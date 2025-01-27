Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ. ВIДЕО

У ніч на 27 січня росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, один із Telegram-каналів пише, що дрони намагалися атакувати нафтобазу у Тверській області. Росіяни кажуть, що чули характерний звук БпЛА, що летів у небі.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Пабліки пишуть, що по дронах працювала ППО.

Telegram-канал Astra пише, що російська ППО нібито збила один безпілотник.

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