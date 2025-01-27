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Новини
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Росіяни заявляють про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ. ВIДЕО

У ніч на 27 січня росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ.

Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, один із Telegram-каналів пише, що дрони намагалися атакувати нафтобазу у Тверській області. Росіяни кажуть, що чули характерний звук БпЛА, що летів у небі.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Пабліки пишуть, що по дронах працювала ППО.

Telegram-канал Astra пише, що російська ППО нібито збила один безпілотник.

Дивіться також: Вибухи пролунали в Рязані: росіяни заявляють про атаку БпЛА на НПЗ, почалася пожежа. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4296) НПЗ (592) Удари по РФ (319)


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Топ коментарі
+16
У твєрській області нема НПЗ. Там є два комбінати Росрезерва, один у Торжку (https://www.google.com/maps/place/57%C2%B002'02.3%22N+34%C2%B059'52.3%22E/@57.0339722,34.9978611,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d57.0339722!4d34.9978611?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Смєна"), а другий у Малих Пєрємєрках (https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B047'42.7%22N+36%C2%B000'27.2%22E/@56.7944101,35.9945309,1539m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d56.7951944!4d36.0075556?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Красная Заря"). Ну і ще є пів-десятка невеличких нафтобаз.
Коли вже новинні журналісти почнуть розрізняти нафтопереробні заводи від комбінатів росрезерва, а нафтоперекачуючі станції та лінійно-виробничі діспечерські станції від нафтобаз? Питання риторично, бо ніколи.
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27.01.2025 02:12
+9
просто вражений тим, як вам вдалось роздивитись у новині між рядків нафтову вишку.
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27.01.2025 03:39
+6
ЗСУ показали, як збивають російську ракети Х-59 за допомогою APKWS - Defense Express

APKWS Unit cost$22,000https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Precision_Kill_Weapon_System#cite_note-dcma2018-1 [1]

.
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27.01.2025 02:12
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ЗСУ показали, як збивають російську ракети Х-59 за допомогою APKWS - Defense Express

APKWS Unit cost$22,000https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Precision_Kill_Weapon_System#cite_note-dcma2018-1 [1]

.
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27.01.2025 02:12 Відповісти
У твєрській області нема НПЗ. Там є два комбінати Росрезерва, один у Торжку (https://www.google.com/maps/place/57%C2%B002'02.3%22N+34%C2%B059'52.3%22E/@57.0339722,34.9978611,382m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d57.0339722!4d34.9978611?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Смєна"), а другий у Малих Пєрємєрках (https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B047'42.7%22N+36%C2%B000'27.2%22E/@56.7944101,35.9945309,1539m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d56.7951944!4d36.0075556?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D "Красная Заря"). Ну і ще є пів-десятка невеличких нафтобаз.
Коли вже новинні журналісти почнуть розрізняти нафтопереробні заводи від комбінатів росрезерва, а нафтоперекачуючі станції та лінійно-виробничі діспечерські станції від нафтобаз? Питання риторично, бо ніколи.
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27.01.2025 02:12 Відповісти
Ніколи)))
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27.01.2025 02:16 Відповісти
Якой там відрізняти? Для початку хоча б просто почали читати те, що копіпастять у ґуґл-перекладач.
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27.01.2025 02:30 Відповісти
а яка різниця що горить ???

Якщо воно горить днів п'ять це дуже добре.
А якщо з 30 резервуарів горить 5 це дуже дуже добре.
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27.01.2025 10:18 Відповісти
для тих, хто не розрізняє що горить - то дійсно нема різниці. Різнция є для тих, хто розуміє різницю між резервуаром у три тисячі кубів і ємністю у тридцять тисяч кубів. Різниця є для тих, хто розуміє наслідки зупинки НПС, для тих, хто розуміє наслідки влучання у колону АВТ. Для всіх інших дісно різниці нема, тому часто у них і "таких натобаз на росії тисячі", і "тризуб на кремлі криво встановлений"...
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27.01.2025 10:32 Відповісти
Мені нема різниці що горить, нехай воно горить там 24 години на добу , та по три тисячі кубів/годину,
та по тридцять тисяч кубів у день ....
Яка різниця що палає ???

наслідки влучання у колону АВТ - невелика ..... завтра США вишлють нову, нафтосервісна компанія SLB, більш відома як Schlumberger залюбки це зробить.
І хто розуміє наслідки влучання у колону АВТ ???
Яка різниця що палає ??? дісно різниці нема таких натобаз на КАЦАПії тисячі і ....
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27.01.2025 11:52 Відповісти
не пишіть маячні. SLB не постачає на рф колон АВТ, на рф колони АВТ виробляють на "Пєнзахіммаш", "Волгограднєфтємаш" і "Атоменергомаш-тєхнології". І не несіть кацапську пургу про тисячі нафтобаз.
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27.01.2025 12:24 Відповісти
в м. Торжок є найбільший в Європі завод компанії " Шелл-нефть "
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27.01.2025 13:05 Відповісти
той завод разом з декількома сотнями АЗС Shell почав продавати Лукойлу зразу після повномасштабного вторгнення, і однією з умов продажу був ребрендінг заводу. Так що він вже давно не Shell. Справедливісті раді треба зауважити що Shell з початком вторгнення вирішила вийти з усіх російськіх проектів.
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27.01.2025 13:47 Відповісти
але завод є ,хай не Шелл,але є об"єкт для знищення !
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27.01.2025 16:42 Відповісти
там у Торжку є більш жирніші цілі, ніж цей завод. Там крім комбінату Росрезерва на три десятка РВСів знаходиться ще вертодром з Учбовим центром бойової авіації, а ще 344-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу армійської авіації... Там в області цілей дохєра і більше, одних авіабаз три штуки, чотири арсенали ГРАУ, які після завданих давно ударів, підозрюю теж не всі пусті зараз стоять, ще один комбінат Росзерва на майже пів-сотні ємностей, три НПСки, завод по виробництву палива для реактивних двигунів літаків та ракет (єдиний на рф виробник дециліну), 514-й авіаремонтний завод, на якому ремонтують СУшки.... і ще багато важливих підприємсв, на фоні яких завод Тeboil виглядає ну дуже блідо.
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27.01.2025 23:41 Відповісти
шо ? апять ? всьо сбілі..обломкі упалі і загорєлісь.
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27.01.2025 02:37 Відповісти
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика! Джерело: https://censor.net/ua/v3532432...Бережуть нашу психику..
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27.01.2025 02:55 Відповісти
обламки.
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27.01.2025 03:05 Відповісти
И что это даст? В кацапов этих нефтевышек около 2 тысяч, от этого кацапы не перестан поддержевать войну, зато картинка для Телемарафона будет, ведь это же самое главное, правда?
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27.01.2025 03:10 Відповісти
просто вражений тим, як вам вдалось роздивитись у новині між рядків нафтову вишку.
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27.01.2025 03:39 Відповісти
це бо з кацапії
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27.01.2025 05:31 Відповісти
це не бо, а саме з кацапії...
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27.01.2025 05:36 Відповісти
валежнік позбирайте, а так нічого 🤣
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27.01.2025 05:35 Відповісти
Дві тисячі нафтовишок, чи нафтобаз? А може, того й іншого по дві.
Думав, до п'яти навесні дійдете, але щось пришвидшились.
Трампуша підтискає?
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27.01.2025 08:54 Відповісти
«патєрь нєт» (с) 🤣🤣
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27.01.2025 07:22 Відповісти
"Мацатиклісти, сралін дал пріказ !... "
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27.01.2025 18:17 Відповісти
 
 