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Новини
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Зеленський призначив Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв"- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що водночас Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил.

"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - наголосив президент.

Нагадаємо, що напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що президент планує призначити на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте також: Зеленський сьогодні планує призначити Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця", - Бутусов

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) призначення (2295) ОСУВ Хортиця (423) Драпатий Михайло (18)


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Топ коментарі
+23
Краще б Володя сказав: "Я устал, я (йду нах..й) ухожу".
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26.01.2025 21:33
+21
Драпатий це добре.

але він не замінить звільнених Залужного, Шапталу + ще 17 Генералів та Полковників Генерального Штабу, Генералів Марченко, Забродського, Кривоноса...

а ще добавте ув'язнених комбригів Галушкіна...

пізно, пізно, ЗЄля, тобою все про-сирськано
.
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26.01.2025 22:15
+15
Хоч два тижні безуглі потерплять чи одразу Драпатий стане "совковим дебілом-генералом" винним у всьому?...
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26.01.2025 21:34
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26.01.2025 21:27 Відповісти
Драпатий це добре.

але він не замінить звільнених Залужного, Шапталу + ще 17 Генералів та Полковників Генерального Штабу, Генералів Марченко, Забродського, Кривоноса...

а ще добавте ув'язнених комбригів Галушкіна...

пізно, пізно, ЗЄля, тобою все про-сирськано
.
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26.01.2025 22:15 Відповісти
Це завеликі втрати для ЗСУ.
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26.01.2025 22:23 Відповісти
де б пак !

в військах всіх часів і народів чітко прописано - берегти командирів

а ЗЄля гірше того кацапського арєшніка влупив по Генштабу ЗСУ -
зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим та Нач Штаба

.
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26.01.2025 22:29 Відповісти
Куди Галушкіна добавити? Нагадую, Драпатий на Харківщині вже спасав ситуацію після Галушкіна. Той галушкін - таке само лайно, як і Гнатов, якщо не гірше..
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27.01.2025 05:44 Відповісти
краще пізно ніж ніколи....
але це ніщо, проти того, кого він напризначав за ці 5+років, і що вони зробили з країною.
які наслідки на фронті після останніх за рік звільнень та призначень вищого командування...
наслідки від дій голів ВЦА призначених ним, які будували фортифікації...
і **** толку від навіть хорошого генерала, якщо він буде підпорядковуватися верховному, головкому, та начшгентаба, які успішно просирають після Залужного все і вся.
вінже не скаже їм, я сказав зробити так, і так буде.
якби зеопа хотіла щоб він керував, то поставилаб керувати замість сирського, а так, він під сирським.
ось і весь куй.
може не буде слухати, як Валерій Федорович, то буде гонимий як він...
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26.01.2025 22:34 Відповісти
вже був хороший Генерал Залужний.

і де він тепер ?

.
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26.01.2025 22:50 Відповісти
"А підірвати їх можна було спокійно хоч за тиждень до вторгнення"

мости підривати за тиждень до вторгнення ? ЩАС !
В Україні 16 лютого проголошене Днем єднання. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ 14 лютого, про що розповів у своєму відеозверненні до українців на тлі нової загрози вторгнення Росії на територію України. Як відзначали День єднання у містах Приазов'я? Як ставляться до такої дати жителі південних міст? Чи залишається загроза нового вторгнення Росії на територію України і що про це думають жителі Приазов'я? Ці та інші питання обговорювали у програмі https://www.radiosvoboda.org/z/22561 «Новини Приазов'я» на Радіо Свобода.
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-den-yednannya/31707136.html
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27.01.2025 00:43 Відповісти
навіть за тиждень до вторгнення ЗЄля працював аніматором на своїх дешевих святах !

.
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27.01.2025 00:45 Відповісти
а я нагадаю де він і що він. він захотів мільйон військових, зробив запит на це, і по інвалідності втік в Англії послом. і виглядає він там як посміховиського. колись був такий в болотах "Летс мі спік фром май харт", так оцей селюк ще смішніший. я вже не кажу що він кинув своїх військових тим самим знизивши їх моральне становище нище 0.
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27.01.2025 03:48 Відповісти
і не треба мені казати що це зебуїн його злив бо в нього рейтинги росли. так іди комбригом в чому справа? будь корисним на своєму місці, а не клоуном серед еліти.
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27.01.2025 03:50 Відповісти
Це добре Чи погано?
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26.01.2025 21:27 Відповісти
Можливо відступати будемо більш осмислено, не потрапляючи в котли.
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26.01.2025 21:37 Відповісти
Хорошо.Даже Бутусов хвалит зе за это назначение.Именно Драпатый остановил наступление орков в харьковской области когда галушкин его проспал и не знал,что делать.Значит наступление орков и сдача остатков донецкой области как минимум значительно замедлится ,а может и вовсе остановится как это было и в харьковской области
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26.01.2025 21:43 Відповісти
крім Драпатого на Харківський напрям підкинули якісних резерви

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26.01.2025 22:17 Відповісти
Ну как показывает ситуация на фронте после увольнения Залужного и его команды толковый командир значит не меньше
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26.01.2025 23:07 Відповісти
а ще краще - толковий Залужний, а верховний - під арештом.

от тоді порядок буде!

.
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26.01.2025 23:12 Відповісти
Так - потрібно іх зупинити
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26.01.2025 21:29 Відповісти
Будемо сподіватися на зміни в кращий бік
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26.01.2025 21:31 Відповісти
Краще б Володя сказав: "Я устал, я (йду нах..й) ухожу".
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26.01.2025 21:33 Відповісти
Люся краще
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26.01.2025 22:02 Відповісти
люську давно зачекалась в Україні..

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26.01.2025 22:18 Відповісти
Хоч два тижні безуглі потерплять чи одразу Драпатий стане "совковим дебілом-генералом" винним у всьому?...
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26.01.2025 21:34 Відповісти
Ну пока что, она "поет дифирамбы" ему. Говорит что он крутой "боевой менеджер". А во всем плохом виноват - Сырский... Посмотрим что дальше будет.
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26.01.2025 21:54 Відповісти
"Сердце красавицы
Склонно к измене..."

.
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26.01.2025 22:19 Відповісти
Она раньше тоже щебетала про сырского и обсирала Залужного
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26.01.2025 23:50 Відповісти
Решение то может и хорошее... Вот только запоздало оно сильно. Да и вряд ли Драпатому дадут действовать самостоятельно, будет всего лишь выполнять "решения ставки".
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26.01.2025 21:37 Відповісти
мене власне дивує що коментуючі очікують що Оманська Гнида щось приймає на користь Україні )))
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26.01.2025 21:48 Відповісти
Т.е., на понижение. Да хрен с ним, лишь бы толк был. Вел. Новосилку уже не вернешь, но может дальше удастся притормозить пидоров.
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26.01.2025 21:55 Відповісти
Все можна повернути, залежно яка зброя для цього застосовується
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27.01.2025 00:00 Відповісти
Що там звичайно кажуть про Боржомі та нирки, які вже відпали?
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26.01.2025 22:00 Відповісти
приймати самостійні рішення йому не дозволять, а ось повісити на нього відповідальність - так.
Потужного відеоблогера треба міняти на справжнього президента
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26.01.2025 22:02 Відповісти
А я говорю Залужный !

Следующим будет Залужный !

.
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26.01.2025 22:22 Відповісти
Баба Ванга ?
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27.01.2025 08:30 Відповісти
Залізний Генерал стане наступним презом! Зараз він виконує не менш важливу роботу, щоби очі у західних керманичів та еліт нарешті відкрилися і їхні рожеві окуляри було викінуто на смітник.
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27.01.2025 14:37 Відповісти
*****
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26.01.2025 22:21 Відповісти
як ви яхту назвете так вона і попливе
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26.01.2025 23:18 Відповісти
алекс мішкевич це просто геніальний стратег
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26.01.2025 23:57 Відповісти
Повну відповідальність за всі втрати України і захмарну корупцію в країні несе особисто Зєлєнскій. Його треба судити і стратити як собаку. Крапка.
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27.01.2025 00:35 Відповісти
у собаки є душа, практично завжди. На відмінність від людини ( звісно це не стосується Зеленського, то навіть не хробак)
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27.01.2025 02:02 Відповісти
яка ще душа?
є набір аксонів дендронів та електричні сигнали між ними
оце є розум

коли людина помирає вона просто виключається як компьютер
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27.01.2025 04:51 Відповісти
Так, за всію цю практично тотальну корпцію з 2019 року несе відповідальність Зеленський особисто. Не так за факт корупції а за відсутність реальної боротьби з нею, що рівноважно заохоченню корупції. Але давайте скажем чесно-чи це Зеленський створив тотальну корумповану судову так прокурорську систему? А попередні президенти ефективно боролися з корупцією? А всі прокурори стали інвалідами при Зеленському? Кожен, хто подивитьься на реальний стан речей скаже, що тотально корумповану та тотально неефективну державу ми будували всі ці роки разом, починаючи з 1991 . А чому ми, а тому, що попередніх президентів вибирали ми. Так, Зеленський виявився пустишкою. А попередники?
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27.01.2025 11:04 Відповісти
Всі без винятку держслужбовці корумповані і саме тому державні посади прагнуть отримати всілякі блазні та пройдисвіти - ми від цивілізованого світу відрізняємось тим що у нас джерелом добробуту і багатства є не чесна праця, а державна посада. Батьки платять за університет дурним і бездарним дітям лише в надії що тут з будь-яким дипломом можна отримати державну посаду і безкарно красти. У нас народ тотально корумпований і гнилий. Тому і маємо таких "очільників". Наприклад, президент США отримує в місяць 33 000 доларів, а начальник Укрпошти єврейчик-сраколиз Смілянський встановив собі сам офіційну зарплату 1,8 мільйона гривень, що по сьогоднішньому курсу 43 124. Держслужбовці у нас отримують набагато більше ніж заробляють чесні громадяни в бізнесі...
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27.01.2025 11:28 Відповісти
Це прогрес. Хоть невеликий але все-таки. Я не думав, що Зеленський , вірніше Єрмак, його призначить.
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27.01.2025 10:55 Відповісти
 
 