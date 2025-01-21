УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10276 відвідувачів онлайн
Новини
666 0

У Запоріжжі продовжуються пошукові роботи на місці ворожого удару 18 січня: 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти

Удар РФ по Запоріжжю 18 січня

Четверту добу продовжуються пошукові роботи на місці ворожого удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"18 січня росіяни поцілили по середмістю Запоріжжя. 12 людей поранені, один - загинув.

Одна жінка й досі знаходиться під наглядом лікарів - її стан стабільний, прогноз сприятливий

Ще одна людина - чоловік 27 років вважається зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2362) обстріл (30490) Запорізька область (3988) Запорізький район (223)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 