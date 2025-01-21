3 тис. фортифікацій на прифронтових територіях передадуть до сфери управління Міноборони, - Шмигаль
Кабінет Міністрів передав 3 тисячі фортифікацій на прифронтових територіях до сфери управління Міністерства оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення. Згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні, в місячний строк ці фортифікації мають бути передані до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами", - сказав глава уряду.
За словами Шмигаля, постанову ухвалено в межах модернізації механізму приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях.
Навіть у "супутник Притули" всі ці "потуги будівництва споруд" легко побачити.
Це НЕ лінія Маннергейма, чи лінія Мажино, чи 12-й Могилів-Подільський укріплений район.
Там ніяких креслень НЕ ПОТРІБНО!