Німеччина не дозволила танкеру "тіньового флоту" РФ покинути її води: з’ясовуватимуть, чи не намагається судно обійти ембарго ЄС

Німеччина не дозволила танкеру з "тіньового флоту" РФ покинути свої води. Судно, ймовірно, завантажене російською нафтою.

Про це пише агентство DPA, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Вважається, що танкер Eventin під панамським прапором є частиною так званого "тіньового флоту", який використовується Росією для експорту нафти в обхід західних санкцій.

Танкер прямував із РФ до Єгипту з майже 100 тисячами тоннами нафти на борту, коли в п'ятницю, 10 січня, в Балтійському морі на північ від острова Рюген у нього вийшов з ладу двигун. Після цього з міркувань безпеки судно відбуксирували від німецького острова Рюген.

Повідомляється, що після відновлення роботи головного двигуна капітан судна попросив дозволу продовжити свій марштрут, але митна служба Гамбурга і Міністерство транспорту Німеччини відмовили йому в цьому.

Митники хочуть з'ясовати, чи не намагається судно обійти ембарго ЄС на постачання російської нафти. У вівторок, 14 січня, вони вже були на борту танкера.

Окрім цього, німецька влада також розслідує придатність судна до плавання. Судну Eventin завдовжки 274 метри – майже 20 років.

"В очікуванні оцінки документів, які будуть подані Eventin, відділ безпеки суден видав тимчасову заборону на подальшу навігацію", - йдеться у заяві Міністерства транспорту Німеччини.

Що відомо про танкер Eventin?

У виданні додали, що Eventin дрейфував у Балтійському морі з вечора п'ятниці, не маючи можливості маневрувати через відключення електроенергії на борту.

Судно завдовжки 248 метрів перевозило близько 99 тис. тонн нафти. Танкер, який ходить під панамським прапором, завантажив нафту в російському балтійському порту Усть-Луга на кордоні з Естонією. Він вирушив звідти 6 січня, а пунктом призначення значився порт Порт-Саїд у Єгипті, проте, найімовірніше, прямував у Індію. Ця країна не приєдналася до санкцій проти Росії й зараз є найбільшим клієнтом російської нафти.

Eventin входить до складу так званого російського тіньового флоту, за допомогою якого Кремль намагається обходити санкції Заходу.

Раніше повідомлялося, що танкер "тіньового" флоту Росії сів на мілину біля німецького острова Рюген.

