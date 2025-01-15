УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11634 відвідувача онлайн
Новини
835 2

Перетин кордону за 8 тис. доларів з кожного: на Одещині затримано трьох порушників після попереджувальних пострілів, - ДПСУ. ВIДЕО

На кордоні в Роздільнянському районі Одеської області прикордонники Подільського загону зафіксували трьох невідомих, які намагались нелегально перетнути державний кордон у придністровському сегменті.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порушники, попри численні вимоги зупинитись, вдалися до втечі. У відповідь прикордонники зробили попереджувальні постріли вгору та застосували службового собаку. Завдяки оперативним діям трьох чоловіків вдалося затримати.

Встановлено, що всі затримані - мешканці Київської, Львівської та Дніпропетровської областей, чоловіки призовного віку. Для організації незаконного переходу вони звернулися до "провідника", який через інтернет-месенджер давав їм вказівки з навігації. За свої послуги він отримав по 8 тисяч доларів США з кожного, які були перераховані на криптогаманець.

На Одещині прикордонники із попереджувальними пострілами затримали трьох порушників

Відносно затриманих склали протоколи за статтями 185-10 КУпАП ("Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби") та 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"). Матеріали передані до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одним влучним пострілом з артилерії Сили оборони знищили ворожу бронемашину на Сумському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) Одеська область (3439) ухилянти (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не можу зрозуміти, звідки такі кошти, в доларах, у пересічних українців? Невже в України, такі великі зарплати, чи беруть кредити, чи всі такі заможні в країні?
показати весь коментар
15.01.2025 16:51 Відповісти
І премію Дарвіна хлопцям, бо заслужили. Мабуть кредит під заставу житла чи щось ще.
показати весь коментар
15.01.2025 16:54 Відповісти
 
 