УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10951 відвідувач онлайн
Новини
5 358 34

Трюдо застеріг Трампа від мит на канадські товари: будете більше купувати в Росії та Китаю

Трюдо закликає США не запроваджувати мита на кинадські товари

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо закликає США не запроваджувати обіцяні мита на канадські товари. Він наголосив, що Канада є надійним торговельним партнером.

Про це Трюдо заявив під час засідання уряду у Квебеку у вівторок, 21 січня, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Трюдо заявив, що Канаді відомо про наміри президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів і рішення його адміністрації проаналізувати двосторонні торговельні відносини.

"Президент Трамп сказав, що хоче відкрити золотий вік для Сполучених Штатів. Це потребуватиме більше сталі та алюмінію, більше критично важливих мінералів, більше надійних та доступних джерел енергії – більше всього… Канада має всі ці ресурси",- наголосив глава канадського уряду.

Також Трюдо застеріг, що альтернативою до Канади для США буде "більше ресурсів від Росії, Китаю чи Венесуели".

"Канада є безпечним і надійним партнером у нестабільному світі… Звісно, якщо Трамп вирішить запровадити тарифи проти Канади, Канада відповість. На столі – всі варіанти", - додав Трюдо.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує ввести мита до 25% на товари з Мексики та Канади.

Читайте також: Трюдо - Трампу: Немає жодного шансу, що Канада стане частиною США

Автор: 

Канада (2262) США (24136) Трюдо Джастін (355) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
це занадто складна теза для офісу простих рішенні ім. донні
показати весь коментар
21.01.2025 17:59 Відповісти
+7
Трампу пофіг у нього замість мозгів трампізм головного мозку
показати весь коментар
21.01.2025 18:00 Відповісти
+7
Переконуюся, що до влади в США прийшли популісти, точні такі як в нас в 2019 році. Забулося те, що за 24 години буде закінчення війни в Україні, а навпаки захоплення територій і поділ світу мід сильнирми і агресорами... головне проголосували.
показати весь коментар
21.01.2025 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це занадто складна теза для офісу простих рішенні ім. донні
показати весь коментар
21.01.2025 17:59 Відповісти
Трампу пофіг у нього замість мозгів трампізм головного мозку
показати весь коментар
21.01.2025 18:00 Відповісти
,,трампізм головного мозку'' - резинка яка скріплює вуха між собою
показати весь коментар
21.01.2025 18:47 Відповісти
Так він на товари з БРІКС грозився збільшити мита на 100%, так що в рашки і чайник більше купувати теж США не буде.
показати весь коментар
21.01.2025 18:02 Відповісти
А де ж тоді буде?

Де, наприклад, США братиме мінерали для мікроелектроніки? Для фабрик Intel потрібно мало не пів періодичної таблиці, а у США всього цього не так багато.
показати весь коментар
21.01.2025 18:03 Відповісти
Маск привезе все з Марсу , не даремно ж рукою махав .
показати весь коментар
21.01.2025 18:06 Відповісти
Переконуюся, що до влади в США прийшли популісти, точні такі як в нас в 2019 році. Забулося те, що за 24 години буде закінчення війни в Україні, а навпаки захоплення територій і поділ світу мід сильнирми і агресорами... головне проголосували.
показати весь коментар
21.01.2025 18:05 Відповісти
США то купить а куди Канада збагрить свіи товар - в неі 90% експорту зав"язані на США
показати весь коментар
21.01.2025 18:11 Відповісти
А скільки часу потрібно щоб покрити дефіцит, це раз, а по друге, якщо припинять , цвни скаконуть, хоча олігархам на реднеків взагалі на..рати.
показати весь коментар
21.01.2025 18:15 Відповісти
Трамп сказав 25% мита і Канада як дозрілии плід звалиться у вигляді 51 - шого штату
показати весь коментар
21.01.2025 18:27 Відповісти
100% не звалиться. Більш того, зростає кількість канадців, які збираються зі зброєю в руках захищати незалежність. А були "братніми народами".
показати весь коментар
21.01.2025 19:02 Відповісти
Я б сказав що зростає кількість канадців які відповідають- що ми б з радістю але США нас не беруть. Все одно вони в Америку на заробітки їздять
показати весь коментар
23.01.2025 14:09 Відповісти
Знаєте поговор, на кожну хитру жо.у знайдеться хитрий х..., Як піде коса на камінь, в Канаді подешевшає бензин, а в США ціна виросте і так на все що везли з Канади
показати весь коментар
21.01.2025 20:26 Відповісти
Так. США дійсно може зараз в момент знищити економіку Канади. Але що вона з цього отримає? Втрату самого вірного союзника? Трамп все ж таки доб'ється того, що з США ніхто не захоче мати справ. Ото вони здивуються, якщо нікому стануть непотрібні ні їх зброя, ні літаки, ні ресурси, ні тим більше війська.
показати весь коментар
21.01.2025 18:59 Відповісти
Переділ світу - почнуть з Панами - канал США робили а панамці туди Китаи запустили - непорядок
показати весь коментар
21.01.2025 19:09 Відповісти
Хай починають. Латинська Америка і так не дуже любить штати, а такі дії ще й об'єднають їх проти США і штовхнуть в лапи Китаю. Не факт, що штати отримають канал, а от втратити можуть багато.
показати весь коментар
21.01.2025 19:16 Відповісти
Ну - такі діла - такии Трамп - такі виборці - він же ж був презом - вони ж иого знали - хто він і шо він - але ж вибрали
показати весь коментар
21.01.2025 19:22 Відповісти
Відмова від американської зброї, британські, французські німецькі та південно- корейські концерни тільки виграють, а взагалі вірить Трампу це себе не поважать, війну він вже зупинив)
показати весь коментар
21.01.2025 20:30 Відповісти
І імпорту теж
показати весь коментар
23.01.2025 14:07 Відповісти
Ми думали демократи пагані але прийшли, ще кращі, щось пагані відчуття звідти летять, а Маск взагалі зігувати почав, )))))) жесть
показати весь коментар
21.01.2025 18:12 Відповісти
Маск після "косячка" гитлера побачив...
показати весь коментар
21.01.2025 18:16 Відповісти
Трава діє як заспокійлеве, і її доречі виписують людям з психічними розладами, а він на відео як в припадку або як під порошком
показати весь коментар
21.01.2025 20:33 Відповісти
Гарно поводив по губам срампону!
показати весь коментар
21.01.2025 18:15 Відповісти
Що робитиме Трамп, коли Данія, Канада, Панама і Мексика на нього нападуть ?
показати весь коментар
21.01.2025 18:27 Відповісти
Обідеться і дасть наказ вивести війська з Європи, як давав на вивід з Афганістану)
показати весь коментар
21.01.2025 20:35 Відповісти
це Трюдо не про гендерні цінності говорити,зелену планету і зміну клімату...і не плакати перед телекамерами...і порожняк не ганяти на різних світових конференціях..З Трюдо,Як і зі всіма ********* лідерами ,випускниками Світового економічного форуму, є проблема,-пиз..ти ,не мішки стопудові носити))))як у відео https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
показати весь коментар
21.01.2025 18:28 Відповісти
А як же WTO дозволяє такі тарифи робити?
показати весь коментар
21.01.2025 18:32 Відповісти
Світ проти старечого маразму Трампа. Хто кого?
показати весь коментар
21.01.2025 18:36 Відповісти
Тю так є 4-й пункт плану перемоги,буде брати у нас
показати весь коментар
21.01.2025 18:37 Відповісти
Таки так! Кацапи з китайцями тільки цього і чекають! А для недолугого Трампушки спортити відносини з найближчими сусідами та найбільшими торговими партнерами в стилі Зеленського - як два пальці...
показати весь коментар
21.01.2025 18:49 Відповісти
Трамп ідіот
показати весь коментар
21.01.2025 19:10 Відповісти
До того ж з ініціативою і великими можливостями, на жаль.
показати весь коментар
21.01.2025 19:24 Відповісти
 
 