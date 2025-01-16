УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини
312 0

Окупанти 418 разів вдарили по Запорізькій області за добу: пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

Обстріли на Запоріжжі за 15 січня

Упродовж минулої доби російські війська завдали 418 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни атакували область з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Так, ворог здійснив:

  • 6 авіаційних ударів по Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках.
  • 245 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
  • 19 обстрілів з РСЗВ накрили Новояковлівку, Жовту Кручу, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
  • 148 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новодарівки та Роботиного

Читайте також: Понад 2000 мешканців Запорізької області були поранені внаслідок російських атак з 2022 року, - ОВА

Повідомляється, що надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Автор: 

обстріл (30375) Запорізька область (3969) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 