выборов в сша
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09.01.2025 14:06 Відповісти
Не обманывайте себя, Трамп дал Путину полгода на уничтожение Украины
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09.01.2025 14:29 Відповісти
Як тільки кацапи вийдуть на кордони донецької та Луганської областей, то можна і за переговори сідати, все за оманським планом....
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09.01.2025 15:54 Відповісти
На все эти прогнозы можно положить один большой болт.
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09.01.2025 17:00 Відповісти
 
 