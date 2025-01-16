У Болгарії через два місяці після виборів затвердили новий уряд

У Болгарії Народні збори (парламент) затвердили склад нового уряду, запропонований найбільшою парламентською групою ГЄРБ, на чолі з прем’єром Росеном Желязковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Novinite.

У голосуванні взяли участь 239 народних депутатів, за Желязкова проголосували 125, 114 – проти, ніхто не утримався.

Новопризначені міністри склали присягу.

Також читайте: Болгарія продовжила підтримку українських біженців, поки що – тільки до березня

Як зазначається, затвердження кабінету відбулося після угоди, досягнутої між партією ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії"), Болгарською соціалістичною партією (БПС) та партією "Є такий народ", а партія "Демократія, права і свободи" підтримала уряд, не висуваючи своїх кандидатур на посади міністрів.

В уряді будуть три віцепрем'єр-міністри та 19 міністрів. З 19 міністрів 11 посад виділено для ГЄРБ, а по 4 – для БПС та "Є такий народ".

Як відомо, в Болгарії кілька років тривала політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд. Як наслідок, у країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.