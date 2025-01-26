Зеленський призначив Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський призначив на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв"- заявив Зеленський.
Президент зазначив, що водночас Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил.
"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", - наголосив президент.
Нагадаємо, що напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що президент планує призначити на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.
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але він не замінить звільнених Залужного, Шапталу + ще 17 Генералів та Полковників Генерального Штабу, Генералів Марченко, Забродського, Кривоноса...
а ще добавте ув'язнених комбригів Галушкіна...
пізно, пізно, ЗЄля, тобою все про-сирськано
.
в військах всіх часів і народів чітко прописано - берегти командирів
а ЗЄля гірше того кацапського арєшніка влупив по Генштабу ЗСУ -
зробив "інвалідами" 17 Генералів та Полковників на чолі з Головнокомандуючим та Нач Штаба
.
але це ніщо, проти того, кого він напризначав за ці 5+років, і що вони зробили з країною.
які наслідки на фронті після останніх за рік звільнень та призначень вищого командування...
наслідки від дій голів ВЦА призначених ним, які будували фортифікації...
і **** толку від навіть хорошого генерала, якщо він буде підпорядковуватися верховному, головкому, та начшгентаба, які успішно просирають після Залужного все і вся.
вінже не скаже їм, я сказав зробити так, і так буде.
якби зеопа хотіла щоб він керував, то поставилаб керувати замість сирського, а так, він під сирським.
ось і весь куй.
може не буде слухати, як Валерій Федорович, то буде гонимий як він...
і де він тепер ?
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мости підривати за тиждень до вторгнення ? ЩАС !
В Україні 16 лютого проголошене Днем єднання. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ 14 лютого, про що розповів у своєму відеозверненні до українців на тлі нової загрози вторгнення Росії на територію України. Як відзначали День єднання у містах Приазов'я? Як ставляться до такої дати жителі південних міст? Чи залишається загроза нового вторгнення Росії на територію України і що про це думають жителі Приазов'я? Ці та інші питання обговорювали у програмі https://www.radiosvoboda.org/z/22561 «Новини Приазов'я» на Радіо Свобода.
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-den-yednannya/31707136.html
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от тоді порядок буде!
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Склонно к измене..."
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Потужного відеоблогера треба міняти на справжнього президента
Следующим будет Залужный !
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є набір аксонів дендронів та електричні сигнали між ними
оце є розум
коли людина помирає вона просто виключається як компьютер