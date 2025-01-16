Співлідер німецьких ультраправих Хрупалла відвідає інавгурацію Трампа

Співлідер німецької ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла підтвердив участь в інавгурації Дональда Трампа, що пройде за підтримки республіканців у США.

Про це повідомляє Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "ЄП".

Хрупалла повідомив, що його запросили представники Республіканської партії США, наголосивши на важливості цього заходу для подальшого зміцнення міжнародних відносин.

"Участь в інавгурації президента Дональда Трампа ще раз показує, що ми реалізуємо нашу політику, орієнтовану на інтереси. Це президентство змінить світ на краще", - сказав він.

Хрупалла також висловив сподівання на зміцнення Німеччини як сильного партнера в Європі разом із кандидаткою в канцлери від "АдН" Алісою Вайдель: "Німеччина повинна підтримувати добрі та мирні відносини з усіма країнами".

Втім, Вайдель не відвідає подію. Її прессекретар заявив, що участь у федеральній виборчій кампанії ускладнює її присутність на церемонії.

Очікується, що разом із Хрупаллою на інавгурацію прибудуть й інші представники "АдН".

