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2 людини загинули внаслідок обстрілу Сіверська, - ОВА

Наслідки обстрілу Сіверська 9 січня

9 січня російські війська обстріляли Сіверськ на Донеччині, загинуло 2 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни знову обстріляли місто — убили 67-річну жінку і 55-річного чоловіка. Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе і своїх близьких! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

Також читайте: Доба на Донеччині: рашисти завдали майже 3,5 тисячі ударів, вбили цивільного, є поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) жертви (1801) Донецька область (8578) Бахмутський район (415) Сіверськ (89) війна в Україні (4168)


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Куди їхати, в сирі, холодні сараї ?
Бо ніякої підтримки вони не отримають від zeмародерні...
Луганські очільники повністю окупованої області на 2025 рік зарплатню собі підніли на 70%, з ВПО знявши жалюгідні 2000грн!
Собі премії виписали по 150К - справжні
" борцуни" з рашизмом
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09.01.2025 20:31 Відповісти
 
 