Після падіння режиму Асада в Сирії Росія втратила доступ до військової бази у Середземному морі. Її доля залишається невизначеною, - британська розвідка

Російська Федерація втратила доступ до своєї військово-морської бази в Тартусі після краху режиму Башара Асада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Після зміни режиму у Сирії росіяни не мають доступу до своєї військово-морської бази в Тартусі для обслуговування і логістичної підтримки. У регіоні немає порівнянної альтернативної бази для російської оперативної групи.

"Майбутнє російських баз у Сирії залишається неясним, поки в країні існує політична невизначеність. Однак Росія майже напевно прагне зберегти присутність у Середземномор'ї", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, здатність логістично підтримувати як своїх військових, так і своїх приватних військових підрядників в Африці, а також обмеження репутаційної шкоди, нанесеної падінням режиму Асада, будуть пріоритетами для російського уряду.

При цьому намір Росії передислокувати будь-які сили або обладнання в потенційні альтернативні місця в Північній Африці залишається неясним.

"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетність Росії в українському конфлікті, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі", - зазначають у Міноборони Британії.

