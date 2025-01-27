З 24 лютого мобільні групи ДПСУ збили понад 300 БпЛА різних типів. Росіяни часто використовують приманки під час атак безпілотників

З початку повномасштабного вторгнення мобільні групи ДПСУ збили понад 300 БпЛА ударного й розвідувального типів. Ворог часто застосовує приманки під час атак безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко

"Можу зазначити, що мобільними вогневими групами Державної прикордонної служби за час війни збито більш ніж 300 БПЛА, які ворог запускав по нашій території - і ударного, і розвідувального типів. Переважно це, звісно, "шахеди", і більшість із них були уражені протягом минулого року", - зазначив Демченко.

Також, що відволікти основні вогневі засоби ураження, під час атак на територію України ворог досить часто застосовує приманки.

"По території по кордону із Білоруссю таких випадків значно менше. Більшість спроб заходу іде все ж таки з території Росії, зокрема йдеться про Сумський та Чернігівський напрямки. Активно ворог також запускає такі повітряні засоби ураження або відволікання і по Південному напрямку", - зауважив він.

Демченко додав, що протяжність кордону з країною-терористкою досить великий, і росіяни намагаються шукати маршрути, по яких можна запустити безпілотники, щоб вони залітали якомога далі вглиб території України. За його словами, мобільні вогневі групи, до яких долучаються підрозділи ДПСУ, максимально знищують такі БпЛА.

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