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Новини
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Підрозділи "Ахмат" та колишні "вагнерівці" з’явилися в районі Часового Яру, - 24 ОМБр

Ситуація в районі Часового Яру

Підрозділи російського спецзагону "Ахмат" та колишніх членів ПВК "Вагнер" помітили в районі Часового Яру в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін.

Він зауважив, що в районі Часового Яру діють досвідчені окупанти.

"Це бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Готові до дій, як в міській місцевості, так і в полях. Це 98-ма російська повітряно-десантна дивізія. Це люди, які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі. Також вони посилюються іншими підрозділами. За останньою інформацією, це підрозділи "Ахмат", до котрої увійшли колишні члени так званої ПВК "Вагнер", і добровольче формування "Русіч"", - розповів Полухін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зруйновано деякі наші позиції на Покровському напрямку. Знищено колону російських БТР на Куп’янщині та 8 БМД у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Також він наголосив, що загалом ситуація в районі Часового Яру складна. Окупанти намагаються щодня атакувати позиції Сил оборони України, проводячи лобові штурми та застосовуючи тактику малих груп.

Водночас, за його словами, цього тижня вдалося взяти в полон декілька росіян з 98-ї десантної дивізії, які надто близько підійшли до українських позицій.

Читайте: Росіяни не полишають спроб захопити Часів Яр, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

Донецька область (8744) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) ПВК Вагнер (1541) Часів Яр (366) Бахмутський район (472) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+4
;Русіч;- російського неонациста Мільчакова. Його нещодавно Аллаутдінов на пляшку посадив. Подейкують, що й не тільки на пляшку.
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26.01.2025 18:00
+4
А другие види свинособак зачем брать в плен?
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26.01.2025 18:25
+3
Кадыровцев и корейцев в плен не брать, казнить и желательно на огне!
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26.01.2025 18:11
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;Русіч;- російського неонациста Мільчакова. Його нещодавно Аллаутдінов на пляшку посадив. Подейкують, що й не тільки на пляшку.
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26.01.2025 18:00 Відповісти
Та вони поцілувалися, я бачив відео.
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26.01.2025 18:19 Відповісти
Запахло козами)))
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26.01.2025 18:08 Відповісти
Кадыровцев и корейцев в плен не брать, казнить и желательно на огне!
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26.01.2025 18:11 Відповісти
А другие види свинособак зачем брать в плен?
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26.01.2025 18:25 Відповісти
наверное хотя бы затем, что бы обменять на солдат всу. их в плену в 5-6 раз больше чем солдат рф.
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26.01.2025 18:34 Відповісти
Так в ихней иерархии осло*бы ценятся намного больше чем обычные ванюшки.
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26.01.2025 18:47 Відповісти
Ответ очевиден -чтобы менять на наших пленных.
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26.01.2025 18:44 Відповісти
Українців страчують яковлєви, але в полон все одно не брати кадирівців, хоча в ,,ахматі" сброд з усієї Росії
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26.01.2025 18:54 Відповісти
Знов цей зоопарк з овцейо...в з петухами.
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26.01.2025 18:26 Відповісти
Прощавай Часів Яр...
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26.01.2025 20:20 Відповісти
Теперь вместо срочников будут нацикам на клык давать?
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26.01.2025 20:49 Відповісти
 
 