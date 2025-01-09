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Інтерпайп демонструє новий рівень соціальної відповідальності бізнесу, - Forbes

Новини компаній

Нові підходи до соціальної відповідальності демонструє Інтерпайп Віктора Пінчука. Компанія надає не уніфіковану масову, а адресну допомогу, причому не тільки співробітникам, а й військовим, медикам, мобілізованим співробітникам і сімʼям загиблих. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Forbes.

"Головне, що відрізняє ініціативу Interpipe від інших подібних, – підтримка людей, які наразі не є співробітниками, виважена адресність і практичність подарунка", - зазначила Людмила Новак, директорка з комунікацій Інтерпайп. У статті йдеться про те, що допомагати мобілізованим працівникам в Інтерпайп почали у 2014 році.

Нині в компанії функціонує повноцінний структурний підрозділ, що відповідає за системну підтримку бійців на фронті: передає їм амуніцію, техніку, ліки, надає юридичну та психологічну підтримку. Команда штабу складається з п’яти менеджерів, у кожного з яких – понад 200 підопічних, адже всього в компанії мобілізували понад 1200 працівників. У штабі опікуються не тільки мобілізованими співробітниками та ветеранами, а й членами родин загиблих чи зниклих безвісти воїнів. Сьогодні під опікою Interpipe знаходиться 44 родини, у яких 58 дітей.

Щороку діти мають змогу два тижні відпочити в літньому таборі в Карпатах, отримують подарунки на день народження, а на День Миколая – персональний подарунок. Причому по-своєму підходить Інтерпайп і до того, як дарувати. "Директор одного з наших заводів особисто обʼїхав "свої" родини і вручив подарунки. Це справило надзвичайне враження на людей. Такий підхід дорожчий за будь-які матеріальні цінності. Важливо, коли в складній ситуації люди залишаються не самі. Ми в Iнтерпайп робимо все, щоб наші співробітники завжди відчували себе захищеними", - розповіла Людмила Новак.

СЕО сайту вакансій robota.ua Валерій Решетняк вважає, що соціально відповідальна позиція бізнесу має безумовний вплив на лояльність працівників до компанії, адже вона демонструє не лише гуманізм і турботу про суспільство, але й сприяє формуванню сильної корпоративної культури. "Коли компанія підтримує людей, які не є її безпосередніми працівниками, як-от військовослужбовців та їхні родини, це не лише підвищує імідж бізнесу, але й стає мотиваційним фактором для потенційних кандидатів", - заявив виданню Валерій Решетняк.

Forbes зазначає, що під час повномасштабної війни великі підприємства стали не тільки джерелом економічної підтримки країни, а й надійною опорою для співробітників та їхніх сімей. Тому соціальна відповідальність бізнесу так важлива.

Пінчук Віктор (377) Інтерпайп (207)


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ВІЗЬМІТЬ МЕНЕ НА РОБОТУ!!! ЗГОДЕН НА МІНІМАЛКУ!!!
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09.01.2025 18:40 Відповісти
Інтерпайп,мля...
Ріелі, українська ленгвідж співуча, просто найтингеловська!
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09.01.2025 18:42 Відповісти
Пан має на увазі Florence Nightingale Smith? Тоді найтінгейлівська...
Але хіба "Міжтруба" чи "Пін - труба" було б краще. Взагалі у вотчині пана Пінчука у назву належало вставляти слово Дніпро. Тобто підприємство слід було назвати "Дніпротруба".
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09.01.2025 19:09 Відповісти
Джинса... Але не така мерзеніа, як про Р.А.
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09.01.2025 18:55 Відповісти
Пінчук, як і Ахметов, ні зброї, ні FPVшек, ні РЕБів на фронт не возять. Думають, що це їм дасть індульгенцію від пуйла, якщо Україна закінчиться. Рінатка гуманітарку возив на Бомбас, годував своїх кріпаків, поки москалі його власність не віджали, а його самого НХ не послали. От і Пінчук туди ж...
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09.01.2025 19:04 Відповісти
Але ці пани не полишають мрії "пєрєаформіть всьо парускім законам".
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09.01.2025 19:11 Відповісти
Великий друг українофобської сімейки Клінтонів, але не виправдались надєжди. Ставленник зятя Кучми Дерьмак волхвом перед Донні хотів постати, нє понялі,нє оценілі і прогнали з двора. Тепер сльозу вишибає.
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09.01.2025 20:36 Відповісти
Це мафіозне кучмо- пінчук кодло має сидіти в тюрмі з конфіскацією майна всіх його нащадків для потреб ЗСУ
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09.01.2025 23:21 Відповісти
 
 