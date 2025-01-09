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Новини Хабарники
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Посадовець Держпродспоживслужби затриманий на хабарі: Вимагав по 400 дол. за оформлення кожної машини з морепродуктами

хабар

Правоохоронці затримали на хабарі першого заступника начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до посадовця звернувся представник підприємства, що ввозить до України рибу та морепродукти щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. На це йому повідомили про можливі проблеми в оформленні необхідних документів. Однак за 400 доларів за кожну машину або за "подяку" у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Зрештою зійшлися на тому, що краще розраховуватися грошима.

В ході досудового розслідування задокументовано неодноразове отримання посадовцем грошей за допомогу у розмитнені автомобілів з рибою та морепродуктами. Затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 1200 доларів. Гроші чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі.

Також читайте: Допомагала оформити фейкову інвалідність: Посадовицю Центральної МСЕК затримано на хабарі

Затриманому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Автор: 

хабар (4711) Держпродспоживслужба1 (575)


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Топ коментарі
+10
В цирке иллюзионист показывает фокусы. Весь зал в восторге, один зритель зевает. Фокусник показывает коронный номер. Исчезает на 5 минут, оставив ботинки. Потом материализуется из тумана. Зал в овациях. Зритель заснул от скуки. После представления он общается с сонным зрителем. ?????
- Я на таможне работаю, приходите ко мне, я буду фокусы показывать.
На второй день.
- Видите, вон там вагон с водкой стоит? (ставит печать) - томатный сок.
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09.01.2025 20:26
+7
що значить, вимагав?
це, звичайна такса, при перетині кордону. а ще, таможня і мєнт з жезлом на трасі.
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09.01.2025 20:05
+4
Він замахнувся на святе-скумбрію по 8.
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09.01.2025 20:15
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Паскуда, це ті що повинні допомагати бізнесу.
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09.01.2025 20:03 Відповісти
що значить, вимагав?
це, звичайна такса, при перетині кордону. а ще, таможня і мєнт з жезлом на трасі.
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09.01.2025 20:05 Відповісти
Він замахнувся на святе-скумбрію по 8.
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09.01.2025 20:15 Відповісти
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09.01.2025 20:20 Відповісти
В цирке иллюзионист показывает фокусы. Весь зал в восторге, один зритель зевает. Фокусник показывает коронный номер. Исчезает на 5 минут, оставив ботинки. Потом материализуется из тумана. Зал в овациях. Зритель заснул от скуки. После представления он общается с сонным зрителем. ?????
- Я на таможне работаю, приходите ко мне, я буду фокусы показывать.
На второй день.
- Видите, вон там вагон с водкой стоит? (ставит печать) - томатный сок.
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09.01.2025 20:26 Відповісти
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09.01.2025 21:12 Відповісти
10 років війни, навіщо нам стільки прихлєбатєлєй, будівлі під забиті усілякого роду чинуш котрі взагалі не потрібні, ПФУ переповнено, знущаються з людей похилого віку, футболячи їх та ще й отримуючі зарплатню 30000 і вище у місяць при пенсії у більшості людей 3000 гривень, чого ми їх повинні утримувати? Нехай оприлюднять витрати на всі ці установи котрі можливо цифровізувати, а то напридумували собі посад головних спеціалістів нічого не розуміючи но тем не менш на нашому утримуванні
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09.01.2025 20:28 Відповісти
Це в них там поділ по розмитненню товарів.
Купив ліцензію по контролю за рибою на рік - і відбивай собі на здоров'я.
Інші категорії товарів - всі по ліцензії з головного офісу митниці.
Бізнес є бізнес.
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09.01.2025 20:37 Відповісти
Знайдіть голову тої риби? А там оойойой. Так і живемо. Все це дупощамилювтння, буква Щ не просто
Думайте
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09.01.2025 20:50 Відповісти
перевірте його на інвалідність!
не в сенсі, що він інвалід розумової праці, а сенсі липовий інвалід
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09.01.2025 21:10 Відповісти
Північного міжрегіонального ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів.
================
Роги та Копита. Bl@дь.
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09.01.2025 21:34 Відповісти
Ці контори створювались тільки для" слуг народу".
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09.01.2025 22:04 Відповісти
Якби зараз не було війни, то можно б було сказати що він просто хабарник. А так він мародер.
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09.01.2025 22:01 Відповісти
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09.01.2025 22:11 Відповісти
Залишилось зовсім мало, мало і ми корупцію поборемо.
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10.01.2025 04:58 Відповісти
 
 