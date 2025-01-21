Необхідно продовжувати підтримувати Україну, щоб створити умови для припинення вогню, - глава Міноборони Італії Крозетто

Необхідно продовжувати надавати підтримку Україні для створення необхідних умов для припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок під час обговорення в Сенаті продовження військової допомоги Україні, пише агентство ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Досі наша позиція завжди була чіткою, ми думаємо про те, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб нарешті створити умови для припинення вогню й відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення довгострокового миру", - заявив очільник оборонного відомства Італії.

Окрім цього, Крозетто зауважив, що "простого або негайного вирішення конфлікту в Україні не існує".

"Простого або негайного рішення не з'явилося. Спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які невибірково вражають військові та цивільні цілі в Україні",- заявив італійський міністр.

Він додав, що наразі уряд Італії обговорює питання продовження виділення військової допомоги Україні до 31 грудня 2025 року.

