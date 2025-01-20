"Обмежено придатним" для проходження ВЛК потрібне направлення з ТЦК, - Міноборони
Обмежено придатні військовозобов'язані повинні мати направлення від ТЦК для проходження ВЛК.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", це випливає із роз’яснення Міноборони.
Як вказали у Міноборони, громадяни, які до внесення змін у законодавство, тобто, до 4 травня 2024 року, були визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.
Організацією медогляду та уточненням інформації займаються ТЦК за місцем проживання військовозобов’язаних.
Відповідно до Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ №487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду тощо.
"На даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК" - підкреслили у Міноборони.
Також у міністерстві вказали, що згідно з п.3.8 глави 3 розділу ІІ Наказу №402 Постанова ВЛК районних, міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного дійсна протягом одного року з дня закінчення медогляду.
Тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію.
Штраф за непроходження ВЛК
Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Відповідно до КУпАП за це може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 грн.
Дивіться!!! Які черги до ТЦК!!!
а ти сам з яких?
От з відповідей на ці риторичні питання і випливає, як працює влада.
2. а навіщо це людині, оце "може"?
пригати можеш? можеш.. то повинен скакати? а ще що можеш?
по якому принципу примус і навішування обовязків?
Звісно, все це теоретично і лише вигадка)
Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.
Тобто тут підмет "громадяни" є об'єктом дії за допомогою присудка "підлягають". В українській мові це зветься пасивний стан. Це значить, що підмет (громадяни) є пасивним і не створює жодних дій, він навпаки є об'єктом дії іншого суб'єкта.
Тобто в цьому пункті йтедься про те, що суб'єкт, на якого покладено обов'язки по проведенню ВЛК, зобов'язаний протягом дев'яти місяців провести медичний огляд всіх обмежено придатних громадян. У разі порушення строків проведення медогляду цей самий суб'єкт є об'єктом для накладення штрафів чи інших передбачених законов санкцій.
Оскільки таким суб'єктом є ТЦК (саме вони зобов'язані по закону забезпечувати проведення медогляду), то і штрафні санкції за порушення термінів проведення медогляду обмежено придатних мають бути накладені на ТЦК.