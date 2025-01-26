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Євросоюз розглядає часткове зняття санкцій із Сирії, - Reuters

ЄС може пом’яшкити санкції щодо Сирії

Європейський Союз розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Сирії. Зокрема, це стосується сфери енергетики та транспорту.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі Брюсселі ще тривають дискусії щодо зняття обмежень на фінансові операції із Сирією.

Остаточного рішення щодо цього поки немає.

Reuters пише, що міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання в понеділок, 27 січня, на зустрічі в Брюсселі.

Нагадаємо, що 6 січня США пом'якшили санкції проти Сирії для того, щоб полегшити відправлення гуманітарної допомоги в цю країну.

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DW

Буквально за півтора місяця саудівці та єгиптяни, йорданці та марокканці, оманці та ізраїльтяни переконалися: те, що Путін "ніколи не кидає в біді союзників", - брехня; те, що "російські спецслужби з часів Насера і Хрущова знають про кожний шурхіт у регіоні", - брехня; те, що "Путін завжди знайде, чим відповісти кривднику", - теж брехня.

Пам'ятаєте, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху стояв на Красній площі на параді 9 травня з георгіївською стрічкою на лацкані? А сьогодні Ізраїль заявляє про намір передати Україні російські озброєння, виявлені в Лівані на позиціях "Хезболли".
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26.01.2025 23:58 Відповісти
У квітні 2024, ізраїльські військові заявили, що ЦАХАЛ почне виводити з експлуатації вісім батарей Patriot, яким вже понад 30 років, замінивши їх на ********* системи власного виробництва. На озброєнні ЦАХАЛу перебувають батареї M901 PAC-2, випущені ще на початку 1990-х років. За словами військових експертів, старіші моделі доcі повністю сумісні з новішими модифікаціями. На думку аналітиків, важливішим є питання, чи готовий Ізраїль піти на погіршення відносин з РФ, котрі досі були досить приязними, попри дедалі тісніші стосунки тієї з Іраном. Раніше Ізраїль відхиляв запити України на постачання систем ППО.

Як зазначає FT, можлива передача відразу восьми батарей ЗРК Patriot означатиме стрімке посилення ППО України.
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27.01.2025 00:02 Відповісти
Ісламісти та Ердоган вигнали Путіна із Сирії
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27.01.2025 00:24 Відповісти
 
 