РФ планувала повітряний терор проти Польщі та авіаліній в усьому світі, - Туск
Росія планувала терористичні атаки не лише проти Польщі, але й проти авіакомпаній по всьому світу.
Про це премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Росія вчиняє акти саботажу чи готує диверсії не лише на території Польщі.
"Ці акти саботажу – версії війни, яку Росія проголосила усьому світу, не тільки Україні. Вони вимагають спільних дій, і Польща відіграє ключову роль у протидії актам саботажу і диверсіям, які відбулись не тільки на польській території", - сказав Туск.
Останню інформацію можу тільки підтвердити. Росія планувала повітряний терор не тільки проти Польщі, а й також проти авіаліній в усьому світі", - додав польський глава уряду.
Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на західні спецслужби писала, що РФ намагалася скоїти теракти на цивільних літаках за допомогою невеликих запалювальних пристроїв.
