"Обмежено придатним" для проходження ВЛК потрібне направлення з ТЦК, - Міноборони

ВЛК для обмежено придатних

Обмежено придатні військовозобов'язані повинні мати направлення від ТЦК для проходження ВЛК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету", це випливає із роз’яснення Міноборони.

Як вказали у Міноборони, громадяни, які до внесення змін у законодавство, тобто, до 4 травня 2024 року, були визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

Організацією медогляду та уточненням інформації займаються ТЦК за місцем проживання військовозобов’язаних.

Відповідно до Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ №487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду тощо.

"На даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК" - підкреслили у Міноборони.

Також читайте: "Обмежено придатні", які не пройшли повторно ВЛК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку" в "Резерв+", - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Також у міністерстві вказали, що згідно з п.3.8 глави 3 розділу ІІ Наказу №402 Постанова ВЛК районних, міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного дійсна протягом одного року з дня закінчення медогляду.

Тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію.

Штраф за непроходження ВЛК

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідно до КУпАП за це може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Також читайте: "Обмежено придатні", які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, будуть оштрафовані. Сума штрафів - від 17 до 25,5 тис.грн, - Черкаський ТЦК

Міноборони (7643) мобілізація (3209) військово-лікарська комісія (226) ТЦК та СП (783)
+20
Якщо йдете по направлення на ВЛК без броні, відстрочки чи прям серйозних видимих болячок, зразу беріть з собою комплект змінної білизни і шось поїсти. Чисто про всяк випадок.
20.01.2025 14:10 Відповісти
+13
Якщо підеш до ТЦК то звідти вже не повернешся!
20.01.2025 14:14 Відповісти
+10
"...може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК" Джерело: https://censor.net/ua/n3531213

Дивіться!!! Які черги до ТЦК!!!
20.01.2025 14:09 Відповісти
"...може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК" Джерело: https://censor.net/ua/n3531213

Дивіться!!! Які черги до ТЦК!!!
20.01.2025 14:09 Відповісти
Не всі в нас обісцяні сцикуни. Є і нормальні люди.
20.01.2025 14:23 Відповісти
Сцикуни повинні відпрацювати на нулі свій конституційний обов'язок. Це що би потім ніколи в житті не голосували більше за клоунів.
20.01.2025 14:38 Відповісти
В кінці знак питання!?
20.01.2025 21:59 Відповісти
нормальні - це бидло, яке інших видовлює і замість себе посилає - це ти про тих сцикунів?
а ти сам з яких?
20.01.2025 14:34 Відповісти
Тобто "на понт брали" розказуючи про 5 лютого та штрафи. Які хитрожопі гівнюки.
20.01.2025 14:10 Відповісти
Гроші самі себе не принесуть
20.01.2025 15:09 Відповісти
Ну виходить, якщо обмежено придатному давали повістку, а він не з'явився на ВЛК, то штраф він таки має сплатити. Якщо ж повістки не було, то і відповідальності не повинно бути.
20.01.2025 15:17 Відповісти
Ложили вони на ці штрафи....
20.01.2025 22:02 Відповісти
Якщо йдете по направлення на ВЛК без броні, відстрочки чи прям серйозних видимих болячок, зразу беріть з собою комплект змінної білизни і шось поїсти. Чисто про всяк випадок.
20.01.2025 14:10 Відповісти
Якщо підеш до ТЦК то звідти вже не повернешся!
20.01.2025 14:14 Відповісти
Залежно від того кого знаєш в своєму населеному пункті. Це ж Україна. Але в більшості випадків сценарій "візьму направлення і піду по лікарях" закінчується трохи інакше.
20.01.2025 14:17 Відповісти
Бредятина, 100% бредятина.
20.01.2025 14:21 Відповісти
Досвід кількох людей з аналогічними історіями, які їх і розповідали, каже що не бредятина. Хоча не виключаю, що всюди по-різному, оскільки всі ці люди з одного міста.
20.01.2025 14:37 Відповісти
можна ще з рідними попрощатись, бо потім і телефон заберуть, позвонити не вдастся
20.01.2025 15:18 Відповісти
Рідним можна приїхати до накопичувача (ну звідки вже партію зібраних на бзвп везуть). Має ж хтось принести труси, мівіну, цигарки й т.д.
20.01.2025 15:20 Відповісти
п. Веніславський тепер мав би застрілитись.
20.01.2025 14:13 Відповісти
Та в нього приводів для цього вже з десяток. Язиком плеще,як мітлою мете.
20.01.2025 14:20 Відповісти
Так! Побіг я до ТЦК поки там обмежених багато не зібралось!
20.01.2025 14:13 Відповісти
Але питання в іншому - вся ота купа речників з ТЦК, депутати (Веніславському привіт), та інші експерти, включно з провладними юристами - вони понесуть відповідальність за всю оту юридичну пургу, що вони несли про вимогу особисто прибігти на ВЛК? Догану може? Чи просто вибачаться за чергову спробу підняти паніку і тим самим ще підірвати процес мобілізації? А працівники ТЦК що за 9 місяців не спромоглись організувати проходження ВЛК обмеженопридатними?
От з відповідей на ці риторичні питання і випливає, як працює влада.
20.01.2025 14:16 Відповісти
"Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов'язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може ОСОБИСТО звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК" - вы не внимательны
20.01.2025 14:26 Відповісти
1. хто такий оцей "військовозобовязаний", як ними стають)робляться? ними роляться? який признак визначає - анаиомічний?
2. а навіщо це людині, оце "може"?
пригати можеш? можеш.. то повинен скакати? а ще що можеш?
по якому принципу примус і навішування обовязків?
20.01.2025 14:37 Відповісти
ну зачем-же вы дурака из себя корчите? про військовообязанных четко сказанно в законе ЛЮБОЙ страны
20.01.2025 15:00 Відповісти
В тім і справа - МОЖЕ, а не зобов'язаний.
20.01.2025 14:43 Відповісти
о того что вы трактуете закон как вам удобно, это вас не спасет от штрафных станций
20.01.2025 15:03 Відповісти
Тільки Міноборони де-факто роз'яснило - це не я трактую закон, як мені зручно - це роблять депутати, речники ТЦК та їм подібні.
20.01.2025 16:49 Відповісти
А військовозобов'язаний МОЖЕ З'ЯВИТИСЯ, а може і НЕ З'ЯВИТИСЯ?
20.01.2025 14:44 Відповісти
прально, можете не З'ЯВИТИСЯ, но если не уляжетесь в отведенный для этого срок 09,02,2025 вам впаяют штраф и дальше что там положенно, а там вам решать)
20.01.2025 15:02 Відповісти
Так вроді ж до 05.02.2025-го? А до цього часу треба з'явитись в ТЦК чи вже комісію пройти?
20.01.2025 15:13 Відповісти
птьфу, прально будет - "обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно. ", т.е. до 4 числа обязанны пройти
20.01.2025 15:44 Відповісти
В законі написано "підлягають", а він торочить - "обязанны"...
20.01.2025 16:39 Відповісти
20.01.2025 14:16 Відповісти
А навіщо обмежено придатним знову проходити комісію? В документах же все написано,в кого ока немає,в кого хребет не гожий,хто печінку пропив! Беріть же й дивіться!
20.01.2025 14:20 Відповісти
Просто це потрібно підтвердити ...готівкою.
20.01.2025 14:22 Відповісти
подразумевается что среди обмеженно придатных дохрена здоровых с левым обмеженням
20.01.2025 14:23 Відповісти
Ті, що багаті,здорові або можновладні заброньовані, або непридатні!
20.01.2025 14:27 Відповісти
Та всі ж знають: рука чи нога за півроку відростає...
20.01.2025 14:25 Відповісти
Ну от скажімо приходиш і кажеш - в мене в нозі шось там вкручене. А тобі кажуть - покажи мрт. А ти такий - ось. А вони - старий знімок дуже, чого нема нового? Скарги є? Бачимо шо ходиш, не падаєш. Не звертався до лікарів, нічого значить не турбує - везіть його. А ти такий - так дайте мені направлення на влк, я зроблю новий знімок. А тобі такі - поїхали друже, не мороч нам голову.

Звісно, все це теоретично і лише вигадка)
20.01.2025 14:40 Відповісти
мені на ВЛК за пару хвилин вилікували хронічний гайморит, спинну грижу та ще багато іншого, дерматолога, нарколога та стоматолога проходити не потрібно.
20.01.2025 14:23 Відповісти
Я вас вітаю Уявіть, скільки зекономлених коштів, часу та нервів...
20.01.2025 14:27 Відповісти
Ну стоматолога я проходив ше у військкоматі до війни так - він з кимось говорить, відвернувши писок від мене. Я відкриваю рот, він не дивлячись каже шо все ок. Я наступного дня йду до стоматолога лікувати цілу купу зубів)
20.01.2025 14:54 Відповісти
Сьогодні ходив в ТЦК, поводились дуже чемно. А відловлюють злісних памперсників.
20.01.2025 14:24 Відповісти
Так і є. Якщо сам прийшов, то там всім на тебе пох. А от якщо бусифікували, то можуть й кинути на підвал
20.01.2025 14:29 Відповісти
походу, ти взагалі голий.. не соромно тобі?
20.01.2025 14:38 Відповісти
20.01.2025 17:08 Відповісти
20.01.2025 14:42 Відповісти
Нарешті все пояснили, а то всі вже побігли до адвокатів, в тцк з адвокатом це модньо...
20.01.2025 14:55 Відповісти
Сьогодні,вчетверте,спробував отримати направлення у ТЦК-о 10.00 направлнь вже немає,ТЦК працює з 9.00 до 1300, 20 направленнь на день у кращому разі,ті хто отримав сьогодні проходити ВЛК зможуть не раніше як з 10 лютого,на флюорографію запис на два місяці вперед! Таке ось воно!
20.01.2025 15:10 Відповісти
У нас в країні закінчилися юристи? В цьому законі, у пункті про який йдеться, військовозобов'язані взагалі не є суб'єктом. Читаємо:

Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Тобто тут підмет "громадяни" є об'єктом дії за допомогою присудка "підлягають". В українській мові це зветься пасивний стан. Це значить, що підмет (громадяни) є пасивним і не створює жодних дій, він навпаки є об'єктом дії іншого суб'єкта.

Тобто в цьому пункті йтедься про те, що суб'єкт, на якого покладено обов'язки по проведенню ВЛК, зобов'язаний протягом дев'яти місяців провести медичний огляд всіх обмежено придатних громадян. У разі порушення строків проведення медогляду цей самий суб'єкт є об'єктом для накладення штрафів чи інших передбачених законов санкцій.

Оскільки таким суб'єктом є ТЦК (саме вони зобов'язані по закону забезпечувати проведення медогляду), то і штрафні санкції за порушення термінів проведення медогляду обмежено придатних мають бути накладені на ТЦК.
20.01.2025 22:21 Відповісти
А как быть, если к профильному специалисту попасть невозможно? (Их нет в системе хелси, и электронные направления до задницы???) ?
21.01.2025 09:14 Відповісти
 
 