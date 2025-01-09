Інтерпайп демонструє новий рівень соціальної відповідальності бізнесу, - Forbes
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Нові підходи до соціальної відповідальності демонструє Інтерпайп Віктора Пінчука. Компанія надає не уніфіковану масову, а адресну допомогу, причому не тільки співробітникам, а й військовим, медикам, мобілізованим співробітникам і сімʼям загиблих. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Forbes.
"Головне, що відрізняє ініціативу Interpipe від інших подібних, – підтримка людей, які наразі не є співробітниками, виважена адресність і практичність подарунка", - зазначила Людмила Новак, директорка з комунікацій Інтерпайп. У статті йдеться про те, що допомагати мобілізованим працівникам в Інтерпайп почали у 2014 році.
Нині в компанії функціонує повноцінний структурний підрозділ, що відповідає за системну підтримку бійців на фронті: передає їм амуніцію, техніку, ліки, надає юридичну та психологічну підтримку. Команда штабу складається з п’яти менеджерів, у кожного з яких – понад 200 підопічних, адже всього в компанії мобілізували понад 1200 працівників. У штабі опікуються не тільки мобілізованими співробітниками та ветеранами, а й членами родин загиблих чи зниклих безвісти воїнів. Сьогодні під опікою Interpipe знаходиться 44 родини, у яких 58 дітей.
Щороку діти мають змогу два тижні відпочити в літньому таборі в Карпатах, отримують подарунки на день народження, а на День Миколая – персональний подарунок. Причому по-своєму підходить Інтерпайп і до того, як дарувати. "Директор одного з наших заводів особисто обʼїхав "свої" родини і вручив подарунки. Це справило надзвичайне враження на людей. Такий підхід дорожчий за будь-які матеріальні цінності. Важливо, коли в складній ситуації люди залишаються не самі. Ми в Iнтерпайп робимо все, щоб наші співробітники завжди відчували себе захищеними", - розповіла Людмила Новак.
СЕО сайту вакансій robota.ua Валерій Решетняк вважає, що соціально відповідальна позиція бізнесу має безумовний вплив на лояльність працівників до компанії, адже вона демонструє не лише гуманізм і турботу про суспільство, але й сприяє формуванню сильної корпоративної культури. "Коли компанія підтримує людей, які не є її безпосередніми працівниками, як-от військовослужбовців та їхні родини, це не лише підвищує імідж бізнесу, але й стає мотиваційним фактором для потенційних кандидатів", - заявив виданню Валерій Решетняк.
Forbes зазначає, що під час повномасштабної війни великі підприємства стали не тільки джерелом економічної підтримки країни, а й надійною опорою для співробітників та їхніх сімей. Тому соціальна відповідальність бізнесу так важлива.
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Ріелі, українська ленгвідж співуча, просто найтингеловська!
Але хіба "Міжтруба" чи "Пін - труба" було б краще. Взагалі у вотчині пана Пінчука у назву належало вставляти слово Дніпро. Тобто підприємство слід було назвати "Дніпротруба".