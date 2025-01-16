УКР
Порошенко заявив, що його знову не випустили у закордонне відрядження

Петра Порошенка вкотре не випустили у закордонне відрядження

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його вкотре не випустили у закордонне відрядження в Брюссель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Сталося це 16 січня, у річницю ухвалення "диктаторських законів".

"16 січня - історичний день для всієї Української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт привело до реалізації Революції Гідності. Ті, хто голосували 16 січня 11 років тому, - все ще в цій залі. І все ще Верховна Рада зараз, під час війни, не спромоглася вигнати їх із зали. Згортання демократії сьогодні – це також те, що знову мене як лідера "Європейської Солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської Народної Партії, знову за злочинною вказівкою не випустили на кордоні", - сказав парламентар.

За словами Порошенка, таким чином намагаються "відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок".

"Лише зараз більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. Але 16 січня – це також і приклад героїзму. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що значить новостворені Збройні Сили України, які і зараз тримають фронт, нищать русню і рятують державу. Визначайтеся, з якого боку ви – з ОПЗЖ чи з українським народом?" - підсумував лідер "ЄС".

Топ коментарі
+29
піаністи і артисти - людинки ревниві, мстиві, беспринципні та сцикливо-злопам'ятні...
вони, скільки зможуть, гадитимуть Пороху, Українцям та Україні за те, що не цілували дермовим зєлям руку і не клялися в особистій відданості сцарю та його нетрадиційному завгоспу-чабану..
показати весь коментар
16.01.2025 15:13 Відповісти
+28
Дипломатична робота одного Порошенка в сто разів більше приносить користі державі, ніж мізерні потуги, на цій ниві, зеленій плісняві, включаючи самого гундосу, від яких більше шкоди, ніж користі.
показати весь коментар
16.01.2025 15:27 Відповісти
+16
Що каже з цього приводу Безугла?
показати весь коментар
16.01.2025 15:07 Відповісти
Ухилянт? Бояться, що не повернеться...?
Чи що би лишнього не говорив ?
показати весь коментар
16.01.2025 15:06 Відповісти
Та не вгадали ви, щоб рейтинг не відбирав
показати весь коментар
16.01.2025 17:06 Відповісти
Що каже з цього приводу Безугла?
показати весь коментар
16.01.2025 15:07 Відповісти
******* то гнида ще та злопамятне , я петю не на всі 100 підтримую і в нього лице в пушку. Но ще ******* то **** уйобок ще той.
показати весь коментар
16.01.2025 15:08 Відповісти
Таки так, Петя місцями в пушку, але в порівнянні з ********* майже святий
показати весь коментар
16.01.2025 17:08 Відповісти
70 000 000 000 грн- це 2 000 000 дронів. Жирно живуть клоуни.
показати весь коментар
16.01.2025 15:09 Відповісти
🎹🎹🎹🃏🃏🃏
показати весь коментар
16.01.2025 15:10 Відповісти
Треба хабаря в ОПу д'єрмака занести щоб випустили.
показати весь коментар
16.01.2025 15:12 Відповісти
піаністи і артисти - людинки ревниві, мстиві, беспринципні та сцикливо-злопам'ятні...
вони, скільки зможуть, гадитимуть Пороху, Українцям та Україні за те, що не цілували дермовим зєлям руку і не клялися в особистій відданості сцарю та його нетрадиційному завгоспу-чабану..
показати весь коментар
16.01.2025 15:13 Відповісти
Що за плач з підвала ОП? Не кормлять?
показати весь коментар
16.01.2025 15:25 Відповісти
Дипломатична робота одного Порошенка в сто разів більше приносить користі державі, ніж мізерні потуги, на цій ниві, зеленій плісняві, включаючи самого гундосу, від яких більше шкоди, ніж користі.
показати весь коментар
16.01.2025 15:27 Відповісти
Знову віцеспікер Верховної ради "козні строє"?
Чи вчергове "СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України"?
показати весь коментар
16.01.2025 15:29 Відповісти
Серйозно?
показати весь коментар
16.01.2025 15:36 Відповісти
Ти ба. Як у вас з кацапами все гармонійно.
Путч. Русский - нах*й: 🥀Скабеєва радіє, що Порошенка не випустили за кордон. В москві завжди аплодують, коли в Україні руйнується єдність і нарощується політичне протистояння.
А може це і є головний сценарій москви, який реалізують руками Татарова і Єрмака?
показати весь коментар
17.01.2025 15:04 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 15:38 Відповісти
Пороху слава!
показати весь коментар
16.01.2025 16:17 Відповісти
головна функція Коливана - не випускати Порошенка за кордон.
показати весь коментар
16.01.2025 16:49 Відповісти
зелень оппоСался, що Порошенко не верниться з Брюселю.
показати весь коментар
16.01.2025 17:06 Відповісти
Заголовок не відповідає інфі. Чи, скоріше, частково не відповідає дійсності.
Бо в оригіналі посту самого https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11935 Петра Порошенка перший абзац звучить так "https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11935 Триває і згортання демократії: знову мене як лідера «Європейської Солідарності» за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили за кордон, де я планував зустрітися з лідером Європейської народної партії." (виділено жирним суттєве), а тут в інфі Цензора цього немає. Зрозуміло, що це суттєве опустили адміни партійного порталу Євросолідарності... так що до адмінів Цензора особливих претензій пред'являти не можна.

Але суть проблеми тепер в іншому. Бо, як відомо, Зеленського охороняє приватна охорона структура. Тоді виникає питання, виходячи з виділеного - а як приватна комерційна структура могла дати прикордоникам вказівку не пропускати ту чи іншу особу (тим більше, народного депутата одночасно екс-Президента) через кордон? Це ж явний злочин! (а от це на партсайті Євросолідарності наголошується). Бо це привласнення прав, які ніколи не можуть належати приватним фізичним чи юридичним особам! Як ДПСУ могла виконати таке незаконе розпорядження комерційної структури?
показати весь коментар
16.01.2025 17:32 Відповісти
Як-як ? ЯНЄлох відповів вам рівно пів року назад. А ви знову. У травні 2024 р цей ЯнєЛОХ повинен був покинути резиденцію. Або звернутись до Конституційного суду про продовження терміну до кращих часів. Він поклав на все, як і тоді ... на сцені. На рояль.
показати весь коментар
16.01.2025 18:02 Відповісти
 
 