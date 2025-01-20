Росіяни увечері обстріляли Херсон: поранено чоловіка
Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсону, постраждав чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Херсонської міської військової адміністрації.
"Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Дніпровського району постраждав 67-річний чоловік. В нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення руки", - ідеться в повідомленні.
Медики надали потерпілому допомогу на місці. На момент атаки рашистів він був на вулиці.
