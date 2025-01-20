Війська РФ намагалися прорвати наші оборонні рубежі поблизу Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, минулої доби, за підтримки авіації, ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. Російські окупанти завдали 5 авіаційних ударів із використанням 6 КАБів, 27 НАР, а також 62 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 409 обстрілів позицій захисників України.

Втрати військ РФ на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога минулої доби становили 78 осіб, з них безповоротні - 25, санітарні - 53. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 79 одиниць озброєння та військової техніки.

