УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини
581 3

Необхідно продовжувати підтримувати Україну, щоб створити умови для припинення вогню, - глава Міноборони Італії Крозетто

Крозетто закликає й надалі допомогати Україні

Необхідно продовжувати надавати підтримку Україні для створення необхідних умов для припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок під час обговорення в Сенаті продовження військової допомоги Україні, пише агентство ANSA, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Досі наша позиція завжди була чіткою, ми думаємо про те, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб нарешті створити умови для припинення вогню й відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення довгострокового миру", - заявив очільник оборонного відомства Італії.

Окрім цього, Крозетто зауважив, що "простого або негайного вирішення конфлікту в Україні не існує".

"Простого або негайного рішення не з'явилося. Спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які невибірково вражають військові та цивільні цілі в Україні",- заявив італійський міністр.

Він додав, що наразі уряд Італії обговорює питання продовження виділення військової допомоги Україні до 31 грудня 2025 року.

Читайте також: Уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні на 2025 рік

Автор: 

Італія (1615) допомога (8681) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вірно, потрібно створити і практично з нуля, а не сподіватися штати, які наразі теж
в глибокій дупі.
показати весь коментар
21.01.2025 21:11 Відповісти
Надавати підтримку Україні... Це як? Висловлювати стурбованість? Чи не дозволяти бити по Кацапії?
показати весь коментар
21.01.2025 21:27 Відповісти
Максимально безпечний відсоток мусульман в будь якій країні це 1% ідіотів. В Італії офіційно 2% мусульман. Після 2% вони вже починають "качати права" і займатися вербуванням потенційних джихадистів-смертників. Тому в нормальній країні кожний мусульманин має бути на обліку як потенційний терорист, а демонстрація релігійних атрибутів цієї релігії має викликати негайну депортацію туди де панують "закони шаріату". Мусульмани вважають що якщо людина відмовляється від прийняття Ісламу то вона перестає бути людиною. Тобто позбавлена душі, що дає право на знищення вже мертвого непотребу для ствердження Ісламу. І це записано в усіх мусульманських книгах. В Корані і Хадісах. Це не змінити. Мусульман потрібно тримати якнайдалі від нормальних людей які поважають жінок, свободу совісті і ненавидять рабство. В Росії кількість мусульман вже 15% населення і їх кількість стрімко зростає, що суттєво змінює уклад життя і моральні норми та правила кацапів. Вони перетворюються на "армію Іслама" - подивіться! Вони самовбиваються як мусульмани, смажать собак, гвалтують жінок і дітей і навіть чоловіків, демонструють нелюдську жорстокість в ставленні до полонених які не приймають їх "іслам". Пропагують на державному рівні повну зневагу до життя "чужих (не-мусульман). Ці дебіли вже обожествляють Кадирова і платять йому данину. І всі вони марять завоюванням і підкоренням Європи. А тим часом отакий італійський міністр "ну треба подумати як трошки підтримувати Україну"... Ідіоти. Якщо впадемо ми орда диких азіатів хлине в Європу і втопить європейців у власній крові... Помститься ха хрестові походи. Рим, як колиска християнства, в першу чергу остаточно буде знищено... Коли вже до євродебілів дійде що кацапів потрібно не зупиняти, а перемагати і заганяти в стійло...
показати весь коментар
21.01.2025 21:42 Відповісти
 
 