УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6206 відвідувачів онлайн
Новини
7 925 46

Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це в ніч на 27 січня повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, окупанти просунулися в Торецьку.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки", - йдеться у повідомленні.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Дивіться також: Росіяни окупували Времівку, просунулися у Торецьку і Великій Новосілці та ще біля кількох населених пунктів Донеччини, - DeepState КАРТИ

Автор: 

армія рф (17743) Донецька область (8744) Торецьк (500) Бахмутський район (472) Волноваський район (266) Покровський район (675) Новоєлизаветівка (9) Андріївка (16) війна в Україні (4586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Це вже норма, щодня втрата територій. А Найвеличніший розповідає як усе заїбісь.
показати весь коментар
27.01.2025 01:56
+15
це наслідки звільнення команди Залужногою
а дивлячись на верню карту, я взагалі в ахуі.
вже не котли, вже мішки та панчохи..
достатно лиш зав,язати.
яка була мета у командування коли вони залишали там воїнів, не давали відійти, наказували триматися????
крім як потягнути час ціною людського життя, мети ніякої, і толку ніякого...
показати весь коментар
27.01.2025 08:07
+14
Оманськi домовленостi в дїi.
показати весь коментар
27.01.2025 04:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже норма, щодня втрата територій. А Найвеличніший розповідає як усе заїбісь.
показати весь коментар
27.01.2025 01:56 Відповісти
це наслідки звільнення команди Залужногою
а дивлячись на верню карту, я взагалі в ахуі.
вже не котли, вже мішки та панчохи..
достатно лиш зав,язати.
яка була мета у командування коли вони залишали там воїнів, не давали відійти, наказували триматися????
крім як потягнути час ціною людського життя, мети ніякої, і толку ніякого...
показати весь коментар
27.01.2025 08:07 Відповісти
Оманськi домовленостi в дїi.
показати весь коментар
27.01.2025 04:13 Відповісти
Та що ж таке за "оманські домовленості", які тут тулять до всіх новин, але ніхто не може пояснити - що це таке?
показати весь коментар
27.01.2025 07:26 Відповісти
Мабуть такі, щоб путінська мілітарна машина 3 роки билася за села і райцентри на Донбасі, призвавши для цього мільйони людей до армії. Нехіло так домовилися
показати весь коментар
27.01.2025 07:35 Відповісти
Так, четверть території під ворогом, нормальні такі домовленності
показати весь коментар
27.01.2025 13:22 Відповісти
Сирський вперто продовжує тягнути на чотирежди героя раісі - хоче переплюнути Брежнєва.
показати весь коментар
27.01.2025 04:30 Відповісти
А яких результатів очікувати коли ворог тотально переважає в повітрі, на морі, техніці, БК та живій силі?
показати весь коментар
27.01.2025 06:48 Відповісти
Тутешні експерти-контролери бажають, щоб хтось (18-25 не чипати) швиденько переміг ту всеазійську орду.
показати весь коментар
27.01.2025 07:28 Відповісти
Читай..не висмикуй ---В ПОВІТРІ на морі в БК ,,Техніці і живій силі---а не тільки в живій силі...
А тобі хочеться тільки чИпати молодих???
показати весь коментар
27.01.2025 07:40 Відповісти
Якщо їх не чипати, то їх орки зачеплять! Дідів 40-60 майже не залишилось по селах та райцентрах...
показати весь коментар
27.01.2025 07:45 Відповісти
В Україні понад 260 тисяч колишніх військових і правоохоронців пенсіонерів які не воюють.
Ти один з них ????чи чоготак хочеш 18 річних???
показати весь коментар
27.01.2025 07:58 Відповісти
Хлопчику, ми з вами знайомі? А пенсіонер я звичайний, за віком. Ви хочете, щоб я на сьомому десятку вас від орків захищав? Щодо 18-25 - то солдати такого віку завжди були найкращими воїнами у всіх війнах. Україна хоче перемогти, чи щоб наша молодь за путіна на Європу пішла?
показати весь коментар
27.01.2025 09:00 Відповісти
Ти старий імбецил, якщо Україна втратить цю вікову категорію, то вона в принципі перестане існувати.
показати весь коментар
27.01.2025 12:02 Відповісти
Ти молодий дегенерат, якщо і далі гратися в часткову мобілізацію, Ураїна і в принципі і без принципа перестане існувати
показати весь коментар
27.01.2025 13:24 Відповісти
Ти така ж сама стара тупа не призовна макака, якщо Україна в принципі перестане існувати в обох варіантах, то з якого хріна за неї взагалі тоді класти молодь, яка мала нещастя лише тут народитись?
показати весь коментар
27.01.2025 13:36 Відповісти
Демографічно вона колись перестане існувати, незалежно від того втратить, чи не втратить якусь вікову категорію
показати весь коментар
27.01.2025 15:53 Відповісти
Нє, ну якщо так, то тим більше нахера за неї подихати?
Якщо Україна як Титаник потоне - вона повинна всіх забрати з собою?
показати весь коментар
27.01.2025 16:12 Відповісти
Та я вже бачу, що усі тутешні диванні побєдуни-нафронтники, як не інваліди, заброньовані, жінки, то старі пердуни, яким мобілізація точно не загрожує. А на інших їм насрати - готові воювати зі своїх диванів до останнього українця. Ви просто огидні слимаки - ви хоч це розумієте?
показати весь коментар
27.01.2025 12:52 Відповісти
Ой, бусінок не можна від лате відривати на фронт, воно ж у мами не для того росло
показати весь коментар
27.01.2025 13:25 Відповісти
Якщо ти вмер, то це надовго, якщо дурень (дурепа) - то це назавжди!
показати весь коментар
27.01.2025 13:48 Відповісти
То потрібно,щоб і молодих не залишилось? Це найменш чисельна категорія людей.
показати весь коментар
27.01.2025 10:17 Відповісти
Якщо Україна програє, куди дінуться ті бусінки? Правильно, як в лугандоні у штурмовики підуть воювать за взяття Варшави
показати весь коментар
27.01.2025 13:27 Відповісти
Здаватися солдатам НАТО не будуть? Будуть лізти на польські укріплення? Це вже дурня.А от зараз легко стерти в піхотних штурмах.
показати весь коментар
27.01.2025 13:56 Відповісти
Тепер зустрічне питання.Чого не воюють ті хто пакує чоловіків?Всі такі здоровенні бугаї і допомагають їм,молодики в спортивних штанях.Вони також хочуть,щоб їх погнали на НАТО?
показати весь коментар
27.01.2025 13:58 Відповісти
Вони вважають, що лише у Залужного є "чарівна кнопка", натисувши яку, можна чи не одразу перемогти. Вчора сім авіабомб скинули на Купянськ - зруйновано/пошкоджено 60 будинків. Фронт продавлює авіація
показати весь коментар
27.01.2025 08:19 Відповісти
На другому фото - русня в оточенні.
Але кому ж це тут цікаво.
От якщо б той клапоть був зеленого кольору або без кольору...
показати весь коментар
27.01.2025 08:56 Відповісти
сіра зона це ні вашим ні нашим, ведуться бої, але з карти випливає факт група кацапів зайшла і закріпилась у наших оборонних редутах під Андріївкою.
показати весь коментар
27.01.2025 13:01 Відповісти
Я уявляю собі, якби таке "зайшли і закріпились" було з нашого боку.
Хлопців кинули в оточення, расстрєлять всєх гєнєналов вмєстє с зєлєй!
От коли русня на таку ризиковану операцію йде, то інша справа.
Гєрои, молодци, смєлость города бєрьот, гордімся отчізной.
показати весь коментар
27.01.2025 13:04 Відповісти
є різниця і вона велика, кацапи штурмуючи прорвались до наших окопів та там закріпились.
наші же поководці свідомо чекають поки кацапи обійдуть гарнізон з 3 сторін, щоб потім виходити з максимальними втратами, але на тиждень пізніше.
п.с. якщо глянути на динаміку подій на тій ділянці то там були качелі, зараз кацапи закріпились.
п.п.с. тобто ти за тактику мясних штурмів... ну ясно не тобі броньованому інваліду ж в таку атаку йти.
показати весь коментар
27.01.2025 13:14 Відповісти
Я кажу про сприйняття однієї і тієї ж події.
Що для русні побєда, то для нас зрада.
показати весь коментар
27.01.2025 13:16 Відповісти
18-25 це такий активний вік якщо вони не в ЗСУ то вони Московії допомогають.
показати весь коментар
27.01.2025 09:32 Відповісти
Подивився першу мапу . Виходить , що Торецьк вже під московитами . А Потужний та Незламний про це знає ? Бо ВОНО на днях обіцяло Молдові безкоштовне вугілля ... часом не з шахпи під Торецьком ?
показати весь коментар
27.01.2025 10:40 Відповісти
якщо союзники не введуть війська - фронт так і відкочуватиметься, сили незрівнянні
показати весь коментар
27.01.2025 13:53 Відповісти
Або не введуть Зовнішнє Управління в "уряд *рмака" і багато снарядів і дронів для Сил Оборони
показати весь коментар
27.01.2025 17:18 Відповісти
А фіксікі з "генштабу" татарова-ромєрлова кажуть фразою "ворог фіксується"
показати весь коментар
27.01.2025 17:17 Відповісти
 
 