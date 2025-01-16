Порошенко заявив, що його знову не випустили у закордонне відрядження

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його вкотре не випустили у закордонне відрядження в Брюссель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Сталося це 16 січня, у річницю ухвалення "диктаторських законів".

"16 січня - історичний день для всієї Української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт привело до реалізації Революції Гідності. Ті, хто голосували 16 січня 11 років тому, - все ще в цій залі. І все ще Верховна Рада зараз, під час війни, не спромоглася вигнати їх із зали. Згортання демократії сьогодні – це також те, що знову мене як лідера "Європейської Солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської Народної Партії, знову за злочинною вказівкою не випустили на кордоні", - сказав парламентар.

Читайте також: Підрозділам, які захопили в полон найманців з КНДР, передали 20 "мавіків". ФОТОрепортаж

За словами Порошенка, таким чином намагаються "відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок".

"Лише зараз більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. Але 16 січня – це також і приклад героїзму. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що значить новостворені Збройні Сили України, які і зараз тримають фронт, нищать русню і рятують державу. Визначайтеся, з якого боку ви – з ОПЗЖ чи з українським народом?" - підсумував лідер "ЄС".

Читайте: За 5 млрд грн на "тисячу Зеленського" можна було б повністю закрити потреби підрозділів у РЕБ, - Порошенко