У Болгарії через два місяці після виборів затвердили новий уряд
У Болгарії Народні збори (парламент) затвердили склад нового уряду, запропонований найбільшою парламентською групою ГЄРБ, на чолі з прем’єром Росеном Желязковим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinite.
У голосуванні взяли участь 239 народних депутатів, за Желязкова проголосували 125, 114 – проти, ніхто не утримався.
Новопризначені міністри склали присягу.
Як зазначається, затвердження кабінету відбулося після угоди, досягнутої між партією ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії"), Болгарською соціалістичною партією (БПС) та партією "Є такий народ", а партія "Демократія, права і свободи" підтримала уряд, не висуваючи своїх кандидатур на посади міністрів.
В уряді будуть три віцепрем'єр-міністри та 19 міністрів. З 19 міністрів 11 посад виділено для ГЄРБ, а по 4 – для БПС та "Є такий народ".
Як відомо, в Болгарії кілька років тривала політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд. Як наслідок, у країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.
