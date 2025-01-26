Євросоюз розглядає часткове зняття санкцій із Сирії, - Reuters

Європейський Союз розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Сирії. Зокрема, це стосується сфери енергетики та транспорту.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі Брюсселі ще тривають дискусії щодо зняття обмежень на фінансові операції із Сирією.

Остаточного рішення щодо цього поки немає.

Reuters пише, що міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання в понеділок, 27 січня, на зустрічі в Брюсселі.

Нагадаємо, що 6 січня США пом'якшили санкції проти Сирії для того, щоб полегшити відправлення гуманітарної допомоги в цю країну.

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