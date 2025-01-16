Джонсон призначив критика допомоги Україні Кроуфорда головою Комітету розвідки Конгресу США

Спікер Палати представників Майк Джонсон призначив Ріка Кроуфорда, республіканця з Арканзасу, який виступав проти допомоги Україні, на посаду голови Комітету з питань розвідки Конгресу США замість "яструба" Майка Тернера.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це рішення, ухвалене менш ніж через день після несподіваного усунення Тернера, дає перевагу законодавцю, який більше відповідає ідеології обраного президента Дональда Трампа "Америка понад усе", всього за кілька днів до інавгурації.

Джонсон пояснив своє рішення необхідністю "свіжого старту" для розвідувального співтовариства, наголосивши, що це не пов’язано з обраним президентом Дональдом Трампом.

Видання зазначає, що Майк Тернер, відомий своєю підтримкою України, розійшовся з Трампом у поглядах і активно виступав за постійний потік безпекової допомоги, а також за прискорення поставок озброєнь Києву.

Що відомо про Ріка Кроуфорда?

Рік Кроуфорд, ветеран армії, заявляв, що підтримує летальну військову допомогу Україні, але виступає проти того, щоб "відправляти американські податки на європейські канікули для зарплат урядовців чи субсидій фермерам якоїсь іншої країни".

У квітні 2024 року він проголосував проти пакета допомоги Україні та союзникам на суму $60,8 млрд, який включав $9 млрд економічної допомоги.

Нагадаємо, 15 січня спікер Майк Джонсон усунув Майка Тернера з посади голови постійного Комітету Палати представників з питань розвідки.

