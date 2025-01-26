Ми зберігаємо буферну зону на території РФ, щоб убезпечити від російських наступів Суми та Харків, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, зо Сили оборони України зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу російських військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні.
"Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами, була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки – Донеччина, також – щодо районів проведення Курської операції. Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків", - зазначив президент.
Також Зеленський подякував українським воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта.
Зокрема, він відзначив воїнів 95-ї окремої бригади за дії на Курщині, воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку, а також – 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк.
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Від Вовчанська значно ближче
Бо ЗЄ так розпалився наче ЗСУ півтисячі кілометрів кордону контролює, а не клаптик однієї області.
Подивіться самі:
"У соціопата немає системи цінностейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82#cite_note-2 [2], а до людського життя він ставиться з повною зневагою, навіть з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 огидою і затятим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC цинізмом. Свою потребу він прагне задовольнити за будь-яку ціну, хай навіть для досягнення своєї мети йому доведеться «піти по трупах», не визнаючи жодних законів. При цьому соціопат абсолютно не відчуває почуття каяття або провини за свої вчинки, оскільки у нього, на думку американського психолога Роберта Гейра, відсутня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F совість. Будь-який же докір з боку, будь-яка вказівка на помилковість дій соціопата, будь-яка критика чи засудження його дій - і він «вибухає», впадаючи в стан нестримної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії. І чим далі прогресує захворювання, тим твердіше хворий переконується, що чинить він - правильно, і все частіше перебуває з оточенням у стані непримиренної війни, і все частіше виникає у нього агресивний стан."
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціопат
І пройоб..єм схід, забув додати найвеличніший.
Зеленський йшов в президенти не від великого розуму чи сміливості, а "по приколу".
Фірмана, агрономом в колгоспі не призначали, бо будуть гайки колгоспу!
Коміка вибрали президентом країни, і думали, що все буде зашибісь😄
Нічого...
Ще по 1000 роздасть і знов виберуть.