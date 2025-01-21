УКР
Нова угода між РФ та Іраном не передбачає участі іранських військових у війні проти України, - Зеленський

Зеленський про угоду між РФ та Іраном

Нова угода між Росією та Іраном не передбачає залучення іранських військових у війну проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це була стратегія Путіна залучити ще одну країну у війну проти України. Скажу прямо, я не дивився, що він підписав з Іраном. І там поки що ми не знайшли того, що він може затягнути й іранських військових у цю війну", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що Іран фактично залучений у війну, оскільки його військові дрони використовуються для атак на українські цивільні об'єкти.

Також Зеленський зауважив, що Тегеран надав дозвіл на виробництво цих дронів безпосередньо на території Росії.

Нагадаємо, що 17 січня Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіян підписали у Москві 17 січня договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між двома країнами.

Читайте також: РФ уклала з Іраном договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" на 20 років

Автор: 

Всесвітній економічний форум (33) Давос (238) Зеленський Володимир (25267) Іран (2328) росія (67347)
+4
Клоун! що ти кажешь на Давосі?: "Скажу прямо, я не дивився, що він підписав з Іраном".
А іранськи шахеди та балистика це "не участсть іранських військових у війні проти України ?
Турист!
21.01.2025 17:39 Відповісти
+3
Нажаль тупі зебіли досі вірять своєму кумиру.
21.01.2025 18:00 Відповісти
+2
Оцініть політ думки нашого цюцюрона!
А може ху#ло нічого не підписав з іраном? Ти ж не подивився.
21.01.2025 17:54 Відповісти
Іран - агресор чи ні? Бульбаш головний теж не агресор?
21.01.2025 17:38 Відповісти
Клоун! що ти кажешь на Давосі?: "Скажу прямо, я не дивився, що він підписав з Іраном".
А іранськи шахеди та балистика це "не участсть іранських військових у війні проти України ?
Турист!
21.01.2025 17:39 Відповісти
Нажаль тупі зебіли досі вірять своєму кумиру.
21.01.2025 18:00 Відповісти
а він то звідки про це знае???
21.01.2025 17:47 Відповісти
Агент Скумбріяпо8 доповіла
21.01.2025 17:50 Відповісти
." І там поки що ми не знайшли того", "я не дивився"... Вся суть в двух цитатах.
21.01.2025 17:48 Відповісти
"Скажу прямо, я не дивився, що він підписав з Іраном. І там поки що ми не знайшли того"

я не дивився - та не знайшли

всьо. я викл
21.01.2025 17:49 Відповісти
Оцініть політ думки нашого цюцюрона!
А може ху#ло нічого не підписав з іраном? Ти ж не подивився.
21.01.2025 17:54 Відповісти
І там поки що ми не знайшли того, що він може затягнути й іранських військових у цю війну,
21.01.2025 18:08 Відповісти
"не можна знайти те,що не шукаєш"
21.01.2025 18:12 Відповісти
Боневтік це зачитав як його досягнення, чи що, чи навіщо було про це говорити?
21.01.2025 18:11 Відповісти
Трясця, обірвав свій виступ на самому цікавому. "У травні готуймося до ... шашликів..... !"
21.01.2025 18:46 Відповісти
А ракеты?
21.01.2025 21:54 Відповісти
 
 