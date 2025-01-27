Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це в ніч на 27 січня повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, окупанти просунулися в Торецьку.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки", - йдеться у повідомленні.

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