Стартував прийом заяв від ветеранів на отримання 1500 грн на заняття спортом, - Мінветеранів

виплати на спорт для ветеранів

Сьогодні, 15 січня, стартує державна програма, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту", зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Хто може подати заяву?

  • учасники бойових дій;
  • люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Необхідно:

  • бути авторизованим у застосунку Дія
  • мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків)
  • бути старшим за 18 років
  • мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни
  • відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми
  • подати заяву у застосунку Дія

Щоб подати заяву на отримання 1 500, потрібно:

  1. Зайти у Дію та натиснути — Сервіси — Ветеранський спорт та ознайомитися з умовами послуги
  2. Далі відбувається перевірка на відповідність вимогам
  3. Відкрити та вибрати Дія.Картку для виплат
  4. Уважно перевірити заяву, натиснути Надіслати
  5. Очікуйте на зарахування коштів.

Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?

Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Де можна витратити отримані кошти?

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності "Фізична культура і спорт" та мати код категорії продавця 7941.

Впродовж якого часу можна використати кошти?

Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.

Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі. У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.

+8
до виборів треба готуватись завчасно.
показати весь коментар
15.01.2025 20:05 Відповісти
+7
Одне питання - хто мене , з позицій , щоквартально відпустить "на занняття спортом" чи в басейн ...?
показати весь коментар
15.01.2025 20:07 Відповісти
+5
а може це потерпить до закінчення війни?
показати весь коментар
15.01.2025 20:03 Відповісти
Сьогодні, 15 січня, стартує державна програма, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.
показати весь коментар
15.01.2025 20:09 Відповісти
то не для бойових а для тилових.
показати весь коментар
15.01.2025 20:10 Відповісти
Тиловики з УБД ... ? Хоча і таких чимало ...
показати весь коментар
15.01.2025 20:21 Відповісти
таких з 14 не те що мало, а дохріна. А справжні воїни, які були на фронті, в основному не зможуть цим скористатися.
показати весь коментар
15.01.2025 20:23 Відповісти
Допомога потрібна на реабілітацію (відновлення).

При усій повазі. Біля кожного ж/б за 30 років понаставили спортивні майданчики і навіть чимало з тренажерами !!! Повно !!!

Майже не видно бажаючих !!
показати весь коментар
15.01.2025 20:11 Відповісти
Коли чутимете про "приниження ветеранів"-згадуйте ось це! Цікаво як відреагують ветеранські спілки!
показати весь коментар
15.01.2025 20:14 Відповісти
*****
показати весь коментар
15.01.2025 20:14 Відповісти
якесь адове дно .. прокурори інваліди УБД вже створюють заявки
показати весь коментар
15.01.2025 20:15 Відповісти
Це вже передвиборча кампанія стартує , чи ще ні ?
показати весь коментар
15.01.2025 20:40 Відповісти
унизительные подачки защитникам
показати весь коментар
15.01.2025 20:45 Відповісти
Ішак намагається скупити всі верстви населення та сподівається, що то йому якось поможе втриматись при владі.
показати весь коментар
15.01.2025 21:14 Відповісти
перепис відівотів триває
показати весь коментар
15.01.2025 23:05 Відповісти
 
 