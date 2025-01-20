Зеленський провів засідання Ставки: внутрішнє оборонне виробництво - пріоритет

20 січня відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, обговорювалось внутрішнє оборонне виробництво.

Про це поінформував Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку – багато питань і щодо нашого внутрішнього виробництва, і щодо ремонту техніки. Наш ОПК, наше оборонне виробництво – це безумовний пріоритет", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, останнє засідання Ставки відбулось 17 січня, вона була присвячена, зокрема, незалежності України в зброї.

Читайте: Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача