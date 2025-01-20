УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10273 відвідувача онлайн
Новини
2 016 55

Зеленський провів засідання Ставки: внутрішнє оборонне виробництво - пріоритет

Володимир Зеленський

20 січня відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, обговорювалось внутрішнє оборонне виробництво.

Про це поінформував Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку – багато питань і щодо нашого внутрішнього виробництва, і щодо ремонту техніки. Наш ОПК, наше оборонне виробництво – це безумовний пріоритет", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, останнє засідання Ставки відбулось 17 січня, вона була присвячена, зокрема, незалежності України в зброї.

Читайте: Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) ОПК (276) Ставка (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Другий місяць з мінами розбираються і кінця цьому не видно
показати весь коментар
20.01.2025 21:49 Відповісти
+19
Майже третій рік в "пріоритеті", а тільки бла-бла-бла.
показати весь коментар
20.01.2025 21:47 Відповісти
+14
Шо, опять?! Да мы про свои ракеты "вот-вот" слышим с 2023 года. Когда мы увидим результаты их применения, а не услышим красивые сказки?
показати весь коментар
20.01.2025 21:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Майже третій рік в "пріоритеті", а тільки бла-бла-бла.
показати весь коментар
20.01.2025 21:47 Відповісти
Логіка Верховного Асфальтоукладчика:
Щоб виробництво стало пріорітетним, його треба спочатку знищити.
показати весь коментар
21.01.2025 05:14 Відповісти
Другий місяць з мінами розбираються і кінця цьому не видно
показати весь коментар
20.01.2025 21:49 Відповісти
вважаю що виробники мін не винні.
то виробники мінометів недопрацьовують -
повинні їх виробляти з діаметра 1мм до 150мм... з шагом міліметр!
тоді хоть щось в кудись таки влізе...
показати весь коментар
20.01.2025 22:24 Відповісти
сметанін вихвалявся, що дуже збільшив заказ на міни для заводу . Завод такої кількості мін виробляти не може. І сменаніна послати подалі не може. От і жене брак.
показати весь коментар
21.01.2025 00:54 Відповісти
Шо, опять?! Да мы про свои ракеты "вот-вот" слышим с 2023 года. Когда мы увидим результаты их применения, а не услышим красивые сказки?
показати весь коментар
20.01.2025 21:50 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/yak-zelenskyi-vzhe-vdruhe-proihnoruvav-armiiu-na-den-nezalezhnosti-stoprevansh-222809.html СтопРеванш"

Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.

"Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти - це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача - то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" - обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков.
показати весь коментар
20.01.2025 21:50 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 21:50 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 21:50 Відповісти
Що міни робочі з'являться?
показати весь коментар
20.01.2025 21:51 Відповісти
Зачем мелочиться на какие-то там мины... Сразу будут делать ПВО против "орешника", как Сырский вчера говорил.
показати весь коментар
20.01.2025 21:54 Відповісти
На мило ішака! Обкурене чмо має відповісти за свої численні злочини.
показати весь коментар
20.01.2025 21:51 Відповісти
і хто конкретно здійснить ці фантазії ?
показати весь коментар
20.01.2025 22:09 Відповісти
Наприклад: Порошенко, чи Залужний. Але не дєрьмак, це точно.
показати весь коментар
20.01.2025 22:35 Відповісти
у Порошенка антирейтинг 73 відсотка і ніяк це ніхто і ніколи не змінить.

Залужний не виявляє абсолютно ніяких дій стати ватажком зграї.

Тому це просто фантазії.
показати весь коментар
20.01.2025 22:45 Відповісти
Чипів для рашистів?
показати весь коментар
20.01.2025 21:52 Відповісти
і Дейлів
показати весь коментар
20.01.2025 22:46 Відповісти
👍
показати весь коментар
20.01.2025 23:14 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 23:35 Відповісти
ключ на 24, гайка на 26 - не влазить!
десь така ж біда зараз в хлопців з мінами...
показати весь коментар
20.01.2025 23:39 Відповісти
у хлопців біда, бо вони, ті хлопці, не того інжЫнєра собі вибрали, якому пох, шо 24
шо 26
показати весь коментар
20.01.2025 23:58 Відповісти
А що таке? Неправильно щось написала? То не дивно, я українську продовжую вчити, то краще б поправили
показати весь коментар
20.01.2025 23:41 Відповісти
та нічого поправляти - все досконало )))
показати весь коментар
20.01.2025 23:56 Відповісти
С утра всё руководство Украины сидит в соцсетях.. Затем интервью и прес-конференции. Затем засидання ставкы ,а ещё ж и пожрать надо, да и посрать лишним никогда не будет.. Ну а семьям время уделить -то святэ.... В общем как хотите ,а обороной зелёной шобле заниматься некогда. И так целый день как белка в колесе ....А вы тут со своими Торецками и Покровсками. Совсем у вас совести нет........
показати весь коментар
20.01.2025 21:55 Відповісти
Це , дорогенька, мелкотемьє, а воно "мисліт" глобальними категоріями, обирає стратегічні пріоритети. Говорять , що на часі реформа календаря - буде або тринадцятий місяць, або один перейменують, ще не вирішали.
показати весь коментар
20.01.2025 22:01 Відповісти
а що? Цезар перейменував на честь себе місяць, а Найвеличніший чим гірший?
теж на свій місяць заслуговує. Десь біля Урану або Нептуну. подалі звідси.
показати весь коментар
20.01.2025 22:07 Відповісти
на місяць не впевнений, а те, що його істерики заслуговують на місячні - то факт
показати весь коментар
20.01.2025 22:10 Відповісти
Щось пропали його місячні: третій місяць війни, четвертий…
показати весь коментар
20.01.2025 23:43 Відповісти
Пропонуєте космічну капсулу часу - мумію і оцифровані на кристалах труди потужного, так би мовити меседж нащадкам.
показати весь коментар
20.01.2025 22:11 Відповісти
міжду дрочім, один чувак продавав своє гімно в консервних банках і досить таки на цьому збагатився.

П'єро Мандзоні звали чувака
показати весь коментар
20.01.2025 22:18 Відповісти
Гарна аналогія з творчістю гаранта-артиста.
показати весь коментар
20.01.2025 22:25 Відповісти
Гавністий дуже, мабуть, був чувак
показати весь коментар
21.01.2025 01:28 Відповісти
Ти ба, в ЗЕленого неначе Порох всілився і куди лише єрмак дивиться... Невже будуть розблоковані ракетні програми часів Порошенка, які саботувалися зеленським з 2019? Чи скоріш за все звичайний стопітсотий спектакль для ширпотребу від непотреба.
показати весь коментар
20.01.2025 21:57 Відповісти
Прогледів дєрьмак Порошенко. Його вже в НАТО прийняли за свого. Марк Рютте виказав йому велику почесть і назвав Президентом. Зелені в шматках і гівні.
показати весь коментар
20.01.2025 22:40 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 23:07 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 23:08 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 23:10 Відповісти
таке враження шо вони пальців з носу не виймають
і до чого б це?
показати весь коментар
20.01.2025 23:17 Відповісти
Досить!!!!! Вже нічім блювотер...
показати весь коментар
21.01.2025 00:00 Відповісти
Ота харя, що зліва, скоро дожене оту, що зправа.
показати весь коментар
21.01.2025 01:30 Відповісти
те саме оборонне вироробнициво яке ти з завзяттям нищів з 19го по 23ій?
доперло до маленького жирафа нарешті?
навіть зараз невпевнений, що він зрозумів - скоріш смагарагдові понти ганяє...
показати весь коментар
20.01.2025 22:02 Відповісти
"слухали - про браковані міни.
постановили - додатково виділити фінансування на закупівлю силікону!"
показати весь коментар
20.01.2025 22:03 Відповісти
Коли в штатах була громадянська війна, ще 200 років тому, то фермери на півдні дуже оперативно навчилися будувати ФЛОТ! При чому розробили невиданий до того часу клас кораблів - МОНІТОРИ. А тут намагають декларувати що ось уже скоро, може щось і почнуть робити... Ми так за 10 років уже й перший танк випустимо!
показати весь коментар
20.01.2025 22:04 Відповісти
не двісті а 160. але по суті згоден.
показати весь коментар
20.01.2025 22:09 Відповісти
"Зеленський провів засідання ставки" - вже звучить як матюкня....
показати весь коментар
20.01.2025 22:06 Відповісти
Навіть не знаю що написати.... Як же ці ставки-****** ... а на виході одні провали
показати весь коментар
20.01.2025 22:17 Відповісти
потрібно збільшити виробництво відосиків
показати весь коментар
20.01.2025 22:23 Відповісти
Як завжди все в Гудок.
показати весь коментар
20.01.2025 22:38 Відповісти
ЗЕ в ударі!
Виходить, що його гундосікі то не лайно, а продукт "внутрішнього виробництва".
І не збрехав, і сформулював точно та без матюків.
Потужно, *****!
показати весь коментар
20.01.2025 23:16 Відповісти
А чим ти, пацюк зелений, думав у 2019-му році, коли закривав успішні українські ракетні програми?
показати весь коментар
20.01.2025 23:38 Відповісти
Ставка, більше ніж життя!!!! Хто здає?
показати весь коментар
21.01.2025 00:01 Відповісти
Яка дивна думка. І хто ж це доніс її, не розплескавши, до презинента? Знову, найвеличніший, "випередив" свій час.
показати весь коментар
21.01.2025 00:38 Відповісти
Чергове зібрання ні про що ...втретє браковані міни втрапляють на Фронт!
Що ще "говорити".?! Хто винний..?!
показати весь коментар
21.01.2025 01:39 Відповісти
Внутрішнє озброєння? Це марафон і відоси? Про міни ми вже чули. Якщо не можуть зробити просту міну, то як думають робити ракети?
показати весь коментар
21.01.2025 08:59 Відповісти
 
 