Перетин кордону за 8 тис. доларів з кожного: на Одещині затримано трьох порушників після попереджувальних пострілів, - ДПСУ. ВIДЕО

На кордоні в Роздільнянському районі Одеської області прикордонники Подільського загону зафіксували трьох невідомих, які намагались нелегально перетнути державний кордон у придністровському сегменті.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порушники, попри численні вимоги зупинитись, вдалися до втечі. У відповідь прикордонники зробили попереджувальні постріли вгору та застосували службового собаку. Завдяки оперативним діям трьох чоловіків вдалося затримати.

Встановлено, що всі затримані - мешканці Київської, Львівської та Дніпропетровської областей, чоловіки призовного віку. Для організації незаконного переходу вони звернулися до "провідника", який через інтернет-месенджер давав їм вказівки з навігації. За свої послуги він отримав по 8 тисяч доларів США з кожного, які були перераховані на криптогаманець.

Відносно затриманих склали протоколи за статтями 185-10 КУпАП ("Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби") та 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"). Матеріали передані до суду.

