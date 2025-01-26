Підрозділи "Ахмат" та колишні "вагнерівці" з’явилися в районі Часового Яру, - 24 ОМБр

Підрозділи російського спецзагону "Ахмат" та колишніх членів ПВК "Вагнер" помітили в районі Часового Яру в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін.

Він зауважив, що в районі Часового Яру діють досвідчені окупанти.

"Це бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Готові до дій, як в міській місцевості, так і в полях. Це 98-ма російська повітряно-десантна дивізія. Це люди, які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі. Також вони посилюються іншими підрозділами. За останньою інформацією, це підрозділи "Ахмат", до котрої увійшли колишні члени так званої ПВК "Вагнер", і добровольче формування "Русіч"", - розповів Полухін.

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Також він наголосив, що загалом ситуація в районі Часового Яру складна. Окупанти намагаються щодня атакувати позиції Сил оборони України, проводячи лобові штурми та застосовуючи тактику малих груп.

Водночас, за його словами, цього тижня вдалося взяти в полон декілька росіян з 98-ї десантної дивізії, які надто близько підійшли до українських позицій.

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