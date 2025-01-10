Нову систему оповіщення про тривогу запроваджують на Черкащині: як це працюватиме
На Черкащині в рамках пілотного проєкту запровадять нову систему оповіщення про тривогу.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалено через кількість і тривалість повітряних тривог в області, а також задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій. Попередньо всі алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.
Як це працюватиме?
У разі небезпеки через ворожі БпЛА: диференціація по районах. Тобто сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район нашої області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.
У разі ракетної небезпеки: без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.
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Але ні, бо для Чернігівщині це занадто казкова справа.
за черкащан рада.
БПЛА - одне, КР - друге, балістична - третє. Там час реакції зовсім різний.