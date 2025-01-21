Україна може стати гуманітарною наддержавою після війни, - заступник генсека ООН Флетчер

Внаслідок російської агресії Україна набула досвід, що зробить її передовим експортером гуманітарної допомоги.

Про це сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, коментуючи програму "Зерно з України" із постачання збіжжя третім країнам, Флетчер зазначив, що Україна, яка отримує допомогу, вже є її великим донором.

"Ми побачимо, що Україна відіграватиме ще більшу роль не лише як імпортер допомоги, а й як експортер. Під час гуманітарної кризи українські неурядові організації набули такого досвіду і потенціалу, що у майбутньому вони будуть на гуманітарній передовій в усьому світі. На мою думку, Україна буде гуманітарною наддержавою", - сказав він.

