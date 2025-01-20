"Обмежено придатним" для проходження ВЛК потрібне направлення з ТЦК, - Міноборони

Обмежено придатні військовозобов'язані повинні мати направлення від ТЦК для проходження ВЛК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", це випливає із роз’яснення Міноборони.

Як вказали у Міноборони, громадяни, які до внесення змін у законодавство, тобто, до 4 травня 2024 року, були визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

Організацією медогляду та уточненням інформації займаються ТЦК за місцем проживання військовозобов’язаних.

Відповідно до Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ №487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду тощо.

"На даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК" - підкреслили у Міноборони.

Також читайте: "Обмежено придатні", які не пройшли повторно ВЛК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку" в "Резерв+", - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Також у міністерстві вказали, що згідно з п.3.8 глави 3 розділу ІІ Наказу №402 Постанова ВЛК районних, міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного дійсна протягом одного року з дня закінчення медогляду.

Тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію.

Штраф за непроходження ВЛК

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до КУпАП за це може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Також читайте: "Обмежено придатні", які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, будуть оштрафовані. Сума штрафів - від 17 до 25,5 тис.грн, - Черкаський ТЦК