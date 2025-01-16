УКР
Кремль заповнює бібліотеки Маріуполя пропагандистською літературою, - Центр нацспротиву

Кремль заповнює бібліотеки Маріуполя пропагандистською літературою

Понад 1000 примірників російської пропагандистської літератури доставили до бібліотек тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Серед завезених видань - типові зразки пропаганди: серії "СМЕРШ", "Спецназ", "Штрафбат", а також псевдопатріотичні романи на кшталт "Слєпой протів бєшеного".

У ЦНС зазначають, що це продовження цілеспрямованої політики, спрямованої на заміщення української культурної спадщини. На окупованих територіях Херсонщини російські загарбники знищили тисячі українських книг, назвавши їх "екстремістськими". Під заборону потрапили не лише класики української літератури, а й підручники з історії, твори про Голодомор, злочини радянського режиму та навіть дитячі казки.

Росія послідовно використовує книги як інструмент пропаганди, намагаючись стерти національну ідентичність українців. 

Ну,це вони вміють...терористи
кремля...промивать мізки тим,
хто не цікавиться історією
України з правдивих джерел.
16.01.2025 11:41 Відповісти
А ти давно у бібліотеці був. Я вже не пам'ятаю, інтернетом користуюсь, як для книжок, так і для інформації
16.01.2025 11:47 Відповісти
Буде чим сраки витирати.
16.01.2025 11:41 Відповісти
Буржуйки топити...
16.01.2025 12:06 Відповісти
Дебілізм, приміщень для моргів не вистачає, а вони як дятли....
16.01.2025 11:45 Відповісти
Русские размножаются как вирус. Через заражение мозга. Самочки русских предпочитают другие виды.
16.01.2025 11:46 Відповісти
А ми з цим панькаємся.
16.01.2025 11:47 Відповісти
ПСС Горького несу в макулатуру
16.01.2025 12:17 Відповісти
"Какая разніца? Главноє, уліца там уже освєщєна?"
(©) Зеленскій.
16.01.2025 12:24 Відповісти
 
 