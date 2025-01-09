Майже 6700 осіб підлягають евакуації з Куп’янського напрямку, ще 1550 жителів - із Борівської громади, - ОВА

У Харківській області понад 8 тис. осіб підлягають евакуації, зокрема з Куп’янського напрямку та із 29 населених пунктів Борівської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Єдиних новин" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На сьогоднішній день майже 6700 людей підлягають евакуації з Куп’янського напрямку, з них 2 100 - жителі саме Куп’янської громади. Пріоритет - лівий берег, де залишаються 133 людини", - йдеться в повідомленні.



Крім того, понад 1550 жителів у 29 населених пунктах Борівської громади також підлягають евакуації.

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Синєгубов зауважив, що Харківська ОВА у координації з поліцією, ДСНС, волонтерськими організаціями продовжує вивозити цивільних з тих населених пунктів, де найскладніша безпекова ситуація, а також відсутнє тепло-, газо-, електро- та водопостачання для нормального проживання.



"Завчасно створили резервні місця для тимчасового перебування евакуйованих і розгорнули мережу хабів, де наші люди отримують допомогу. Харківська ОВА плідно комунікує з міжнародними організаціями та залучає для переселенців гуманітарну, матеріальну та юридичну підтримку", - додав він.

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