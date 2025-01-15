УКР
Німеччина не дозволила танкеру "тіньового флоту" РФ покинути її води: з’ясовуватимуть, чи не намагається судно обійти ембарго ЄС

Німеччина не дозволила танкеру

Німеччина не дозволила танкеру з "тіньового флоту" РФ покинути свої води. Судно, ймовірно, завантажене російською нафтою.

Про це пише агентство DPA, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Вважається, що танкер Eventin під панамським прапором є частиною так званого "тіньового флоту", який використовується Росією для експорту нафти в обхід західних санкцій.

Танкер прямував із РФ до Єгипту з майже 100 тисячами тоннами нафти на борту, коли в п'ятницю, 10 січня, в Балтійському морі на північ від острова Рюген у нього вийшов з ладу двигун. Після цього з міркувань безпеки судно відбуксирували від німецького острова Рюген.

Повідомляється, що після відновлення роботи головного двигуна капітан судна попросив дозволу продовжити свій марштрут, але митна служба Гамбурга і Міністерство транспорту Німеччини відмовили йому в цьому.

Митники хочуть з'ясовати, чи не намагається судно обійти ембарго ЄС на постачання російської нафти. У вівторок, 14 січня, вони вже були на борту танкера.

Читайте також: Це частина плану РФ, - Бербок заявила, що "іржаві танкери" Путіна загрожують Балтійському морю

Окрім цього, німецька влада також розслідує придатність судна до плавання. Судну Eventin завдовжки 274 метри – майже 20 років.

"В очікуванні оцінки документів, які будуть подані Eventin, відділ безпеки суден видав тимчасову заборону на подальшу навігацію", - йдеться у заяві Міністерства транспорту Німеччини.

Читайте також: Щонайменше 55 суднами "тіньового флоту" Росії володіють дубайські компанії,- Yle

Що відомо про танкер Eventin?

У виданні додали, що Eventin дрейфував у Балтійському морі з вечора п'ятниці, не маючи можливості маневрувати через відключення електроенергії на борту.

Судно завдовжки 248 метрів перевозило близько 99 тис. тонн нафти. Танкер, який ходить під панамським прапором, завантажив нафту в російському балтійському порту Усть-Луга на кордоні з Естонією. Він вирушив звідти 6 січня, а пунктом призначення значився порт Порт-Саїд у Єгипті, проте, найімовірніше, прямував у Індію. Ця країна не приєдналася до санкцій проти Росії й зараз є найбільшим клієнтом російської нафти.

Eventin входить до складу так званого російського тіньового флоту, за допомогою якого Кремль намагається обходити санкції Заходу.

Раніше повідомлялося, що танкер "тіньового" флоту Росії сів на мілину біля німецького острова Рюген.

Читайте також: Понад 60 танкерів з російською нафтою кинули якір після запровадження США нових санкцій, - Reuters

Німеччина (7661) росія (67242) флот (370) танкер (374)
+3
Даю підказку відповідним німецьким структурам: У капітана глибоко в анусі контрабас! Ну дууууже глибоко.
показати весь коментар
15.01.2025 21:21 Відповісти
+3
Екіпаж!
Танкер - на металобрухт!
показати весь коментар
15.01.2025 21:25 Відповісти
+2
Злити нафту в якості штрафу і відпустити)
показати весь коментар
15.01.2025 21:23 Відповісти
Відкупляться.
показати весь коментар
15.01.2025 21:20 Відповісти
У німців не відкупляться.
показати весь коментар
15.01.2025 21:54 Відповісти
Це вам не совдєпія зелена, звикли по собі усіх міряти.
показати весь коментар
15.01.2025 22:23 Відповісти
Ага точно - в США якийсь митець робить таке за яке звичайний Джо буде на нарах , але митець то є митець а не Джо ( в митця дитяча травма його тре пожваліть а Джо тряпка а не чоловік і травма не оправдання ).
показати весь коментар
16.01.2025 04:44 Відповісти
Ні. Тут все інакше. І якщо людина попала в руки правосуддя, то отримає покарання.
показати весь коментар
15.01.2025 22:42 Відповісти
Ну правильно - на Меркель не звертають уваги вона не попадає в руки і відповідно ... І вона не винувата шо Бундесвер трішечки обрізаний і небоєздатний .
показати весь коментар
16.01.2025 04:40 Відповісти
І знову Панама, ***....
показати весь коментар
15.01.2025 21:21 Відповісти
І затопити в Кенінсбергу
показати весь коментар
15.01.2025 21:32 Відповісти
В Пиллау, там база военного флота кацапни
показати весь коментар
15.01.2025 22:10 Відповісти
На абордаж !
показати весь коментар
15.01.2025 21:32 Відповісти
чи не намагається судно обійти ембарго ЄС

А також люмбаго, вітіліго та суперкарго ЄС!
показати весь коментар
15.01.2025 21:32 Відповісти
здать судно на разборку… жижу слить … кацапов вигнать из страны…
показати весь коментар
15.01.2025 21:45 Відповісти
німці перші знайшли, то хай тепер і відкачують. Корито віддати за один євро туркам в Алиаго, хай самі забирають і буксирують.
показати весь коментар
15.01.2025 21:56 Відповісти
В Европе мало желающих получить металлолом?
показати весь коментар
15.01.2025 22:23 Відповісти
такий? Мало. Я таких не знаю. Це можно ще до індусів або шрі-ланкійців. Але це далеко.
показати весь коментар
15.01.2025 23:13 Відповісти
А я знаю - Швеция ********* резать такие вещички.
показати весь коментар
16.01.2025 14:45 Відповісти
Можливо. З Швеції відео ніколи не бачив.
показати весь коментар
16.01.2025 15:34 Відповісти
Слідкуйте щоб росіяни не вилили нафту в море просто так з бажання нашкодити ''клятим гейропейцям''.
показати весь коментар
15.01.2025 22:44 Відповісти
Хальт ! Папірен !
показати весь коментар
16.01.2025 02:51 Відповісти
Тут я смотрю одни кастрюлеголовых сидят. Надо ввести пару боевых кораблей Балтийского флота и успокоить немцев, чтобы не придумывали хрени, груз не им предназначен, нефиг нос совать. Ну а щирые сами успокоятся, погундосят и забудут.
показати весь коментар
16.01.2025 22:01 Відповісти
 
 