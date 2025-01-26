Зеленський призначив Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв"- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що водночас Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил.

"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - наголосив президент.

Нагадаємо, що напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що президент планує призначити на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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