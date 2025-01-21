УКР
Україна може стати гуманітарною наддержавою після війни, - заступник генсека ООН Флетчер

Україна може стати гуманітарною наддержавою

Внаслідок російської агресії Україна набула досвід, що зробить її передовим експортером гуманітарної допомоги.

Про це сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, коментуючи програму "Зерно з України" із постачання збіжжя третім країнам, Флетчер зазначив, що Україна, яка отримує допомогу, вже є її великим донором.

"Ми побачимо, що Україна відіграватиме ще більшу роль не лише як імпортер допомоги, а й як експортер. Під час гуманітарної кризи українські неурядові організації набули такого досвіду і потенціалу, що у майбутньому вони будуть на гуманітарній передовій в усьому світі. На мою думку, Україна буде гуманітарною наддержавою", - сказав він.

Нью-Васюкі 2.0.
21.01.2025 11:46 Відповісти
Та ну нах. Краще бути провідним експортером ******** зброї - більше поважають і хочуть дружити.
А чорних іди сам годуй.
21.01.2025 11:52 Відповісти
Так, зможе як шо на 25 років уйде під юрисдикцію лондонського суду.
21.01.2025 11:41 Відповісти
Окстись!
21.01.2025 11:45 Відповісти
Саме так. Не даремно навіть у нашій складній ситуації 150 наших МНС-ників рятують Каліфорнію від пожеж.
21.01.2025 11:45 Відповісти
Краще дивіться, щоб трамп ще вашу ,,лавочку" не прикрив! Ніж прогнози анонсувати!
21.01.2025 11:46 Відповісти
Може стати.. ( а може і ні стати)
21.01.2025 11:49 Відповісти
Якщо це дасть змогу пиляти гранти, то так, ми тут завдяки зєлєним будемо попереду всієї планети.
21.01.2025 11:51 Відповісти
Так...бо якийсь натяк на бананову республіку...
21.01.2025 12:02 Відповісти
Тобто донором поки не сконає?
21.01.2025 11:57 Відповісти
Другими словами, мало того, что Украина жизнями своих граждан расплачивается за навязанную войну. В перспективе Украина после всего пережитого ужаса и страданий, может рассматриваться как бесплатно раздающий сверх донор? - картоном по губам этому заступнику оон
21.01.2025 12:09 Відповісти
Погугліть що таке програма зерно з України - багаті країни дають гроші а Україна відправляє зерно нещасним неграм. Тобто Україна заробляє на цьому.
21.01.2025 12:24 Відповісти
Україна буде ядерною державою або взагалі перестане існувати.
21.01.2025 12:12 Відповісти
Хто зробить Україну ядерною? Зєчмо? Правда? Воно може її зробити тільки підстилкою кремля, як лука бульболяндію.
21.01.2025 12:23 Відповісти
Ні щоб індустріальна держава з розвинутою війсковою промисловістю та виробник мікрочіпів на сталих техпроцессах для еворпейських індустріальних гігантів. Таке ні не пропонують.

А пропонують зерно для бідних країн за такою ж бідною ціною (бо европі ми не потрібні з цією продукцією ) для вирощування якого кількість населення не так щоб і важлива. Ясно понятно.
21.01.2025 12:13 Відповісти
3,14....бол.
21.01.2025 12:13 Відповісти
ошибаешься... пан..мы будем с пшеницы делать изделия и продавать вам в 5 раз дороже....
21.01.2025 12:16 Відповісти
це він має натяк про переселення кліматичних біженців, з пів африки сюди хочуть завезти, плани ніхто не приховує
21.01.2025 12:19 Відповісти
***** !
21.01.2025 12:19 Відповісти
А наскрізь гнила гутієрішня буде відгодовувати терористів.
21.01.2025 12:20 Відповісти
- чому Афріканський гуманітарний корпус не на фронті?
ось у чому питання
21.01.2025 12:50 Відповісти
Безглузда маячня.
21.01.2025 13:35 Відповісти
Т.к. ООН полностью дискредитировала себя, как организация для чего она была первостепенно создана. А именно недопущение войн и агрессии в мире, прежде всего за счёт мощности рычагов своего влияния. Давно выяснилось, что это оказалась абсолютная фикция. Но чтобы и дальше харчеваться на халяву, они оседлали новую тему- борьба с голодом в Африке. И т.к. в Европе дураков нет, чтобы отдавать своё зерно для "африканских сироток. Как говорится, тяжёлое наследие колониальных режимов". То они решили найти и принудить лошков украинцев.
21.01.2025 14:01 Відповісти
А що, аграрну наддержаву вже побудували?

Секторальний розподіл економіки в чомусь схожий з будовою Землі:
- ядро - промисловість, питома вага в структурі не домінуюча (до 25%), але системно важлива, бо саме промисловість формує попит на інновації, науку, освіту, технічні компетенції, кваліфіковану робочу силу та інженерію.
Промисловість дає старт кругообігу капіталу: у ціні смартфона матеріальна собівартість до 20%. Все інше в ціні - рух капіталу в інших секторах.
Але старт кругообігу капіталу йде від матеріального виробництва.
Для того, щоб люди почали витрачати гроші в секторі послуг, має бути первинний імпульс доходу і він формується в індустріальному ядрі.
Уявіть собі, що ядро планети Земля розпалося і магнітне поле Землі зникло?
Ніщо вже не врятує.
- Сектор послуг - це мантія в структурі планети (70% структури).
Агро і видобуток природних ресурсів - це земна кора, до 5%.
Так виглядає оптимальна секторальна структура економіки на даний момент.
Розпад індустріального ядра до певного моменту може маскуватися і компенсуватися зростанням сировинного сектора, як в Україні до війни.
У такому варіанті хвороба протікатиме протягом певного часу безсимптомно і приховано, а коли розпад промисловості проявиться у всій силі (внаслідок кризи аграрного сектору та/або війни), буде вже пізно.
21.01.2025 15:52 Відповісти
 
 