Росіяни захопили північні околиці Нескучного та тиснуть на Велику Новосілку, - DeepState

Ситуація навколо Нескучного

Після певної паузи та перегрупування сил, противник активно продовжує здійснювати тиск в напрямку Великої Новосілки. Наразі їх увага зосереджена на відтинку населених пунктів Нескучне-Времівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DeepState.

Зазначається, що ворог зайняв північні околиці Нескучного і продовжує відправляти безперервно піхоту в даному напрямку. Нещодавно кацапи публікували кадри підняття прапора в тому районі, але повідомлення про повне зайняття села не відповідає дійсності, адже іншу частину села тримають бійці Сил Оборони. 

"Противник здійснює тиск із посадок на західній стороні від Нескучного, а сьогодні фіксувалося декілька груп ворога чисельністю від 2 до 5 осіб. Якщо московитам вдасться накопичити на північних околицях Нескучного певне угрупування і закріпитися, то вчергове може повторитися ситуація із залишенням бійців СОУ (Сил оборони України - Ред.) в несприятливій ситуації, як це було в Макарівці. Сподіваємося було зроблене after action review і цього не станеться", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти розстріляли трьох полонених українських воїнів біля Нескучного, - DeepState. ФОТО

Донецька область Волноваський район Велика Новосілка Времівка Нескучне війна в Україні
Потрібно побільше мусарні на вулицях та прикордонникіа на західному кордоні , а також товстопиких тцкунів.
Якщо головком повний дегенерат,а гетьман кацап,то мабуть ні,це вже не кажучи про іншу наволоч фсбешну у владі.
Шановний, зараз набіжать "нафронтники" і конкретно вам пояснять: без тцкунів не було б поставок м"яса поповнення для штурмів посадок, без поліцейських не було б кому розшукувати ухилянтів , без прикордонників ухилянти вже давно б втекли за кордон. Та вся країна фактично тримається завдяки героїчній роботі цих служб.
Погано - ми шо вже не зупинимось?
Якщо головком повний дегенерат,а гетьман кацап,то мабуть ні,це вже не кажучи про іншу наволоч фсбешну у владі.
Дебил! Як поліцейські, які зараз воюють під Лиманом, Торецьком, у курській області, ловлять диверсантів на чернігівщині та сумщині, повинні сприймати твій висер?
Ти чув про "Лють", Хижак" ???
І який відсоток героїчних поліцаїв воює?
Приблизно 10%
0,8 %
Усьо ж па Плану, отого СРАТЬєха-ухилянта, із Ставкою єрмака??
Наслідки для України, від отого, "проста перестать стрелять", з 2019 року...
бл,дство
А навіщо воювати за свою країну, коли за кордоном війни нема, та ще й гроші просто дають?
В псіхлікарні вже інтернет провели? Краще б гроші на фронт витратили
Я озвучив вологі нічні мрії соколят Бойка.
зрозуміло, friendly fire
а звідки ж веде свій "героїчний бій" пан Ihor Ihor 3debc293 ?
А сам ти де? Не на форумі? Чи зараз підуть історії про те, що ти вагітний багатодітний пенсіонер ?
Таких зелених ********* , як ти , всю квартальну свору ,а особливо тцкашників - після війни будуть відловлювати по спискам,особливо Хероїв з тцк,що ловили людей і відправляли на смерть - і різать ,як свиней. Побачиш.
Ти підарас кончений, хуцпатий полупоц,бо більшість тих хто на фронті вважають що мобілізація свідомо зірвана зепідаром та мусорами з тцкунами,попадешся ***** десь по любому...
Невірю, що стільки часу кацапів неможливо було зупинити
Тебе чекають, а ти все не йдеш, тільки коменти пишеш(
Це наслідок звільнення вищого військового керівництва ,провалу мобілізації (минулому році було мобілізовано 200 тисяч українців в той час як рашисти призвали 400 тияч) і бездарного управління Сирського і Умерова ,на жаль "найвеличнішого" це менше вилює в нього понад усе рейтинг. Зупинити ворога чи це спланована операція.
Ну так Україна призиває з 30 млн, а раша зі 150 млн. Так що Україна призвала в 2,5 раза більше в перерахунку на одну особу
Спеціально зливають щоб важче було відвойовувати та ми погодились на поступки
З чого ти взяв, що він зелень? Скоріше, по твоїм коментам, видно, що він наступив на мозоль саме тобі - в 19 році напевно ти, як більшість тут, молився на зебобіка, какаяраніца, простапєрєстатьстрєлять? Ну, може ще за якусь іншу гниду вболівав, але тільки не за Пороха? Ви всі разом думали, що єво сдєлалі, адже ***** чітко вимагало будь кого, але не Пороха.
ТЦКунів, конкретно тих, хто зриває мобілізацію і пре в навчальні центри хворих і інших непридатних для служби, жде кара після війни. Але які питання до тих, які відловлюють вас - здорових бугаїв, "прастихрабатяг" "каториєнікамунічєвонєдолжни". Чому не кричите, коли мобілізують хворих, і вони тупо місяцями сидять по учєбках? Чому в навчальні центри в роту до нормальних хлопців обов'язково впихнуть кілька хворих на гепатит, інші хвороби, парочку наркоманів і зеків, щоб ці 5-7 душ не давали нормально навчатись 100 здоровим і нормальним хлопцям? А, це вам не цікаво, адже це стосується обороноздатності України, а етовамнєінтєрєсно.
Руса, ну екзіста водка аіч.
Такі дін гура, соколятко Бойка.
Зепідори все здають, 2 мільярди оманьскі відробляють,а з кацапом - сирськім це не проблема. І головне що пси вгодовані з тцк при грошах і роботі.
Ухилянтам надається велика знижка на памперси, а в перспективі і на вазелін.
То ти вже отримав?
@ "Шахта коксівного вугілля компанії "Метінвест" під Покровськом, яка була найбільшою в Україні та забезпечувала половину сталеливарної промисловості країни, припинила існування. Гірники підірвали її через наближення окупаційної армії рф. Про це https://www.nytimes.com/2025/01/15/world/europe/ukraine-russia-coal-mine.html повідомило видання The New York Times, посилаючись на працівників шахти.
Підрив було здійснено ще 20 грудня 2024 року, коли окупаційна армія рф наблизилася до шахти на 1,5 км. Була серйозна загроза, що супротивник проникне до тилу Сил оборони України через підземні тунелі.
Цієї можливості рашисти були позбавлені. Військові ЗСУ разом із гірниками заклали вибухівку у вхід до шахти в районі села Піщане. Стовбур був підірваний.
"Все звалилося, і тепер тут суцільний камінь", - розповів гірник Антон Телегін. Ще один співробітник на умовах анонімності повідомив, що вибухівку було закладено ще у двох місцях у більш західних стволах шахти. Чи були вони висаджені в повітря, невідомо.
13 січня агентство Reuters https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-halts-production-pokrovsk-coal-mine-russian-troops-near-sources-say-2025-01-13/ повідомило про зупинення роботи шахти під Покровськом. Вона продовжувала роботу до останнього, незважаючи на близькість до лінії фронту. Наразі проводиться евакуація персоналу та важливого обладнання.
За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році Україна виробила близько 3,5 млн. тонн коксу. Все було видобуто саме на шахті біля Покровська. Експерти зазначають, що закриття підприємства може призвести до падіння виробництва сталі в Україні з 7,6 млн. тонн (на 2024 рік) до 2-3 мільйонів тонн уже цього року."
Ви заїбали гнати одне на одного, як не стаття, починаєте срач! То їм всі ******, а ви самі *******? Особливо добивають коменти під прапорами інших країн, легше всього ******* з Норвегії чи Польщі, звідти краще усе видно і жопа у теплі!
Порохи , *********… Вибрали, добровільно, ніхто не примушував? Тепер їбальця захлопніть і не *******. Особливо ті хто у 2019 пробив свідомий вибір, а таких людей більшість
