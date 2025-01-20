УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10498 відвідувачів онлайн
Новини
1 873 1

З 22 січня в "Резерв+" повертаються відстрочки для студентів та аспірантів, - Міноборони

резерв,відстрочка

З 22 січня 2025 року в додатку "Резерв+" повертаються відстрочки для студентів та аспірантів.

Про це повідомила у фейсбуку заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги", - пояснила вона.

Також читайте: Багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити відстрочку в "Резерв+", - Міноборони

Автор: 

студенти (455) мобілізація (3209) Черногоренко Катерина (136) Резерв+ (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро нас видресирують як собак павлова
показати весь коментар
20.01.2025 15:25 Відповісти
 
 