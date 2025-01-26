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Новини
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У Рубіжному на Луганщині функціонують чотири таксофони, мобільна мережа вимкнена росіянами, - ОВА

Зв’язок у Рубіжному на Луганщині

В окупованому росіянами Рубіжному Луганської області функціонують лише чотири таксофони, дзвінки за межі міста та на мобільні номери - недоступні.

Про це у розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ..

"У Рубіжному функціонують лише чотири таксофони. Для більшості населення вони є єдиним джерелом зв’язку в місті. Мобільна мережа там вимкнена росіянами. Можливість встановлення дротових телефонів вдома – обмежена. Тож, залишаються лише ці чотири оазиси цивілізації", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, зателефонувати із таксофонів можна на номери екстрених служб і іншим міським абонентам. І лише вдень – до початку комендантської години. Дзвінки за межі Рубіжного та на мобільні номери – недоступні.

Автор: 

зв’язок (398) телефон (533) Луганська область (4890) Сіверськодонецький район (14) Рубіжне (3)


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Топ коментарі
+5
вернулись в часи пізнього ссср - це нормально
думаю що на таксофонах - пряма лінія з ліліпутіним
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26.01.2025 17:05
+3
менше всього цікавить про тих ждунів. Коменда 22 години на добу, вийти за водою та продуками - лише 2 години. В інший час, людина на вулиці ворог
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26.01.2025 17:38
+1
При комуняках і то більше ''таксофонів'' працювало
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26.01.2025 17:52
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вернулись в часи пізнього ссср - це нормально
думаю що на таксофонах - пряма лінія з ліліпутіним
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26.01.2025 17:05 Відповісти
Це означає, що в цьому населеному пункті є військові цілі. Щоб їх не здали, кацапи поки всіх не перевірять не включать. Це у нас 5-15 км від фронту працює мобільний зв'язок - фоткай, клади на карту геолокацію військові об'єкти та передавай що хочеш, ждунов багато .....
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26.01.2025 19:30 Відповісти
Я про таксофони ні слова ????

Я про мобільний зв'язок біля фронта - вимикати .... !!!! ждунов багато .....
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26.01.2025 20:57 Відповісти
що таке таксофони? туди які монети кидати потрібно? щє совєтські?
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26.01.2025 17:37 Відповісти
В 2006 я по карточці дзвонив.
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26.01.2025 18:59 Відповісти
менше всього цікавить про тих ждунів. Коменда 22 години на добу, вийти за водою та продуками - лише 2 години. В інший час, людина на вулиці ворог
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26.01.2025 17:38 Відповісти
При комуняках і то більше ''таксофонів'' працювало
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26.01.2025 17:52 Відповісти
"голубина пошта"- як пейджер, рішення проблеми! просто хай побільше голубих розмножують для передачі повідомлень ))
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26.01.2025 17:52 Відповісти
а в лигу сексуальних реформ позвонить можно?
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26.01.2025 18:06 Відповісти
значить там є жирні цілі
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26.01.2025 18:24 Відповісти
головне -що нема нахлєбніков з євросаюза. і бандєровцев.
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26.01.2025 19:04 Відповісти
А той зв'язок хто забезпечує? Ахмєтов з ФСБ напару?
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27.01.2025 08:37 Відповісти
 
 