Ми зберігаємо буферну зону на території РФ, щоб убезпечити від російських наступів Суми та Харків, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, зо Сили оборони України зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу російських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні.

"Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами, була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки – Донеччина, також – щодо районів проведення Курської операції. Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків", - зазначив президент.

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Також Зеленський подякував українським воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта.

Зокрема, він відзначив воїнів 95-ї окремої бригади за дії на Курщині, воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку, а також – 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк.

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