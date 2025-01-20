З 22 січня в "Резерв+" повертаються відстрочки для студентів та аспірантів, - Міноборони

З 22 січня 2025 року в додатку "Резерв+" повертаються відстрочки для студентів та аспірантів.

Про це повідомила у фейсбуку заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги", - пояснила вона.

