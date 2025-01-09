2 людини загинули внаслідок обстрілу Сіверська, - ОВА

9 січня російські війська обстріляли Сіверськ на Донеччині, загинуло 2 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни знову обстріляли місто — убили 67-річну жінку і 55-річного чоловіка. Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе і своїх близьких! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

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