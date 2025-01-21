Трюдо застеріг Трампа від мит на канадські товари: будете більше купувати в Росії та Китаю

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо закликає США не запроваджувати обіцяні мита на канадські товари. Він наголосив, що Канада є надійним торговельним партнером.

Про це Трюдо заявив під час засідання уряду у Квебеку у вівторок, 21 січня, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Трюдо заявив, що Канаді відомо про наміри президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів і рішення його адміністрації проаналізувати двосторонні торговельні відносини.

"Президент Трамп сказав, що хоче відкрити золотий вік для Сполучених Штатів. Це потребуватиме більше сталі та алюмінію, більше критично важливих мінералів, більше надійних та доступних джерел енергії – більше всього… Канада має всі ці ресурси",- наголосив глава канадського уряду.

Також Трюдо застеріг, що альтернативою до Канади для США буде "більше ресурсів від Росії, Китаю чи Венесуели".

"Канада є безпечним і надійним партнером у нестабільному світі… Звісно, якщо Трамп вирішить запровадити тарифи проти Канади, Канада відповість. На столі – всі варіанти", - додав Трюдо.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує ввести мита до 25% на товари з Мексики та Канади.

