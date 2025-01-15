Стартував прийом заяв від ветеранів на отримання 1500 грн на заняття спортом, - Мінветеранів

Сьогодні, 15 січня, стартує державна програма, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту", – зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Хто може подати заяву?

учасники бойових дій;

люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Інформація про статус УБД чи ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Необхідно:

бути авторизованим у застосунку Дія

мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків)

бути старшим за 18 років

мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни

відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми

подати заяву у застосунку Дія

Щоб подати заяву на отримання 1 500, потрібно:

Зайти у Дію та натиснути — Сервіси — Ветеранський спорт та ознайомитися з умовами послуги Далі відбувається перевірка на відповідність вимогам Відкрити та вибрати Дія.Картку для виплат Уважно перевірити заяву, натиснути Надіслати Очікуйте на зарахування коштів.

Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку Дія?

Подати заявку на участь потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Де можна витратити отримані кошти?

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності "Фізична культура і спорт" та мати код категорії продавця 7941.

Впродовж якого часу можна використати кошти?

Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до кінця березня.

Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі. У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а Ви припиняєте участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку Дія.

