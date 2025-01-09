Посадовець Держпродспоживслужби затриманий на хабарі: Вимагав по 400 дол. за оформлення кожної машини з морепродуктами

Правоохоронці затримали на хабарі першого заступника начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до посадовця звернувся представник підприємства, що ввозить до України рибу та морепродукти щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. На це йому повідомили про можливі проблеми в оформленні необхідних документів. Однак за 400 доларів за кожну машину або за "подяку" у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Зрештою зійшлися на тому, що краще розраховуватися грошима.

В ході досудового розслідування задокументовано неодноразове отримання посадовцем грошей за допомогу у розмитнені автомобілів з рибою та морепродуктами. Затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 1200 доларів. Гроші чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі.

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Затриманому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).