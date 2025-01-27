Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ. ВIДЕО
У ніч на 27 січня росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ.
Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, один із Telegram-каналів пише, що дрони намагалися атакувати нафтобазу у Тверській області. Росіяни кажуть, що чули характерний звук БпЛА, що летів у небі.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
Пабліки пишуть, що по дронах працювала ППО.
Telegram-канал Astra пише, що російська ППО нібито збила один безпілотник.
Топ коментарі
+16 Urs
показати весь коментар27.01.2025 02:12 Посилання
+9 Urs
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+6 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар27.01.2025 02:12 Посилання
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APKWS Unit cost$22,000https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Precision_Kill_Weapon_System#cite_note-dcma2018-1 [1]
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Коли вже новинні журналісти почнуть розрізняти нафтопереробні заводи від комбінатів росрезерва, а нафтоперекачуючі станції та лінійно-виробничі діспечерські станції від нафтобаз? Питання риторично, бо ніколи.
Якщо воно горить днів п'ять це дуже добре.
А якщо з 30 резервуарів горить 5 це дуже дуже добре.
та по тридцять тисяч кубів у день ....
Яка різниця що палає ???
наслідки влучання у колону АВТ - невелика ..... завтра США вишлють нову, нафтосервісна компанія SLB, більш відома як Schlumberger залюбки це зробить.
І хто розуміє наслідки влучання у колону АВТ ???
Яка різниця що палає ??? дісно різниці нема таких натобаз на КАЦАПії тисячі і ....
Думав, до п'яти навесні дійдете, але щось пришвидшились.
Трампуша підтискає?