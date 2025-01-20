УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10211 відвідувач онлайн
Новини
454 1

Росіяни увечері обстріляли Херсон: поранено чоловіка

Наслідки обстрілу Херсону

Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсону, постраждав чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Херсонської  міської військової адміністрації.

"Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Дніпровського району постраждав 67-річний чоловік. В нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкове поранення руки", - ідеться в повідомленні.

Медики надали потерпілому допомогу на місці. На момент атаки рашистів він був на вулиці.

Також дивіться: Окупанти вранці вбили жителя Антонівки, ще сім осіб поранено на Херсонщині за добу

Автор: 

обстріл (30490) Херсон (3570) Херсонська область (6129) Херсонський район (535)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россияне? какие нах...рассияне, рашисты мля!!!!
показати весь коментар
20.01.2025 21:59 Відповісти
 
 