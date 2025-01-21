Після падіння режиму Асада в Сирії Росія втратила доступ до військової бази у Середземному морі. Її доля залишається невизначеною, - британська розвідка
Російська Федерація втратила доступ до своєї військово-морської бази в Тартусі після краху режиму Башара Асада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.
Після зміни режиму у Сирії росіяни не мають доступу до своєї військово-морської бази в Тартусі для обслуговування і логістичної підтримки. У регіоні немає порівнянної альтернативної бази для російської оперативної групи.
"Майбутнє російських баз у Сирії залишається неясним, поки в країні існує політична невизначеність. Однак Росія майже напевно прагне зберегти присутність у Середземномор'ї", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, здатність логістично підтримувати як своїх військових, так і своїх приватних військових підрядників в Африці, а також обмеження репутаційної шкоди, нанесеної падінням режиму Асада, будуть пріоритетами для російського уряду.
При цьому намір Росії передислокувати будь-які сили або обладнання в потенційні альтернативні місця в Північній Африці залишається неясним.
"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетність Росії в українському конфлікті, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі", - зазначають у Міноборони Британії.
Якщо база втрачена - то вона втрачена - її статус - належить комусь-іншому, а не ліліпутіну
але нє
"нєопределенній статус"