Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині.
Про це в ніч на 27 січня повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, окупанти просунулися в Торецьку.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Oleg K #589544
показати весь коментар27.01.2025 01:56 Посилання
+15 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар27.01.2025 08:07 Посилання
+14 Galyna Dudko
показати весь коментар27.01.2025 04:13 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а дивлячись на верню карту, я взагалі в ахуі.
вже не котли, вже мішки та панчохи..
достатно лиш зав,язати.
яка була мета у командування коли вони залишали там воїнів, не давали відійти, наказували триматися????
крім як потягнути час ціною людського життя, мети ніякої, і толку ніякого...
А тобі хочеться тільки чИпати молодих???
Ти один з них ????чи чоготак хочеш 18 річних???
Якщо Україна як Титаник потоне - вона повинна всіх забрати з собою?
Але кому ж це тут цікаво.
От якщо б той клапоть був зеленого кольору або без кольору...
Хлопців кинули в оточення, расстрєлять всєх гєнєналов вмєстє с зєлєй!
От коли русня на таку ризиковану операцію йде, то інша справа.
Гєрои, молодци, смєлость города бєрьот, гордімся отчізной.
наші же поководці свідомо чекають поки кацапи обійдуть гарнізон з 3 сторін, щоб потім виходити з максимальними втратами, але на тиждень пізніше.
п.с. якщо глянути на динаміку подій на тій ділянці то там були качелі, зараз кацапи закріпились.
п.п.с. тобто ти за тактику мясних штурмів... ну ясно не тобі броньованому інваліду ж в таку атаку йти.
Що для русні побєда, то для нас зрада.