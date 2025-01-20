Євросоюз планує поетапно пом’якшувати санкції проти Сирії, - Reuters
Члени Європейського Союзу розглядають поступове пом'якшення санкцій проти Сирії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Серед держав-членів ЄС виник широкий консенсус щодо потреби помʼякшення санкційних рамок ЄС, щоб надіслати позитивний сигнал підтримки перехідній та новій владі", - йдеться в повідомленні.
Водночас Євросоюз надає перевагу "поетапному підходу" до скасування санкцій. "Деякі держави-члени закликали до обачності й збереження певного механізму впливу на нову владу у разі, якщо справи підуть не так, як очікується", - стверджується у документі.
Глави МЗС держав-членів ЄС обговорюватимуть можливе послаблення антисирійських санкцій під час зустрічі у Брюсселі 27 січня, йдеться у статті.
Чинні європейські санкції забороняють купівлю сирійської нафти, інвестиції у нафтовидобувну галузь країни та передбачають замороження коштів Центробанку Сирії, розміщених у банках Євросоюзу.
Як пише видання, деякі чинні санкції, зокрема повʼязані із зброєю та близькими до Асада структурами, залишаться без змін
У ЄС також окреслюють кроки для підтримки Сирії. Зокрема, йдеться про нарощування гумдопомоги, сприяння у відбудові та надання сирійським біженцям у Європі дозволу їхати до Сирії та повертатися назад до ЄС без втрати міграційного статусу.
нічого не міняється на цьому світі крім більш вдосконалішої зброї в тебе хаті.
ну прямо як в Україні... 😂
Це зараз - дуже і дуже важливе питання!
Усі погляди - в сторону Сирії!
осталося тільки подивитися на тей рудий порядок, який він наведе...