Джонсон призначив критика допомоги Україні Кроуфорда головою Комітету розвідки Конгресу США

У США критик допомоги Україні Рік Кроуфорд очолив впливовий комітет Палати Представників

Спікер Палати представників Майк Джонсон призначив Ріка Кроуфорда, республіканця з Арканзасу, який виступав проти допомоги Україні, на посаду голови Комітету з питань розвідки Конгресу США замість "яструба" Майка Тернера.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це рішення, ухвалене менш ніж через день після несподіваного усунення Тернера, дає перевагу законодавцю, який більше відповідає ідеології обраного президента Дональда Трампа "Америка понад усе", всього за кілька днів до інавгурації.

Джонсон пояснив своє рішення необхідністю "свіжого старту" для розвідувального співтовариства, наголосивши, що це не пов’язано з обраним президентом Дональдом Трампом.

Видання зазначає, що Майк Тернер, відомий своєю підтримкою України, розійшовся з Трампом у поглядах і активно виступав за постійний потік безпекової допомоги, а також за прискорення поставок озброєнь Києву.

Що відомо про Ріка Кроуфорда?

Рік Кроуфорд, ветеран армії, заявляв, що підтримує летальну військову допомогу Україні, але виступає проти того, щоб "відправляти американські податки на європейські канікули для зарплат урядовців чи субсидій фермерам якоїсь іншої країни".

У квітні 2024 року він проголосував проти пакета допомоги Україні та союзникам на суму $60,8 млрд, який включав $9 млрд економічної допомоги.

Нагадаємо, 15 січня спікер Майк Джонсон усунув Майка Тернера з посади голови постійного Комітету Палати представників з питань розвідки. 

Топ коментарі
+8
Поміняв яструба на общипану курку!
показати весь коментар
16.01.2025 23:28 Відповісти
+8
Ідея має право на існування... Але стріляний в ухо.. бачите куди гарцює.. Гренландія, панамський канал, жителі чукотки.
Тоже піздюку кацапському хоче показати, шо може по беспределу піти.

Отут для нас і небезпека.. де ці два домовляться.
показати весь коментар
16.01.2025 23:31 Відповісти
+6
Трамп оточує себе людьми, які будуть говорити тільки те, що він хоче почути. Оцей Кроуфорд скаже що головна небезпека йде з Канади, а Параша - це друг, і вислужиться перед "рудим дуче"
показати весь коментар
16.01.2025 23:28 Відповісти
My name is Mike Johnson,
I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is Mike Johnson…
показати весь коментар
16.01.2025 23:13 Відповісти
That must be another Mike Johnson; the Speaker comes from Louisiana and has never worked at a lumber yard in Wisconsin or his native Louisiana. But good poetry, keep writing!
показати весь коментар
17.01.2025 03:53 Відповісти
The poetry sucks, as well as Mike Johnson.
показати весь коментар
17.01.2025 06:52 Відповісти
So much negativity -- you need a glass of good wine and a little love. Good night!
показати весь коментар
17.01.2025 07:55 Відповісти
That's a reasonable suggestion, and I will probably follow it in 12 hours.
показати весь коментар
17.01.2025 08:37 Відповісти
Ну і добре, якщо ви нас взяли в облогу, ми від вас не одчепимся. Баба з возу економія бензину. Яструби.
показати весь коментар
16.01.2025 23:13 Відповісти
Кругом одні "штірліци".
показати весь коментар
16.01.2025 23:15 Відповісти
Порівняйте:

"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості. Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії. Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пише Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
показати весь коментар
16.01.2025 23:24 Відповісти
Ідея має право на існування... Але стріляний в ухо.. бачите куди гарцює.. Гренландія, панамський канал, жителі чукотки.
Тоже піздюку кацапському хоче показати, шо може по беспределу піти.

Отут для нас і небезпека.. де ці два домовляться.
показати весь коментар
16.01.2025 23:31 Відповісти
Діло в тому що гроші тут ніпричому. США дає копійки Україні відносно того ж щорічного оборонного бюджету, і взамін отримує в рази більше вигоди. Якби не Україна то США на порядок більше змушені були виділяти коштей з бюджету на війну з рашистами, північнокорейцями, і тд. Так що тут чисто політичний інтерес і американські ************* вірішили Україну здати своєму хазяїну *****.
показати весь коментар
16.01.2025 23:31 Відповісти
"виділяти коштей з бюджету на війну з рашистами, північнокорейцями"

з якого року США воюють з ними?
та скільки вже витратили коштів?
показати весь коментар
17.01.2025 11:15 Відповісти
почув безумну?
показати весь коментар
16.01.2025 23:18 Відповісти
Почув, як ЗЕ! критикував Байдена.
показати весь коментар
16.01.2025 23:25 Відповісти
Всі путінські проститутки і аферисти в зборі. Пора нам думати як пережити ці чотири роки замість ілюзій про мир
показати весь коментар
16.01.2025 23:26 Відповісти
Поміняв яструба на общипану курку!
показати весь коментар
16.01.2025 23:28 Відповісти
Трамп оточує себе людьми, які будуть говорити тільки те, що він хоче почути. Оцей Кроуфорд скаже що головна небезпека йде з Канади, а Параша - це друг, і вислужиться перед "рудим дуче"
показати весь коментар
16.01.2025 23:28 Відповісти
Зброя мабуть буде, бо він не проти. А от грошей для пенсій невдоволених життям пенсіонерів, що ********* тут у коментарях, мабуть ні. Затягуйте паски... ..
показати весь коментар
16.01.2025 23:29 Відповісти
Пенсионеры затянут пояса, 18+ "генофонд" отправится на войну. Следующие в очереди женщины. Он не против...
показати весь коментар
16.01.2025 23:34 Відповісти
А в тих пенсіонерів, що не ********* тут, то пенсія, значить, буде...
показати весь коментар
17.01.2025 00:11 Відповісти
Странне в штатах законодавство, спікер може зняти без голосування і призначати на такі відповідальний пости !!!
показати весь коментар
16.01.2025 23:47 Відповісти
Просто нема заступників.. радників.. помічників, зайшов напряму віддав, посаду отримав.. все через касу.. мінімум корупції.. демократія.

Нам ще далеко до такого мастерства.
показати весь коментар
17.01.2025 00:09 Відповісти
Свидетели нагиба пу сейчас с языками в жопе
показати весь коментар
16.01.2025 23:48 Відповісти
Это типа демократия, у нас и то за это голосуют, а в штатах типа спикер шо хочет, то и воротит?
показати весь коментар
16.01.2025 23:50 Відповісти
Він ще навіть не починав.
показати весь коментар
17.01.2025 00:00 Відповісти
Та *****! Най назначають собі кого хочуть. Ще не вистачало, щоб ми втручались своїми коментарями у внутрішні справи Америки.
Головне, що нам треба знати - це те, що Трамп буде оточувати себе тими, хто ще дурніший та огидніший за нього самого, щоб на їхньому фоні не занадто виділятись.
показати весь коментар
17.01.2025 00:07 Відповісти
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що за президентства новообраного президента США Дональда Трампа Україна має додаткові шанси прискорити досягнення справедливого миру,,,,Україні , не варто більше сподіватися,чи то розраховувати на допомогу США,це є світові аферисти і лицемірні брехуни і ця печатка стоїть на них ще з часів Будапештської американо- рашистської авантюри ,по ядерному роззброєнні України,котре виконувалось з єдиною метою- сьогоднішня війна в Україні, її руйнація,як суверенної держави і геноцид українського народу , руками рашистського нелюда,з дозволу американських брехунів,котрі обіцяли цього не допустити разом із світовою спільнотою...
показати весь коментар
17.01.2025 00:11 Відповісти
Що таке справедливий мир в розумінні Зеленського чи Сабигі ?
показати весь коментар
17.01.2025 10:23 Відповісти
Судячи з морди цей Кроуфорд ще й збоченець. Make America great again.
показати весь коментар
17.01.2025 00:19 Відповісти
Донні його прибрав, бо хоче якусь козу, подругу ритки-боброєдки призначити на голову всіх розвідок США, одна була 4 роки все співала по нотам Саллі, і друга буде співати-всьо харашо мой дарагой князь.нафіга Донні читати щось - німфи на арфах будуть інші мотиви бацати.
показати весь коментар
17.01.2025 03:13 Відповісти
Абсолютно правильно говорит. 0 экономической помощи. Тупо 0. Все скомуниздят.
После начала вторжения я заполняю нулевые декларации и плачу Ноль в бюджет. С этой зеленой властью тоже надо воевать. Для начала хотя бы не платить налоги.
показати весь коментар
17.01.2025 08:39 Відповісти
В Польше заполняешь декларации?
показати весь коментар
17.01.2025 10:53 Відповісти
В казахстане
показати весь коментар
17.01.2025 17:51 Відповісти
Мабуть знають хто крав допомогу США? А точніше не бажають збагачувати за рахунок платників податків США 6 менеджерів-мародерів Найвєлічайшого?
показати весь коментар
17.01.2025 09:05 Відповісти
А що вкрали, з допомоги США??
показати весь коментар
17.01.2025 09:12 Відповісти
Украинофобство и русофильство - вот главные критерии отбора кандидатов на должности в ********** банде трампа.
показати весь коментар
17.01.2025 10:55 Відповісти
 
 