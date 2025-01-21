У Запоріжжі продовжуються пошукові роботи на місці ворожого удару 18 січня: 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти
Четверту добу продовжуються пошукові роботи на місці ворожого удару по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"18 січня росіяни поцілили по середмістю Запоріжжя. 12 людей поранені, один - загинув.
Одна жінка й досі знаходиться під наглядом лікарів - її стан стабільний, прогноз сприятливий
Ще одна людина - чоловік 27 років вважається зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.
