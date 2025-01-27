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Трамп і Стармер провели телефонну розмову: домовилися зустрітися найближчим часом

Стармер і Трамп провели розмову

У неділю, 26 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Стармер привітав Трампа з інавгурацією.

Також глава британського уряду відзначив значну роль Трампа у досягненні угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. Політики обговорили важливість спільної роботи із забезпечення безпеки на Близькому Сході.

Окрім цього, лідери держав приділили увагу темам торгівлі та економіки. Стармер та Трамп наголосили на важливості тісних зв’язків між Великою Британією та США.

За підсумками телефонної розмови Стармер і Трамп домовилися зустрітися найближчим часом для того, щоб обговорити подальші кроки співпраці між державами.

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Автор: 

Велика Британія (5643) США (23310) Трамп Дональд (6043) Стармер Кір (219)


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Що? А як там Ілон Маск який фінансує праворадикальну опозицію і закликає відправити Стармера відставку? Коли за планом окупація Канади?
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27.01.2025 01:21 Відповісти
Канадські чиновники вже розробили план, який передбачає негайне введення мит на американські товари на суму 37 мільярдів доларів, якщо Трамп виступить проти Канади, і зросте до 110 мільярдів доларів, якщо президент не відступить.

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27.01.2025 02:47 Відповісти
Колись Британія та США у одному човні були... Штати, з Черчілем разом, трохи помилилися.. До Ялти...
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27.01.2025 01:35 Відповісти
 
 