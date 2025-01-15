УКР
Окупанти готують нову партію "волонтерів" для ліквідації наслідків аварії танкерів у Керченській протоці, - ЦНС

Окупанти готують студентів для ліквідації катастрофи в Керченській протоці

Російські окупанти продовжують залучати молодь із тимчасово окупованих територій України до так званих "волонтерських" заходів із ліквідації наслідків зіткнення двох танкерів у Керченській протоці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Раніше окупаційні адміністрації направляли студентів до Краснодарського краю РФ і тимчасово окупованого Криму. Тепер місцева "влада" отримала чіткий план із кількості "волонтерів", яких мають мобілізувати на прибирання узбережжя Чорного моря, забрудненого мазутом.

Відомо, що набір "волонтерів" організовують кремлівські структури. За повідомленнями, студентам не видають необхідних захисних костюмів, незважаючи на небезпеку роботи з токсичними продуктами нафтопереробки, що становлять загрозу для здоров'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Путіна про ліквідацію наслідків витоку нафти в Керченській протоці демонстративні, - МЗС

Керченська протока (360) волонтери (1351) Центр національного спротиву (847)
