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Міноборони РФ заявило про збиття 32 безпілотників над п’ятьма областями

український,безпілотник

У ніч на 27 січня над п'ятьма областями Росії було збито нібито 32 українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це заявили у міноборони РФ.

Згідно із заявою відомства, 15 дронів було збито над Воронезькою областю, 11 - над Бєлгородською, чотири - над Курською, по одному - над Орловською і Тверською областями.

У ніч на 27 січня росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ.

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Автор: 

безпілотник (4296) Міноборони рф (714)


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«патєрь нєт» (с) але чомусь все горить 🤣
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27.01.2025 08:47 Відповісти
 
 