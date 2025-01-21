УКР
Після падіння режиму Асада в Сирії Росія втратила доступ до військової бази у Середземному морі. Її доля залишається невизначеною, - британська розвідка

Військово-морська база в Тартусі

Російська Федерація втратила доступ до своєї військово-морської бази в Тартусі після краху режиму Башара Асада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Після зміни режиму у Сирії росіяни не мають доступу до своєї військово-морської бази в Тартусі для обслуговування і логістичної підтримки. У регіоні немає порівнянної альтернативної бази для російської оперативної групи.

"Майбутнє російських баз у Сирії залишається неясним, поки в країні існує політична невизначеність. Однак Росія майже напевно прагне зберегти присутність у Середземномор'ї", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, здатність логістично підтримувати як своїх військових, так і своїх приватних військових підрядників в Африці, а також обмеження репутаційної шкоди, нанесеної падінням режиму Асада, будуть пріоритетами для російського уряду.

При цьому намір Росії передислокувати будь-які сили або обладнання в потенційні альтернативні місця в Північній Африці залишається неясним.

"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетність Росії в українському конфлікті, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі", - зазначають у Міноборони Британії.

Велика Британія (5748) росія (67347) Сирія (1882) зовнішня розвідка (494)
Топ коментарі
+4
Шо робити, шо робити - га?
21.01.2025 13:03 Відповісти
+4
Касаби та інша блювотина та гівно людства з тавром "росіянін" ваш недофюрер недоцарьок і недомерок 1 метр 20 з шапкою та лабутенами серуший у валізу Пуйло-*****-Кабаєв ПРОСРАВ ВУСЕ шо без нього напрацовано було же Совком. ВСЕ з чого кормився СРСР десь з другій половини 60-х минулого сталіття. Він же ж у вас велиииикий МногоХордовОчкашник.
21.01.2025 13:16 Відповісти
+3
Но на самой базе находятся парашники, и они ПОКА ЕЩЁ живые.
21.01.2025 13:08 Відповісти
вражає оптимізм "брітанскіх вучених"
Якщо база втрачена - то вона втрачена - її статус - належить комусь-іншому, а не ліліпутіну
але нє
"нєопределенній статус"
21.01.2025 13:50 Відповісти
Моцковити втікли, так само і з криму втечуть.
21.01.2025 13:05 Відповісти
То заходьте,беріть під свій контроль виж типу володарі морів. Чи тіки інтригувати можете з мінімальними ризикаим та витратами чужими руками?
21.01.2025 13:11 Відповісти
Лівія прихистить
21.01.2025 13:11 Відповісти
Не факт, там туареги с півдня і ще пів країни проти, будуть лупашити ті бази канкретно
21.01.2025 13:15 Відповісти
Тепер там буде українська військова база.
21.01.2025 13:12 Відповісти
Сценарій *Юнона і Авось* . Оголодають матросікі та служивіє, ізорвут одьожкі, і як граф Рязанов під драними парусами з....ся в Архангельск.
21.01.2025 14:51 Відповісти
 
 