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Нову систему оповіщення про тривогу запроваджують на Черкащині: як це працюватиме

Нова система повітряних тривог на Черкащині

На Черкащині в рамках пілотного проєкту запровадять нову систему оповіщення про тривогу.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено через кількість і тривалість повітряних тривог в області, а також задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій. Попередньо всі алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.

Як це працюватиме?

У разі небезпеки через ворожі БпЛА: диференціація по районах. Тобто сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район нашої області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

У разі ракетної небезпеки: без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

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Автор: 

повітряна тривога (923) Черкаська область (65) війна в Україні (4168)


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10.01.2025 09:22 Відповісти
Я спочатку прочитала...на Чернігівщині. Навіть здивуватись встигла.
Але ні, бо для Чернігівщині це занадто казкова справа.
за черкащан рада.
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10.01.2025 09:37 Відповісти
Ви б краще тип тривоги позначали.
БПЛА - одне, КР - друге, балістична - третє. Там час реакції зовсім різний.
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10.01.2025 09:41 Відповісти
А коли комбінована? Треба композиторів наймати, щоб "музику" написали...
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10.01.2025 09:58 Відповісти
Визначається по максимальному рангу цілі.
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10.01.2025 10:00 Відповісти
В умовах України, треба буде створювати спеціальні комісії, щоб визначати яку "музику" вмикати.
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10.01.2025 10:09 Відповісти
Бачила вчора, інформативно. Якби ще різним кольором різні види загроз позначалися, було б ще краще.
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10.01.2025 12:12 Відповісти
 
 