Окупанти 418 разів вдарили по Запорізькій області за добу: пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури
Упродовж минулої доби російські війська завдали 418 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни атакували область з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.
Так, ворог здійснив:
- 6 авіаційних ударів по Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках.
- 245 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 19 обстрілів з РСЗВ накрили Новояковлівку, Жовту Кручу, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 148 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новодарівки та Роботиного
Повідомляється, що надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
