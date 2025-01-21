Підрозділам ДШВ передано усі 10 комплексів розвідки і знищення Пульстрон у рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО

Новини компаній

Мережа АЗК ОККО і фонд "Повернись живим" завершили третій етап спільної ініціативи ОКО ЗА ОКО, завдяки якому 10 підрозділів Десантно-штурмових військ отримали у своє розпорядження сучасні комплекси розвідки і знищення Пульстрон загальною вартістю 500 мільйонів гривень.



Останній із Пульстронів у рамках цієї ініціативи передано у січні 78-му Окремому десантно-штурмовому полку ЗСУ. Тож усі 10 комплексів нині уже працюють на передовій.

"Завдяки таким проєктам, як ОКО ЗА ОКО, ми отримуємо найновіші засоби, які застосовуємо щоденно, – розповідає боєць із позивними "Крим", відповідальний за напрямок безпілотних систем 78-го ОДШП. – До складу Пульстрона входить техніка й озброєння, достатні для повноцінного функціонування нашого підрозділу. Це досить потужна техніка, яка уже добре зарекомендувала себе в бою. Кожен її різновид ефективно виконує своє завдання – і розвідувальні БПЛА, й БПЛА ударного типу, й інші засоби. Це важливо, бо безпілотні системи нині є тим різновидом озброєнь, який чи не найактивніше використовується на лінії зіткнення".

За підрахунками фонду "Повернись живим", Пульстрони на полі бою вже допомогли знищити ворожої техніки на суму 220 мільйонів USD. І це без врахування живої сили і дрібного майна. Таким чином Пульстрони уже завдали супротивникові збитків у 20 разів більше, ніж їхня сумарна вартість. І далі продовжують працювати задля перемоги.

"За цими результатами стоять не лише унікальні можливості самих комплексів, які поєднують ударні та розвідувальні дрони, засоби зв’язку й управління, а й професіоналізм військових, серед яких 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада, 79-та Таврійська бригада, 25-та Січеславська бригада, 46-та та 77-ма аеромобільні бригади", — додає Олег Карпенко, заступник директора БФ "Повернись живим".

Віцепрезидент ОККО з маркетингу Василь Дмитрів подякував українцям, які підтримали ініціативу ОКО ЗА ОКО.

"Завершення чергового етапу проєкту у нашому випадку означає тільки одне – війна не закінчилася і війську надалі потрібна наша з вами допомога. Дякую кожному, хто заправляв Pulls помсти чи донатив, а також бізнесам, які підтримали ОКО ЗА ОКО. Упевнений, що й надалі ми разом підсилюватимемо наших захисників стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Василь Дмитрів.

Він додає, що спільно з фондом "Повернись живим" ОККО вже третій рік поспіль допомагає закривати потреби ЗСУ у зброї та техніці. Тільки у рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО захисникам України передано 25 розвідувальних комплексів ШАРК сумарною вартістю 325 мільйонів гривень, 600 одиниць стрілецької зброї (гранатомети, міномети, кулемети) на 400 мільйонів гривень, а тепер ось придбали 10 спеціальних комплексів Пульстрон для військ ДШВ сумарною вартістю 500 мільйонів гривень. Загалом же, від початку війни ОККО спрямувала на допомогу ЗСУ та відновлення країни майже 2,4 мільярда гривень.

Довідково:

Пульстрон – це бойовий комплекс для розвідки і знищення противника, до складу якого входить понад 40 найменувань зброї та техніки. Це, зокрема, FPV-дрони з бойовими частинами різного радіуса дії, денні і тепловізійні, камікадзе та багаторазові; ударні безпілотники класу "бомбер" — "Кажан" і R-34; розвідувальні дрони MINI SHARK, коптери Mavic 3 та Matrice 30 T, а також пікапи, рації, прилади нічного бачення та інше.