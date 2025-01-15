Росіяни захопили північні околиці Нескучного та тиснуть на Велику Новосілку, - DeepState

Після певної паузи та перегрупування сил, противник активно продовжує здійснювати тиск в напрямку Великої Новосілки. Наразі їх увага зосереджена на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.

Зазначається, що ворог зайняв північні околиці Нескучного і продовжує відправляти безперервно піхоту в даному напрямку. Нещодавно кацапи публікували кадри підняття прапора в тому районі, але повідомлення про повне зайняття села не відповідає дійсності, адже іншу частину села тримають бійці Сил Оборони.

"Противник здійснює тиск із посадок на західній стороні від Нескучного, а сьогодні фіксувалося декілька груп ворога чисельністю від 2 до 5 осіб. Якщо московитам вдасться накопичити на північних околицях Нескучного певне угрупування і закріпитися, то вчергове може повторитися ситуація із залишенням бійців СОУ (Сил оборони України - Ред.) в несприятливій ситуації, як це було в Макарівці. Сподіваємося було зроблене after action review і цього не станеться", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти розстріляли трьох полонених українських воїнів біля Нескучного, - DeepState. ФОТО