Трамп і Стармер провели телефонну розмову: домовилися зустрітися найближчим часом

У неділю, 26 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Стармер привітав Трампа з інавгурацією.

Також глава британського уряду відзначив значну роль Трампа у досягненні угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. Політики обговорили важливість спільної роботи із забезпечення безпеки на Близькому Сході.

Окрім цього, лідери держав приділили увагу темам торгівлі та економіки. Стармер та Трамп наголосили на важливості тісних зв’язків між Великою Британією та США.

За підсумками телефонної розмови Стармер і Трамп домовилися зустрітися найближчим часом для того, щоб обговорити подальші кроки співпраці між державами.

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