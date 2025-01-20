УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10211 відвідувач онлайн
Новини
992 9

Євросоюз планує поетапно пом’якшувати санкції проти Сирії, - Reuters

ЄС поступово послаблюватиме санкції проти Сирії

Члени Європейського Союзу розглядають поступове пом'якшення санкцій проти Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Серед держав-членів ЄС виник широкий консенсус щодо потреби помʼякшення санкційних рамок ЄС, щоб надіслати позитивний сигнал підтримки перехідній та новій владі", - йдеться в повідомленні.

Водночас Євросоюз надає перевагу "поетапному підходу" до скасування санкцій. "Деякі держави-члени закликали до обачності й збереження певного механізму впливу на нову владу у разі, якщо справи підуть не так, як очікується", - стверджується у документі.

Читайте: Сирія заборонила ввезення товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю

Глави МЗС держав-членів ЄС обговорюватимуть можливе послаблення антисирійських санкцій під час зустрічі у Брюсселі 27 січня, йдеться у статті.

Чинні європейські санкції забороняють купівлю сирійської нафти, інвестиції у нафтовидобувну галузь країни та передбачають замороження коштів Центробанку Сирії, розміщених у банках Євросоюзу.

Як пише видання, деякі чинні санкції, зокрема повʼязані із зброєю та близькими до Асада структурами, залишаться без змін

У ЄС також окреслюють кроки для підтримки Сирії. Зокрема, йдеться про нарощування гумдопомоги, сприяння у відбудові та надання сирійським біженцям у Європі дозволу їхати до Сирії та повертатися назад до ЄС без втрати міграційного статусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС наприкінці січня обговорять зняття санкцій із Сирії, - Каллас

Автор: 

санкції (12594) Сирія (1882) Євросоюз (14021)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а потім проти кацапні помьякшати.
нічого не міняється на цьому світі крім більш вдосконалішої зброї в тебе хаті.
показати весь коментар
21.01.2025 00:00 Відповісти
Буратіно. Разниє случаї єсть. Мєня тоже одна тьолка любила. Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, шоб не наблювать. І так і сижу всьо время. А вона, ****, подойдьот ззаду, руки на плечі положить і гладіт, і гладіт. А я їй: шо ти, стерво, мене гладиш, шо я тобі, кіт? І по їбальнику сразу - на! (Вздихає.) Любила меня.
показати весь коментар
21.01.2025 00:02 Відповісти
Прапор Сирії вже інший - з трьома зірками
показати весь коментар
21.01.2025 00:14 Відповісти
абубінити на сирщіні демократія дає кому попало!
ну прямо як в Україні... 😂
показати весь коментар
21.01.2025 00:20 Відповісти
Там рядяться в демократів щоб їх і народ нагодували. Потім наберуть жирку і знову диктатуру почнуть.
показати весь коментар
21.01.2025 00:23 Відповісти
та й кольори помінялись.
показати весь коментар
21.01.2025 01:01 Відповісти
(заклопотано):
Це зараз - дуже і дуже важливе питання!
Усі погляди - в сторону Сирії!
показати весь коментар
21.01.2025 00:21 Відповісти
В них там навіть простого хліба не вистачає. Країна розбита і роздроблена 11 річною війною.
показати весь коментар
21.01.2025 00:21 Відповісти
ВІН вже прийшов!
осталося тільки подивитися на тей рудий порядок, який він наведе...
показати весь коментар
21.01.2025 00:24 Відповісти
 
 