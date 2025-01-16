Кремль заповнює бібліотеки Маріуполя пропагандистською літературою, - Центр нацспротиву

Понад 1000 примірників російської пропагандистської літератури доставили до бібліотек тимчасово окупованого Маріуполя.

Серед завезених видань - типові зразки пропаганди: серії "СМЕРШ", "Спецназ", "Штрафбат", а також псевдопатріотичні романи на кшталт "Слєпой протів бєшеного".

У ЦНС зазначають, що це продовження цілеспрямованої політики, спрямованої на заміщення української культурної спадщини. На окупованих територіях Херсонщини російські загарбники знищили тисячі українських книг, назвавши їх "екстремістськими". Під заборону потрапили не лише класики української літератури, а й підручники з історії, твори про Голодомор, злочини радянського режиму та навіть дитячі казки.

Росія послідовно використовує книги як інструмент пропаганди, намагаючись стерти національну ідентичність українців.

