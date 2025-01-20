Постачання українського титана до РФ: повідомлено про підозру директорці австрійської компанії, підконтрольної російському олігарху Шелкову

Повідомлено про підозру директорці та засновнику австрійського підприємства, підконтрольного підсанкційному російському олігарху.

Як зазначається, їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухилення від сплати податків та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Продукцію українського гірничо-збагачувального комбінату поставляли в РФ

За даними слідства, підозрювані є громадянами України і входили до організованої злочинної групи, яка налагодила постачання стратегічної продукції українського гірничо-збагачувального комбінату до підприємств РФ.

"Створив групу російський олігарх - кінцевий бенефіціар російської корпорації - одного із найбільших у світі виробників титану, яка в свою чергу входить до складу російської держкорпорації "Ростех". З 2012 року він володів українським ГЗК, який видобував на території Дніпропетровської області стратегічну титановмісну сировини, що використовується під час виготовлення широкої номенклатури товарів як військового, так і подвійного призначення", - йдеться у повідомленні.

З січня 2020 року по грудень 2021 року організована злочинна група через австрійську компанію приховано постачала продукцію підконтрольного українського комбінату підприємствам РФ на майже 90 млн грн. Ці підприємства безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, а також задіяні у забезпеченні потреб оборонно-промислового комплексу та створенні стратегічних резервів країни-агресора.

За контрактами титановмісні концентрати постачалися до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично одразу відвантажувалися на адресу російських підприємств. Експортували продукцію за заниженими цінами.

Нагадується, що раніше у межах кримінального провадження повідомили про підозру російському олігарху, а також ще одному учаснику ОЗГ - колишньому директору українського гірничо-збагачувального комбінату.

Також забезпечено накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби ГЗК, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Зусиллями Офісу Генпрокурора, БЕБ, Мін’юсту рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. На цей час комбінат перебуває у власності України.

Також зазначається, що рішеннями РНБО, введених в дію указами Президента України, стосовно російського олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що підсанкційному російському олігарху Шелкову, який таємно постачав Росії український титан, оголошено про підозру.