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Новини Санкції проти Росії
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Токіо запроваджує санкції проти трьох банків РФ, а також 11 фізичних та 29 юридичних осіб

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів

Уряд Японії ухвалив рішення в межах антиросійських заходів запровадити санкції проти 11 фізичних осіб, 51 юридичної особи та 3 банків із Росії, а також десятків компаній і 1 фізособи з восьми країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Кабінету міністрів Японії.

Також Токіо вводить експортні обмеження щодо 22 російських організацій. Крім того, у РФ заборонено експорт капсаїцину, який використовується в промисловості, і 335 видів товарів, зокрема деталей для спецтехніки, малолітражних мотоциклів та інструментів.

Зокрема, заходи передбачають заморожування активів у разі їх виявлення генерального директора "Алроси" Павла Мариничева, першого заступника гендиректора держкорпорації "Ростех" Володимира Артякова, глави "ПСВ Технології" Сергія Петрова, віцепрезидента ЦМРБанку Дмитра Нікуліна та іншим.

Крім того, під санкції потрапили Московський інститут теплотехніки, НВО машинобудування, Алексинський хімкомбінат, КБ "Турбіна", Всеросійський науково-дослідний Інститут радіотехніки, Міждержавна акціонерна корпорація "Вимпел", Марійський машинобудівний завод, підприємство "Граніт", яке входить до концерну "Алмаз-Антей", Климовський спеціалізований патронний завод, Казанський і Тамбовський порохові заводи, Інститут радіонавігації і часу, а також інші компанії. Під санкції підпали ЦМРБанк, РФК Банк і Тімер Банк. 

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І що ми бачимо? Як правило такі санкції накладаються, коли вже пропрацьована схеама проведення коштів по іншому шляху, а коли виникає ситуація, як, наприклад, із газпромбанком, жорстка санкція перетворюється в не таку вже і жорстку... Навіть оці заходи введені аж через 3 роки післі початку повномаштабного вторгнення... Я вже в ці санкції практично не вірю, бо русня досі отримує будь-якими шляхами обладнання та мікросхеми до ракет, тіньовий флот гуляє по всіх шпаринах світу, а Мерси та БМВ кацапи спокійно купляють в автосалонах і шастають по Європах...
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10.01.2025 08:22 Відповісти
І взагалі санкції росії тільки на користь. Тому чим більше, тим краще.
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10.01.2025 08:46 Відповісти
Та звісно, що краще хоч якісь санкції ніж без них, та ефективність слабенька... Радує, що цивільна авіація в них вже почала сипатися...
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10.01.2025 09:13 Відповісти
Щось не чув останнім часом про авіакатастрофи на росії. От в Південній Кореї нещодавно була сильна.
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10.01.2025 10:03 Відповісти
 
 