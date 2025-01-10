Нову систему оповіщення про тривогу запроваджують на Черкащині: як це працюватиме

На Черкащині в рамках пілотного проєкту запровадять нову систему оповіщення про тривогу.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено через кількість і тривалість повітряних тривог в області, а також задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій. Попередньо всі алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.

Як це працюватиме?

У разі небезпеки через ворожі БпЛА: диференціація по районах. Тобто сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район нашої області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.



У разі ракетної небезпеки: без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

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