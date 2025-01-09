Переговори України та РФ можуть відбутися в першій половині 2025 року, - CNN

Переговори між Києвом та Москвою планувалися на першу половину цього року навіть у разі перемоги Камали Гарріс на виборах у листопаді 2024-го.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на українських та американських чиновників.

"Чиновники адміністрації Байдена стверджують, що і адміністрація США, і адміністрація України очікували, що переговори з Москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року, незалежно від того, хто переможе на виборах у США", – йдеться в повідомленні.

Тож метою допомоги США було подальше розширення прав і можливостей України перед потенційними переговорами.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція Сил оборони України на Курщині буде важливою для будь-яких переговорів про завершення війни.

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