Співлідер німецьких ультраправих Хрупалла відвідає інавгурацію Трампа

Тіно Хрупалла

Співлідер німецької ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла підтвердив участь в інавгурації Дональда Трампа, що пройде за підтримки республіканців у США.

Про це повідомляє Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "ЄП".

Хрупалла повідомив, що його запросили представники Республіканської партії США, наголосивши на важливості цього заходу для подальшого зміцнення міжнародних відносин.

"Участь в інавгурації президента Дональда Трампа ще раз показує, що ми реалізуємо нашу політику, орієнтовану на інтереси. Це президентство змінить світ на краще", - сказав він.

Хрупалла також висловив сподівання на зміцнення Німеччини як сильного партнера в Європі разом із кандидаткою в канцлери від "АдН" Алісою Вайдель: "Німеччина повинна підтримувати добрі та мирні відносини з усіма країнами".

Втім, Вайдель не відвідає подію. Її прессекретар заявив, що участь у федеральній виборчій кампанії ускладнює її присутність на церемонії.

Очікується, що разом із Хрупаллою на інавгурацію прибудуть й інші представники "АдН".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія, Австралія та Індія відправлять очільників МЗС на інавгурацію Трампа

Німеччина (7661) інавгурація (233) Трамп Дональд (6913)
І от він разом з Маском скажуть один одному " Heil"!
16.01.2025 15:12 Відповісти
Я думаю у цього німецького хера значок на лацкані переворотний. Там свастика з іншої сторони.
16.01.2025 15:17 Відповісти
Скоріш емблема ВЧК-ОГПУ
16.01.2025 16:46 Відповісти
Не відкидаю.
16.01.2025 16:49 Відповісти
Навіщо запрошувати холуя кремля на інавгурацію. Може краще напряму запросити його кремлівського ляльковода х-ла? Це буде симолічно.
16.01.2025 15:22 Відповісти
Президентство Трумпа почнеться з поганого. І поганим же й закінчиться.
16.01.2025 15:38 Відповісти
Співлідер

Слівпідер!
16.01.2025 16:21 Відповісти
 
 