2 людини загинули внаслідок обстрілу Сіверська, - ОВА
9 січня російські війська обстріляли Сіверськ на Донеччині, загинуло 2 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни знову обстріляли місто — убили 67-річну жінку і 55-річного чоловіка. Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе і своїх близьких! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.
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