Стартував прийом заяв від ветеранів на отримання 1500 грн на заняття спортом, - Мінветеранів
Сьогодні, 15 січня, стартує державна програма, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.
"Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту", – зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
Хто може подати заяву?
- учасники бойових дій;
- люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).
Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).
Необхідно:
- бути авторизованим у застосунку Дія
- мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків)
- бути старшим за 18 років
- мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни
- відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми
- подати заяву у застосунку Дія
Щоб подати заяву на отримання 1 500, потрібно:
- Зайти у Дію та натиснути — Сервіси — Ветеранський спорт та ознайомитися з умовами послуги
- Далі відбувається перевірка на відповідність вимогам
- Відкрити та вибрати Дія.Картку для виплат
- Уважно перевірити заяву, натиснути Надіслати
- Очікуйте на зарахування коштів.
Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?
Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.
Де можна витратити отримані кошти?
Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності "Фізична культура і спорт" та мати код категорії продавця 7941.
Впродовж якого часу можна використати кошти?
Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.
Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі. У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3530478
При усій повазі. Біля кожного ж/б за 30 років понаставили спортивні майданчики і навіть чимало з тренажерами !!! Повно !!!
Майже не видно бажаючих !!