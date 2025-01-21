3 тис. фортифікацій на прифронтових територіях передадуть до сфери управління Міноборони, - Шмигаль

Кабінет Міністрів передав 3 тисячі фортифікацій на прифронтових територіях до сфери управління Міністерства оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення. Згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні, в місячний строк ці фортифікації мають бути передані до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами", - сказав глава уряду.

За словами Шмигаля, постанову ухвалено в межах модернізації механізму приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях.

Читайте: На фронті не вистачає мізків і навичок для фортифікаційного облаштування рубежів оборони, - командир "Азову" Прокопенко