У Рубіжному на Луганщині функціонують чотири таксофони, мобільна мережа вимкнена росіянами, - ОВА
В окупованому росіянами Рубіжному Луганської області функціонують лише чотири таксофони, дзвінки за межі міста та на мобільні номери - недоступні.
Про це у розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ..
"У Рубіжному функціонують лише чотири таксофони. Для більшості населення вони є єдиним джерелом зв’язку в місті. Мобільна мережа там вимкнена росіянами. Можливість встановлення дротових телефонів вдома – обмежена. Тож, залишаються лише ці чотири оазиси цивілізації", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, зателефонувати із таксофонів можна на номери екстрених служб і іншим міським абонентам. І лише вдень – до початку комендантської години. Дзвінки за межі Рубіжного та на мобільні номери – недоступні.
Будь ласка, зачекайте...
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думаю що на таксофонах - пряма лінія з ліліпутіним
Я про мобільний зв'язок біля фронта - вимикати .... !!!! ждунов багато .....