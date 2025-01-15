УКР
Новини
4 118 16

РФ планувала повітряний терор проти Польщі та авіаліній в усьому світі, - Туск

Росія планувала терористичні атаки не лише проти Польщі, але й проти авіакомпаній по всьому світу.

Про це премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Росія вчиняє акти саботажу чи готує диверсії не лише на території Польщі.

"Ці акти саботажу – версії війни, яку Росія проголосила усьому світу, не тільки Україні. Вони вимагають спільних дій, і Польща відіграє ключову роль у протидії актам саботажу і диверсіям, які відбулись не тільки на польській території", - сказав Туск.

Останню інформацію можу тільки підтвердити. Росія планувала повітряний терор не тільки проти Польщі, а й також проти авіаліній в усьому світі", - додав польський глава уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби диверсій у Європі - частина системи скоординованих дій. До цього причетна Росія, - Каллас 

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на західні спецслужби писала, що РФ намагалася скоїти теракти на цивільних літаках за допомогою невеликих запалювальних пристроїв.

Автор: 

Польща (8750) росія (67242) Туск Дональд (560) диверсія (365)
Топ коментарі
+5
Коли вже до них дійде, що дешевше знищити *********, ніж бескінечно боротися з їхнім терором?!?!?!?!
показати весь коментар
15.01.2025 16:46 Відповісти
+4
Ковтнете як проковтнули вбивство Качинського і урядовців!
Терпіли!
показати весь коментар
15.01.2025 16:49 Відповісти
+3
Ну у морі вже почала теж терор робити
показати весь коментар
15.01.2025 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
15.01.2025 16:33 Відповісти
трохи ще зачекайте, і запалювальні пристрої не ************, бо зявляться православні шахіди.
показати весь коментар
15.01.2025 16:41 Відповісти
А "шахіди" не обов"язкові... Запропонують, якомусь ідіоту"занести чумаданчик"... Попросять "відзвітувать" телефоном - коли "чумаданчик" буде на місці. І він сам, власноручно, дасть сигнал для вибуху...
показати весь коментар
15.01.2025 17:38 Відповісти
варіантів багато. Втім як і релігійних течій.
показати весь коментар
15.01.2025 17:45 Відповісти
А я назвав самий простий варіант...
показати весь коментар
15.01.2025 18:10 Відповісти
самий простий - це коли вони з Кенігсберга спотворюють сигнал GPS, і пасажирські літаки розвертались і вимушені були сідати в інших аеропортах.
показати весь коментар
15.01.2025 18:15 Відповісти
Вони "допросяться", і їм відплатять тією ж монетою... " Бороться з падлюкою чесними методами - невдячне заняття... Бо падлюка здатна на будь-яке паскудство, і, в той же час, впевнена, що чесна людина не має на це права...".
показати весь коментар
15.01.2025 18:35 Відповісти
там вже монет повна кишеня. Справа часу, коли відмовить не один двигун, а зразу обидва, і тоді кацапи будуть пересуватись па нєаб'ятнай тільки потягами.
показати весь коментар
15.01.2025 18:43 Відповісти
І яка відповідь цивілізованого світу на загрози кацапії? Втерлись та виразили глубоку стурбованність та занепокоїння? 🤬
показати весь коментар
15.01.2025 16:45 Відповісти
Цивілізований світ нєграм і арабам у сраку заглядає, ага, зараз вони знищать нащадків Пушкіна та Лєрмонтова .
показати весь коментар
15.01.2025 16:49 Відповісти
Ну да, экономика у них плановая
показати весь коментар
15.01.2025 17:19 Відповісти
"РФ планувала повітряний терор проти Польщі та авіаліній в усьому світі - Туск" Джерело: https://censor.net/ua/n3530432
"Тому треба негайно зняти з росії всі санкції і якнайшвидше відремонтувати та запустити ПП-1 та ПП-2" - "путінферштейни".
показати весь коментар
15.01.2025 17:47 Відповісти
 
 