Росіяни захопили північні околиці Нескучного та тиснуть на Велику Новосілку, - DeepState
Після певної паузи та перегрупування сил, противник активно продовжує здійснювати тиск в напрямку Великої Новосілки. Наразі їх увага зосереджена на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.
Зазначається, що ворог зайняв північні околиці Нескучного і продовжує відправляти безперервно піхоту в даному напрямку. Нещодавно кацапи публікували кадри підняття прапора в тому районі, але повідомлення про повне зайняття села не відповідає дійсності, адже іншу частину села тримають бійці Сил Оборони.
"Противник здійснює тиск із посадок на західній стороні від Нескучного, а сьогодні фіксувалося декілька груп ворога чисельністю від 2 до 5 осіб. Якщо московитам вдасться накопичити на північних околицях Нескучного певне угрупування і закріпитися, то вчергове може повторитися ситуація із залишенням бійців СОУ (Сил оборони України - Ред.) в несприятливій ситуації, як це було в Макарівці. Сподіваємося було зроблене after action review і цього не станеться", - йдеться в повідомленні.
м"ясапоповнення для штурмів посадок, без поліцейських не було б кому розшукувати ухилянтів , без прикордонників ухилянти вже давно б втекли за кордон. Та вся країна фактично тримається завдяки героїчній роботі цих служб.
Ти чув про "Лють", Хижак" ???
Наслідки для України, від отого, "проста перестать стрелять", з 2019 року...
ТЦКунів, конкретно тих, хто зриває мобілізацію і пре в навчальні центри хворих і інших непридатних для служби, жде кара після війни. Але які питання до тих, які відловлюють вас - здорових бугаїв, "прастихрабатяг" "каториєнікамунічєвонєдолжни". Чому не кричите, коли мобілізують хворих, і вони тупо місяцями сидять по учєбках? Чому в навчальні центри в роту до нормальних хлопців обов'язково впихнуть кілька хворих на гепатит, інші хвороби, парочку наркоманів і зеків, щоб ці 5-7 душ не давали нормально навчатись 100 здоровим і нормальним хлопцям? А, це вам не цікаво, адже це стосується обороноздатності України, а етовамнєінтєрєсно.
Підрив було здійснено ще 20 грудня 2024 року, коли окупаційна армія рф наблизилася до шахти на 1,5 км. Була серйозна загроза, що супротивник проникне до тилу Сил оборони України через підземні тунелі.
Цієї можливості рашисти були позбавлені. Військові ЗСУ разом із гірниками заклали вибухівку у вхід до шахти в районі села Піщане. Стовбур був підірваний.
"Все звалилося, і тепер тут суцільний камінь", - розповів гірник Антон Телегін. Ще один співробітник на умовах анонімності повідомив, що вибухівку було закладено ще у двох місцях у більш західних стволах шахти. Чи були вони висаджені в повітря, невідомо.
13 січня агентство Reuters https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-halts-production-pokrovsk-coal-mine-russian-troops-near-sources-say-2025-01-13/ повідомило про зупинення роботи шахти під Покровськом. Вона продовжувала роботу до останнього, незважаючи на близькість до лінії фронту. Наразі проводиться евакуація персоналу та важливого обладнання.
За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році Україна виробила близько 3,5 млн. тонн коксу. Все було видобуто саме на шахті біля Покровська. Експерти зазначають, що закриття підприємства може призвести до падіння виробництва сталі в Україні з 7,6 млн. тонн (на 2024 рік) до 2-3 мільйонів тонн уже цього року."