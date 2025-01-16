Порошенко заявив, що його знову не випустили у закордонне відрядження
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його вкотре не випустили у закордонне відрядження в Брюссель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Сталося це 16 січня, у річницю ухвалення "диктаторських законів".
"16 січня - історичний день для всієї Української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт привело до реалізації Революції Гідності. Ті, хто голосували 16 січня 11 років тому, - все ще в цій залі. І все ще Верховна Рада зараз, під час війни, не спромоглася вигнати їх із зали. Згортання демократії сьогодні – це також те, що знову мене як лідера "Європейської Солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської Народної Партії, знову за злочинною вказівкою не випустили на кордоні", - сказав парламентар.
За словами Порошенка, таким чином намагаються "відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок".
"Лише зараз більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. Але 16 січня – це також і приклад героїзму. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що значить новостворені Збройні Сили України, які і зараз тримають фронт, нищать русню і рятують державу. Визначайтеся, з якого боку ви – з ОПЗЖ чи з українським народом?" - підсумував лідер "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи що би лишнього не говорив ?
вони, скільки зможуть, гадитимуть Пороху, Українцям та Україні за те, що не цілували дермовим зєлям руку і не клялися в особистій відданості сцарю та його нетрадиційному завгоспу-чабану..
Чи вчергове "СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України"?
Путч. Русский - нах*й: 🥀Скабеєва радіє, що Порошенка не випустили за кордон. В москві завжди аплодують, коли в Україні руйнується єдність і нарощується політичне протистояння.
А може це і є головний сценарій москви, який реалізують руками Татарова і Єрмака?
Бо в оригіналі посту самого https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11935 Петра Порошенка перший абзац звучить так "https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11935 Триває і згортання демократії: знову мене як лідера «Європейської Солідарності» за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили за кордон, де я планував зустрітися з лідером Європейської народної партії." (виділено жирним суттєве), а тут в інфі Цензора цього немає. Зрозуміло, що це суттєве опустили адміни партійного порталу Євросолідарності... так що до адмінів Цензора особливих претензій пред'являти не можна.
Але суть проблеми тепер в іншому. Бо, як відомо, Зеленського охороняє приватна охорона структура. Тоді виникає питання, виходячи з виділеного - а як приватна комерційна структура могла дати прикордоникам вказівку не пропускати ту чи іншу особу (тим більше, народного депутата одночасно екс-Президента) через кордон? Це ж явний злочин! (а от це на партсайті Євросолідарності наголошується). Бо це привласнення прав, які ніколи не можуть належати приватним фізичним чи юридичним особам! Як ДПСУ могла виконати таке незаконе розпорядження комерційної структури?