Уряд вже затвердив ТЕО добудови Хмельницької АЕС, детальний кошторис буде розписано по етапах, - депутат

Проєкт добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС має чинне затверджене урядом техніко-економічне обґрунтування. Детальний кошторис проєкту буде розписано на кожен етап реалізації.

Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк на прохання прокоментувати спекуляції про начебто відсутність ТЕО проєкту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Спекуляції щодо ТЕО проєкту позбавлені будь-якого раціонального підходу. ТЕО було пройдено і затверджено Кабінетом Міністрів у 2018 року і необхідності повторно проводити цю процедуру немає. Після прийняття закону буде докладний план, поетапність добудови, де будуть кошториси під кожен етап, з актуальними цифрами, з актуальними даними. І все одно це все буде погоджуватися, це все буде відкрито здійснюватися. Всі закупівлі будуть через "Прозорро", - наголосив нардеп.

Сергій Нагорняк також прокоментував заяви критиків будівництва атомної генерації про начебто відсутність потреби в додаткових 2,2 ГВт атомної генерації.

"Що стосується взагалі необхідності добудови блоків. Тут основний аргумент всіх опонентів будівництва у тому, що зараз це не на часі, що про це треба починати думати після війни. Але по-перше, у нас є унікальна можливість зробити це достатньо швидко, в три рази швидше, ніж це відбувається в звичайних умовах. Тому що виготовлення кожного реактора займає декілька років у кращому випадку, будується під кожну станцію. А у нас є унікальна можливість, коли реактори вже готові, і вони технологічно ідеально підходять до нашої Хмельницької станції. Вони можуть достатньо швидко бути встановлені, і станція буде закінчена", - зазначив нардеп.

Сьогодні енергосистема працює взагалі без резерву потужності. Це ненормальна ситуація і ефективне післявоєнне відновлення буде неможливе без додаткових джерел дешевої енергії.

