Уряд вже затвердив ТЕО добудови Хмельницької АЕС, детальний кошторис буде розписано по етапах, - депутат

аес,хмельницька

Проєкт добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС має чинне затверджене урядом техніко-економічне обґрунтування. Детальний кошторис проєкту буде розписано на кожен етап реалізації.

Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк на прохання прокоментувати спекуляції про начебто відсутність ТЕО проєкту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Спекуляції щодо ТЕО проєкту позбавлені будь-якого раціонального підходу. ТЕО було пройдено і затверджено Кабінетом Міністрів у 2018 року і необхідності повторно проводити цю процедуру немає. Після прийняття закону буде докладний план, поетапність добудови, де будуть кошториси під кожен етап, з актуальними цифрами, з актуальними даними. І все одно це все буде погоджуватися, це все буде відкрито здійснюватися. Всі закупівлі будуть через "Прозорро", - наголосив нардеп.

Сергій Нагорняк також прокоментував заяви критиків будівництва атомної генерації про начебто відсутність потреби в додаткових 2,2 ГВт атомної генерації.

"Що стосується взагалі необхідності добудови блоків. Тут основний аргумент всіх опонентів будівництва у тому, що зараз це не на часі, що про це треба починати думати після війни. Але по-перше, у нас є унікальна можливість зробити це достатньо швидко, в три рази швидше, ніж це відбувається в звичайних умовах. Тому що виготовлення кожного реактора займає декілька років у кращому випадку, будується під кожну станцію. А у нас є унікальна можливість, коли реактори вже готові, і вони технологічно ідеально підходять до нашої Хмельницької станції. Вони можуть достатньо швидко бути встановлені, і станція буде закінчена", - зазначив нардеп.

Сьогодні енергосистема працює взагалі без резерву потужності. Це ненормальна ситуація і ефективне післявоєнне відновлення буде неможливе без додаткових джерел дешевої енергії.

Також читайте: Добудова Хмельницької АЕС сприятиме співпраці США та України в атомній енергетиці, - Гербст

Кабмін (14309) Нагорняк Сергій (12) Хмельницька АЕС (130)
Топ коментарі
+7
Солодке слово, кошторис, корупціонери вже напружилися щоб не взівати бариша.
15.01.2025 16:58 Відповісти
+7
Війна, але "велике крадівництво" так нікуди не щезло.
15.01.2025 17:00 Відповісти
+4
Треба втигнути гроші вкрасти,поки кацапи туди не зайшли
15.01.2025 16:59 Відповісти
"А у нас є унікальна можливість" - знову потрапити в повну залежність від кацапів.
15.01.2025 17:01 Відповісти
Чому ?
15.01.2025 20:27 Відповісти
кошторис ще буде редагуватись у 2030 році. Потім у 2035-му. Будівництво почнуть у 2040-му, коли вже галущенка не буде на цьому світі, і вся його камарілья тих відкатів не побачить.
15.01.2025 17:01 Відповісти
Так, цей "гіперлуп" може розтягнутися на довгі роки і годуватиме вже діток нинішніх "галущенків".
Фактично - "золоте дно".
15.01.2025 17:05 Відповісти
для країни буде дешевше і корисніше, якщо вони досягнуть дна з колосниками на ногах.
15.01.2025 17:08 Відповісти
Головне щоб був прозорий кошторис. Не такий, як засекречений кошторис на паркан Яценюка, ніби цей паркан супер стратегічний об'єкт із супер засекреченою вартістю.
15.01.2025 17:01 Відповісти
Це брехня. Ніякої секретної інформаціі по цій темі нема. При бажанні можна чітко відслідкувати початкову цифру, що оголошувалось, реальні конти, що виділились ( а це десь на порядок менше ніж планувалось) і навіть якщо заморочитись то і знайти результат в кілометрах цього проекту.
15.01.2025 17:13 Відповісти
"початкову цифру, що оголошувалось, реальні конти,"
-------
Це не кошторис, це окремо взяті із кошторису циферки. А кошторис, це багато, багато, багато циферок.
15.01.2025 17:17 Відповісти
Петя, паищи где-нибудь бухгалтера и спроси у него что такое общая смета и что такое постатейная расшифровка.
15.01.2025 17:28 Відповісти
Бухгалтер і кошториси.) Вася, кошторис складає людина, яку так і називають кошторисником, а не бухгалтером. Знайди кошторисника, а не двірника і тобі розкажуть що і як.
15.01.2025 17:34 Відповісти
И де ж это, Петя, у вас экономистов называют кошторисниками?
15.01.2025 17:45 Відповісти
В Україні. Наприклад у будівництві, інженер з проектно-кошторисної роботи, або інженер-кошторисник, По простому кошторисник. Людина, яка складає або перевіряє кошториси і навіть ставить на них свій підпис, не скрізь, а там йому належить. Або склав або перевірив ЛК (локальний кошторис).
15.01.2025 17:56 Відповісти
Так Сеня у нас инженер проектно-сметной роботы?
16.01.2025 16:20 Відповісти
Якщо врахувати некомпетентність влади зєлєнскава, то є загроза вибуху реакторів.
15.01.2025 17:05 Відповісти
Це від інженерів залежить. Головне щоб не було так як накладали інженери Фукусіми.
15.01.2025 17:06 Відповісти
Антикорупційна собака гавкає - а караван зелених ворюг йде, як ні у чому не бувало.
І попльовує на людей...
15.01.2025 17:07 Відповісти
Чорнобильский тип реакторів та ще і ржаві бо валяються під Варною в Болгарії в бурянах.
15.01.2025 17:17 Відповісти
Брехня. На Чорнобильській були РБМК. А (болгарські) - ВВЕР.

РБМК у принципі "валятися" не могли. Конструктивно.
15.01.2025 20:30 Відповісти
Пора гнати цю просрочену владу Буратіно з Козирем бо добють Україну.
15.01.2025 17:19 Відповісти
Какое скапление светочей разума!
Поскоку коррупция возможна везде - нужно запретить строить ВСЁ, УРА!!!
15.01.2025 17:31 Відповісти
Таке враження, ніби навіть до молодшої школи не заходили... Дуже проста, якщо не сказати примітивна, конструкція такого проекту. На основі ТЕО визначаються ключові аспекти, такі як тип і постачальник обладнання, терміни будівництва, потреба в інвестиціях і економіка виробництва. Мало того, що те ТЕО (2018 року) розроблялося КІЕП (у акціонерах якого постійно стирчали вуха з півночі), так ще й РУ було ВВЕР-1000. Та ТЕО - це, в першу чергу, про економіку проекту. Як можна використовувати документ, розроблений 6 (!!!) років тому? Як виглядає модель DCF? Який закладено WACC (під час війни навіть уявити страшно)? Які джерела фінансування і які умови кредитування?

Я вже мовчу про ситуацію на ринку електроенергії. Реальна собівартість 1 кВт*г з АЕС зараз становить близько 10 с$ (просто подивіться на динаміку зростання цін на природний уран). Навіть у США подібні проекти викликають великі сумніви. Щодо ХАЕС, то єдиним реальним варіантом добудови є демонтаж отих руїн Х3 і Х4 і будівництво з нуля блоків на місцях під Х5 і Х6 (що і пропонували фахівці з США), але там зовсім відсутня економіка. Скільки ще це питання буде обговорюватися?..
15.01.2025 17:33 Відповісти
Так, "болгарські" корпуси реакторів російського походження. Якщо вони "скисли" ставити не можна. Якщо нові (не б/в, чого в принципі не буває) і придатні, - пишуть дешевше і швидше буде.

Ну так ... порізати усі нові МАЗи, КАМАЗи, ГАЗи, які видно на дорогах ?? Де вони, до речі, беруться ??
15.01.2025 20:38 Відповісти
Таке питання - а закуповувати твел і обслуговування будемо у росатома?
15.01.2025 17:37 Відповісти
А зараз на чому працюють ?
15.01.2025 20:32 Відповісти
зараз використовують паливо США,з пониженням потужності,а взагалі владу не цікавить енергетика країни це чергове розкрадання
15.01.2025 23:53 Відповісти
Не ідеально, але варіант виходу з залежності від росіян.
16.01.2025 20:24 Відповісти
велике крадівництво 2.0, та ще під час повномасштабної кривавої війни. зелені ублюдки знущаються з українців.
15.01.2025 17:46 Відповісти
зелени покидкі крадуть декілька мільярдів доларів шляхом закупівлі зіпсованого російського реактору з і виявити крадіжку можна буде тільки після закінчення будівництва (через 8-10 років)
15.01.2025 17:51 Відповісти
атомна енергетика побудована на міфах про світле майбутнє, здоровий глузд, прогрес та міжнародне право.
ця війна нікого нічому не навчила
15.01.2025 19:14 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php Чому треба негайно закрити 3-й блок ЮУ АЕС
15.01.2025 20:08 Відповісти
Франції тре закрити усі АЕС бо війна і РФ на нас напала ??

Наразі, завдяки АЕС ми виживаємо !!!
15.01.2025 20:34 Відповісти
Поки ці гниди при владі нам перемоги не бачити....
15.01.2025 19:57 Відповісти
 
 