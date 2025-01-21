Нова угода між РФ та Іраном не передбачає участі іранських військових у війні проти України, - Зеленський
Нова угода між Росією та Іраном не передбачає залучення іранських військових у війну проти України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це була стратегія Путіна залучити ще одну країну у війну проти України. Скажу прямо, я не дивився, що він підписав з Іраном. І там поки що ми не знайшли того, що він може затягнути й іранських військових у цю війну", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський зазначив, що Іран фактично залучений у війну, оскільки його військові дрони використовуються для атак на українські цивільні об'єкти.
Також Зеленський зауважив, що Тегеран надав дозвіл на виробництво цих дронів безпосередньо на території Росії.
Нагадаємо, що 17 січня Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіян підписали у Москві 17 січня договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між двома країнами.
А іранськи шахеди та балистика це "не участсть іранських військових у війні проти України ?
Турист!
я не дивився - та не знайшли
всьо. я викл
А може ху#ло нічого не підписав з іраном? Ти ж не подивився.