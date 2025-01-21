УКР
3 тис. фортифікацій на прифронтових територіях передадуть до сфери управління Міноборони, - Шмигаль

Фортифікації передадуть в управління Міноборони

Кабінет Міністрів передав 3 тисячі фортифікацій на прифронтових територіях до сфери управління Міністерства оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення. Згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні, в місячний строк ці фортифікації мають бути передані до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами", - сказав глава уряду.

За словами Шмигаля, постанову ухвалено в межах модернізації механізму приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях.

Читайте: На фронті не вистачає мізків і навичок для фортифікаційного облаштування рубежів оборони, - командир "Азову" Прокопенко

Міноборони (7643) Шмигаль Денис (4786) фортифікації (178)
Быстрее передавайте, а то их замулит, как на Волыни, тас уже и следа их не найдешь.
21.01.2025 12:59 Відповісти
Точные их планы и карты уже передали Ху#лу, или передадут через Умерова?
21.01.2025 13:00 Відповісти
що передадуть...пусте місце бо гроші розкрадені ничого не зроблено
21.01.2025 13:00 Відповісти
