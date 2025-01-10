Токіо запроваджує санкції проти трьох банків РФ, а також 11 фізичних та 29 юридичних осіб

Уряд Японії ухвалив рішення в межах антиросійських заходів запровадити санкції проти 11 фізичних осіб, 51 юридичної особи та 3 банків із Росії, а також десятків компаній і 1 фізособи з восьми країн світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Кабінету міністрів Японії.

Також Токіо вводить експортні обмеження щодо 22 російських організацій. Крім того, у РФ заборонено експорт капсаїцину, який використовується в промисловості, і 335 видів товарів, зокрема деталей для спецтехніки, малолітражних мотоциклів та інструментів.

Зокрема, заходи передбачають заморожування активів у разі їх виявлення генерального директора "Алроси" Павла Мариничева, першого заступника гендиректора держкорпорації "Ростех" Володимира Артякова, глави "ПСВ Технології" Сергія Петрова, віцепрезидента ЦМРБанку Дмитра Нікуліна та іншим.

Крім того, під санкції потрапили Московський інститут теплотехніки, НВО машинобудування, Алексинський хімкомбінат, КБ "Турбіна", Всеросійський науково-дослідний Інститут радіотехніки, Міждержавна акціонерна корпорація "Вимпел", Марійський машинобудівний завод, підприємство "Граніт", яке входить до концерну "Алмаз-Антей", Климовський спеціалізований патронний завод, Казанський і Тамбовський порохові заводи, Інститут радіонавігації і часу, а також інші компанії. Під санкції підпали ЦМРБанк, РФК Банк і Тімер Банк.

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