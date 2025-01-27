Міноборони РФ заявило про збиття 32 безпілотників над п’ятьма областями
У ніч на 27 січня над п'ятьма областями Росії було збито нібито 32 українські безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у міноборони РФ.
Згідно із заявою відомства, 15 дронів було збито над Воронезькою областю, 11 - над Бєлгородською, чотири - над Курською, по одному - над Орловською і Тверською областями.
У ніч на 27 січня росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ.
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Orest Zaulichnyy
показати весь коментар27.01.2025 08:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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