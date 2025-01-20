Представники 10 бригад навчатимуться на фахівців із супроводу військових та членів їхніх родин

Військовослужбовці 10 бойових бригад пройдуть навчання для фахівців служб супроводу, які надаватимуть військовим та членам їхніх родин допомогу з медичних, психологічних, юридичних та соціально-побутових питань. Перші групи почнуть підготовку вже на цьому тижні.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Цілісна система допомоги і супроводу, яку ми створюємо – це перш за все про справедливість і людяність. Наші захисники та захисниці, які ризикують своїм життям, мають знати, що їхні потреби важливі, а родини не залишаться сам на сам з викликами", – зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник під час онлайн-зустрічі з командирами бригад, представники яких братимуть участь у пілотному проєкті.

Програма навчальної програми включає:

правову допомогу, основи психологічної підтримки;

медичний супровід;

соціальний супровід під час проходження реабілітації після поранень;

робота з родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Також передбачено тренінги з обміну досвідом із вже діючими (волонтерськими) структурами.

Як зазначається, міністерство оборони України розробило проєкт наказу "Про затвердження Положення про службу супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі Міністерства оборони України", відповідно до якого кожен фахівець служб супроводу проходитиме спеціалізоване навчання. Також у них має бути досвід надання правничої і психологічної допомоги.

Запровадження посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

Нагадаємо, на початку січня Міністерство у справах ветеранів України відкрило прийом заявок на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відповідно до оновленого професійного стандарту.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року до Реєстру кваліфікацій внесли дані щодо професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

Зокрема, фахівець із супроводу надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Наприклад, з питань оформлення відповідних документів тощо.

Професійна підготовка фахівців здійснюватиметься у вишах та центрах ветеранського розвитку Мінветеранів відповідно до типової освітньої програми.

Фахівці із супроводу працюватимуть у комунальних установах/закладах, зокрема у ветеранських просторах, діяльність яких буде стандартизована відповідними нормативними документами Мінветеранів.

Нагадаємо, що раніше уряд ухвалив постанову, яка визначає механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у системі переходу від військової служби до цивільного життя.