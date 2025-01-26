УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6206 відвідувачів онлайн
Новини
2 072 15

Ми зберігаємо буферну зону на території РФ, щоб убезпечити від російських наступів Суми та Харків, - Зеленський

Зеленський про Курщину

Президент Володимир Зеленський заявив, зо Сили оборони України зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу російських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні.

"Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами, була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки – Донеччина, також – щодо районів проведення Курської операції. Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків", - зазначив президент.

Також дивіться: Армія РФ за добу скинула 14 КАБів на село у Курській області. Так "звільняє" свою територію, - Дмитрашківський. ФОТОрепортаж

Також Зеленський подякував українським воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта.

Зокрема, він відзначив воїнів 95-ї окремої бригади за дії на Курщині, воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку, а також – 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк.

Читайте: Успіхи на Курському напрямку стали джерелом віри у нові перемоги, - Сирський

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Сумська область (3820) Суми (904) Харків (5666) Курськ (1150) Харківська область (1042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Ми зберігаємо буферну зону на території РФ, щоб убезпечити від російських наступів Суми та Харків.
І пройоб..єм схід, забув додати найвеличніший.
показати весь коментар
26.01.2025 22:34
+6
Прочитав в Вікіпедії що таке "соціопат" і....побачив повну відповідність до опису нашого(будь він проклятий!) "яйцесяйного боневтіка".
Подивіться самі:
"У соціопата немає системи цінностейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82#cite_note-2 [2], а до людського життя він ставиться з повною зневагою, навіть з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 огидою і затятим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC цинізмом. Свою потребу він прагне задовольнити за будь-яку ціну, хай навіть для досягнення своєї мети йому доведеться «піти по трупах», не визнаючи жодних законів. При цьому соціопат абсолютно не відчуває почуття каяття або провини за свої вчинки, оскільки у нього, на думку американського психолога Роберта Гейра, відсутня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F совість. Будь-який же докір з боку, будь-яка вказівка на помилковість дій соціопата, будь-яка критика чи засудження його дій - і він «вибухає», впадаючи в стан нестримної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії. І чим далі прогресує захворювання, тим твердіше хворий переконується, що чинить він - правильно, і все частіше перебуває з оточенням у стані непримиренної війни, і все частіше виникає у нього агресивний стан."
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціопат
показати весь коментар
26.01.2025 22:22
+3
Шоб ти подох в своїх ригачках, нелюдь гундоса!
показати весь коментар
26.01.2025 22:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо ім мішає від Куп"янська лізти на Харків?
показати весь коментар
26.01.2025 22:22 Відповісти
Відстань .. і відсутність нормальних доріг ...
Від Вовчанська значно ближче
показати весь коментар
26.01.2025 22:32 Відповісти
А що на Суми та Харків можна тілтки через Суджу, яку і на мапі не видно, наступати.

Бо ЗЄ так розпалився наче ЗСУ півтисячі кілометрів кордону контролює, а не клаптик однієї області.
показати весь коментар
26.01.2025 22:55 Відповісти
Прочитав в Вікіпедії що таке "соціопат" і....побачив повну відповідність до опису нашого(будь він проклятий!) "яйцесяйного боневтіка".
Подивіться самі:
"У соціопата немає системи цінностейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82#cite_note-2 [2], а до людського життя він ставиться з повною зневагою, навіть з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 огидою і затятим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC цинізмом. Свою потребу він прагне задовольнити за будь-яку ціну, хай навіть для досягнення своєї мети йому доведеться «піти по трупах», не визнаючи жодних законів. При цьому соціопат абсолютно не відчуває почуття каяття або провини за свої вчинки, оскільки у нього, на думку американського психолога Роберта Гейра, відсутня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F совість. Будь-який же докір з боку, будь-яка вказівка на помилковість дій соціопата, будь-яка критика чи засудження його дій - і він «вибухає», впадаючи в стан нестримної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії. І чим далі прогресує захворювання, тим твердіше хворий переконується, що чинить він - правильно, і все частіше перебуває з оточенням у стані непримиренної війни, і все частіше виникає у нього агресивний стан."
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціопат
показати весь коментар
26.01.2025 22:22 Відповісти
Ми зберігаємо буферну зону на території РФ, щоб убезпечити від російських наступів Суми та Харків.
І пройоб..єм схід, забув додати найвеличніший.
показати весь коментар
26.01.2025 22:34 Відповісти
Може, ти Дід Панас підеш головнокомандувачем, чи може ти кандидатуру в президенти видвигав? Чого ж ні? Може і за тебе б Українці проголосували. Хаять - саме простіше. Чи лайків хочеш? Бо мене тут постійно банять, хоча за зелень я не голосував.
показати весь коментар
26.01.2025 22:56 Відповісти
Підеш Головнокомандувачем...? Головнокомандувача призначає президент з числа воєначальників.

Зеленський йшов в президенти не від великого розуму чи сміливості, а "по приколу".

Фірмана, агрономом в колгоспі не призначали, бо будуть гайки колгоспу!
Коміка вибрали президентом країни, і думали, що все буде зашибісь😄

Нічого...
Ще по 1000 роздасть і знов виберуть.
показати весь коментар
27.01.2025 01:14 Відповісти
Зеленський , й досі , сподівається розміняти Курщину на Харківщину ... але ***** , на це , ніколи не піде
показати весь коментар
26.01.2025 22:41 Відповісти
Шоб ти подох в своїх ригачках, нелюдь гундоса!
показати весь коментар
26.01.2025 22:43 Відповісти
а шо вам не так?
показати весь коментар
26.01.2025 22:57 Відповісти
Їй просто ***** ближче ...
показати весь коментар
26.01.2025 23:20 Відповісти
Артист переконує людей, що військові дії там необхідні. Не маючи жодного військового досвіду та прикладів стратегічних.
показати весь коментар
27.01.2025 01:16 Відповісти
Чекаємо на чергову істерику беззуглої..
показати весь коментар
27.01.2025 06:09 Відповісти
Ішак виправдовує придуману ним же авантюру.
показати весь коментар
27.01.2025 08:57 Відповісти
Вотетопарень,вотетоплан.
показати весь коментар
27.01.2025 09:13 Відповісти
 
 