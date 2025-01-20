Зеленський провів засідання Ставки: внутрішнє оборонне виробництво - пріоритет
20 січня відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, обговорювалось внутрішнє оборонне виробництво.
Про це поінформував Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні Ставку – багато питань і щодо нашого внутрішнього виробництва, і щодо ремонту техніки. Наш ОПК, наше оборонне виробництво – це безумовний пріоритет", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, останнє засідання Ставки відбулось 17 січня, вона була присвячена, зокрема, незалежності України в зброї.
Щоб виробництво стало пріорітетним, його треба спочатку знищити.
то виробники мінометів недопрацьовують -
повинні їх виробляти з діаметра 1мм до 150мм... з шагом міліметр!
тоді хоть щось в кудись таки влізе...
Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.
"Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти - це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача - то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" - обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков.
Залужний не виявляє абсолютно ніяких дій стати ватажком зграї.
Тому це просто фантазії.
десь така ж біда зараз в хлопців з мінами...
шо 26
теж на свій місяць заслуговує. Десь біля Урану або Нептуну. подалі звідси.
П'єро Мандзоні звали чувака
і до чого б це?
доперло до маленького жирафа нарешті?
навіть зараз невпевнений, що він зрозумів - скоріш смагарагдові понти ганяє...
постановили - додатково виділити фінансування на закупівлю силікону!"
Виходить, що його гундосікі то не лайно, а продукт "внутрішнього виробництва".
І не збрехав, і сформулював точно та без матюків.
Потужно, *****!
Що ще "говорити".?! Хто винний..?!